Разсекретени досиета: Наоми Кембъл поддържала контакт с Джефри Епстийн и след осъждането му

Супермоделът Наоми Кембъл е поддържала пряк контакт с финансиста Джефри Епстийн както преди, така и след осъждането му през 2008 г. Това се посочва в част от разсекретените документи от досиетата на Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, предава Dir.bg.
Според информацията Кембъл нееднократно е канила Епстийн на различни партита, включително на свой рожден ден. От гласово съобщение от 2015 г. става ясно, че двамата са поддържали честа телефонна връзка. В документите се отбелязва, че част от срещите между тях са били с професионален характер.
Името на Кембъл фигурира и в разказите на две от предполагаемите жертви на Епстийн. Една от тях твърди, че се е запознала с него за първи път на парти в неговото имение в Ню Йорк, на което е присъствала и супермоделът.
До 2010 г. отношенията между Кембъл и Епстийн са били по-скоро приятелски, отколкото изцяло професионални. Според документите тя многократно го е канила на събития, организирани от тогавашния ѝ партньор - руския милиардер Владислав Доронин.
Обажданията от страна на Кембъл към Епстийн зачестяват през 2016 г. В разсекретените материали се посочва също, че моделът е правила опити да използва частния самолет на бизнесмена. През последната година беше разпространена и снимка, на която актрисата Елизабет Хърли и Гилейн Максуел присъстват на рождения ден на Робърт Хансен в Ню Йорк през 1996 г., като се смята, че Епстийн и Кембъл също са били сред гостите.
Междувременно списание Rolling Stone съобщава, че и музикантът Мик Джагър е споменат в досиетата на Епстийн. Публикувана беше снимка, на която Джагър седи до него в ресторант, а от имейл от 2010 г. става ясно, че двамата са поддържали комуникация. Разписка от куриерската компания FedEx показва също, че Гилейн Максуел е изпратила подарък на музиканта.
От Министерството на правосъдието на САЩ подчертават, че публикуваните документи могат да съдържат неточна или погрешно представена информация и не представляват доказателство за извършени нарушения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ЦИОНИСТКАТА ДИЙП СТЕЙТ - НА БЪЛГАРСКИ ДС
.....
СА ИСТИНА ... УЖАС ....
И ТИЯ ПЕДОФИЛИ УПРАВЛЯВАТ И СЛЕД 1989 И БЪЛГАРИТЕ
- ЧАКАЙТЕ ДА МИСЛЯТ ЗА ВАС:)
Коментиран от #6
09:28 08.02.2026
2 МЕЧКА СТРЪВНИЦА
09:30 08.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Изтриха ме
А всъщност казах истината.
09:39 08.02.2026
5 Явно и е намирал клиенти
Коментиран от #7
09:47 08.02.2026
6 Механик
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":За съжаление, точно така се оказа.
Оказа се, че "конспиративните" теории, не са били чак толкова конспиративни.
В момента маската само леко се е пропукала, а се вижда вече толкова много.
А това което ме стресира най-много е, това, че вече не се опитват да прикриват нещата, най-нагло се опитват да ни убеждават, че всичко това е нормално.
10:11 08.02.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Явно и е намирал клиенти":Не е тайна, че всички модели са скъпоплатени труженички. Цената само им е по-висока. Само глупак може да се ожени за манекенка или синоптичка.
Коментиран от #9
10:22 08.02.2026
8 Тия пазят
10:49 08.02.2026
9 Фейк на часа
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Моделите не са били ползвани само като лусозни проститутки.
Преди епохата на Шенген и ЕС те са били ползвани от организираната престъпност да пренасят злато, диаманти и наркотици защото са ги проверявали формално на летищата. Постепенно, с правилата на ЕС "за свободно движение на личности и капитали" и липсата на митнически проверки вътре в Шенген, тези ревюта, които никой не гледаше постепенно изчезнаха.
11:18 08.02.2026
10 Историк
12:55 08.02.2026