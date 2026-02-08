Новини
Разсекретени досиета: Наоми Кембъл поддържала контакт с Джефри Епстийн и след осъждането му

8 Февруари, 2026 09:24 1 579 10

  • наоми кембъл-
  • джефри епстийн-
  • мик джагър

Документи на американското правосъдие разкриват връзки на супермодела с финансиста, като се подчертава, че данните не доказват извършени нарушения

Разсекретени досиета: Наоми Кембъл поддържала контакт с Джефри Епстийн и след осъждането му - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Наоми Кембъл е поддържала пряк контакт с финансиста Джефри Епстийн както преди, така и след осъждането му през 2008 г. Това се посочва в част от разсекретените документи от досиетата на Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, предава Dir.bg.

Според информацията Кембъл нееднократно е канила Епстийн на различни партита, включително на свой рожден ден. От гласово съобщение от 2015 г. става ясно, че двамата са поддържали честа телефонна връзка. В документите се отбелязва, че част от срещите между тях са били с професионален характер.

Името на Кембъл фигурира и в разказите на две от предполагаемите жертви на Епстийн. Една от тях твърди, че се е запознала с него за първи път на парти в неговото имение в Ню Йорк, на което е присъствала и супермоделът.

До 2010 г. отношенията между Кембъл и Епстийн са били по-скоро приятелски, отколкото изцяло професионални. Според документите тя многократно го е канила на събития, организирани от тогавашния ѝ партньор - руския милиардер Владислав Доронин.

Обажданията от страна на Кембъл към Епстийн зачестяват през 2016 г. В разсекретените материали се посочва също, че моделът е правила опити да използва частния самолет на бизнесмена. През последната година беше разпространена и снимка, на която актрисата Елизабет Хърли и Гилейн Максуел присъстват на рождения ден на Робърт Хансен в Ню Йорк през 1996 г., като се смята, че Епстийн и Кембъл също са били сред гостите.

Междувременно списание Rolling Stone съобщава, че и музикантът Мик Джагър е споменат в досиетата на Епстийн. Публикувана беше снимка, на която Джагър седи до него в ресторант, а от имейл от 2010 г. става ясно, че двамата са поддържали комуникация. Разписка от куриерската компания FedEx показва също, че Гилейн Максуел е изпратила подарък на музиканта.

От Министерството на правосъдието на САЩ подчертават, че публикуваните документи могат да съдържат неточна или погрешно представена информация и не представляват доказателство за извършени нарушения.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 2 Отговор
    ОКАЗА СЕ ЧЕ ВСИЧКИ РАЗКАЗИ
    ЗА ЦИОНИСТКАТА ДИЙП СТЕЙТ - НА БЪЛГАРСКИ ДС
    .....
    СА ИСТИНА ... УЖАС ....
    И ТИЯ ПЕДОФИЛИ УПРАВЛЯВАТ И СЛЕД 1989 И БЪЛГАРИТЕ
    - ЧАКАЙТЕ ДА МИСЛЯТ ЗА ВАС:)

    Коментиран от #6

    09:28 08.02.2026

  • 2 МЕЧКА СТРЪВНИЦА

    11 0 Отговор
    Който хапне човешко веднаж остава свързан за цял живот.

    09:30 08.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Изтриха ме

    2 1 Отговор
    и ако пак кажа каквото мисля, пак ще ме изтрият.
    А всъщност казах истината.

    09:39 08.02.2026

  • 5 Явно и е намирал клиенти

    9 0 Отговор
    Богати чичковци да се радват на Легендата

    Коментиран от #7

    09:47 08.02.2026

  • 6 Механик

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    За съжаление, точно така се оказа.
    Оказа се, че "конспиративните" теории, не са били чак толкова конспиративни.
    В момента маската само леко се е пропукала, а се вижда вече толкова много.
    А това което ме стресира най-много е, това, че вече не се опитват да прикриват нещата, най-нагло се опитват да ни убеждават, че всичко това е нормално.

    10:11 08.02.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Явно и е намирал клиенти":

    Не е тайна, че всички модели са скъпоплатени труженички. Цената само им е по-висока. Само глупак може да се ожени за манекенка или синоптичка.

    Коментиран от #9

    10:22 08.02.2026

  • 8 Тия пазят

    3 0 Отговор
    Записи за всичко и всички, забелязвате ли - разписка от куриерска служба за изпратен подарък през 2011!!!!

    10:49 08.02.2026

  • 9 Фейк на часа

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Моделите не са били ползвани само като лусозни проститутки.
    Преди епохата на Шенген и ЕС те са били ползвани от организираната престъпност да пренасят злато, диаманти и наркотици защото са ги проверявали формално на летищата. Постепенно, с правилата на ЕС "за свободно движение на личности и капитали" и липсата на митнически проверки вътре в Шенген, тези ревюта, които никой не гледаше постепенно изчезнаха.

    11:18 08.02.2026

  • 10 Историк

    0 0 Отговор
    Много интересно е защо навсякъде по света свързаните с Епстийн биват наказани и изхвърлени от обществения живот, а в Тръмпландия, където се е зародила тази отвратителна и гнусна дълнопробна мрежа нищо не се случва освен приказки. Отговорът е ясен- защото главният заподозрян се казва тръмп. Този огромен световен скандал неслучайно води към замислен и изпълнен перфектно от КГБ план за изработване на мрежа от зависимости в САЩ и Западна и Източна Европа. Колкото и факти да излязат за Путин и Тръмп, те няма да бъдат наказани и отстранени,защото диктаторите си имат държави, а демократичните държави отстраняват провинилите се политици. Така се отваря пътя на диктатурите, които процъфтяват чрез насилие,страх и хаос и липса на законност и правосъдие.

    12:55 08.02.2026