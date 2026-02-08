Разсекретени досиета: Наоми Кембъл поддържала контакт с Джефри Епстийн и след осъждането му

Супермоделът Наоми Кембъл е поддържала пряк контакт с финансиста Джефри Епстийн както преди, така и след осъждането му през 2008 г. Това се посочва в част от разсекретените документи от досиетата на Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, предава Dir.bg.

Според информацията Кембъл нееднократно е канила Епстийн на различни партита, включително на свой рожден ден. От гласово съобщение от 2015 г. става ясно, че двамата са поддържали честа телефонна връзка. В документите се отбелязва, че част от срещите между тях са били с професионален характер.

Името на Кембъл фигурира и в разказите на две от предполагаемите жертви на Епстийн. Една от тях твърди, че се е запознала с него за първи път на парти в неговото имение в Ню Йорк, на което е присъствала и супермоделът.

До 2010 г. отношенията между Кембъл и Епстийн са били по-скоро приятелски, отколкото изцяло професионални. Според документите тя многократно го е канила на събития, организирани от тогавашния ѝ партньор - руския милиардер Владислав Доронин.

Обажданията от страна на Кембъл към Епстийн зачестяват през 2016 г. В разсекретените материали се посочва също, че моделът е правила опити да използва частния самолет на бизнесмена. През последната година беше разпространена и снимка, на която актрисата Елизабет Хърли и Гилейн Максуел присъстват на рождения ден на Робърт Хансен в Ню Йорк през 1996 г., като се смята, че Епстийн и Кембъл също са били сред гостите.

Междувременно списание Rolling Stone съобщава, че и музикантът Мик Джагър е споменат в досиетата на Епстийн. Публикувана беше снимка, на която Джагър седи до него в ресторант, а от имейл от 2010 г. става ясно, че двамата са поддържали комуникация. Разписка от куриерската компания FedEx показва също, че Гилейн Максуел е изпратила подарък на музиканта.

От Министерството на правосъдието на САЩ подчертават, че публикуваните документи могат да съдържат неточна или погрешно представена информация и не представляват доказателство за извършени нарушения.