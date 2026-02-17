Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Наоми Кембъл порази със СНИМКА с радикално нова визия

Наоми Кембъл порази със СНИМКА с радикално нова визия

17 Февруари, 2026 08:14 492 2

  • elle-
  • наоми кембъл

Моделът е на корицата на новия брой на списание Elle!

Наоми Кембъл порази със СНИМКА с радикално нова визия - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Супермоделът от 90-те години Наоми Кембъл позира за снимка с радикално нова визия, а фотосът се появи в Instagram.

55-годишната Кембъл е моделът на корицата на новия брой на списание Elle! Супермоделът е с къса перука и обемна прическа. Тя позира с грим, включващ черна спирала и червен гланц за устни. Звездата от модния подиум носеше черно-бяла раирана риза, жълто яке и обеци Chanel.


През декември папараци хванаха Наоми Кембъл да се отправя към парти в нощен клуб Maison Close в Лондон.

През ноември Наоми Кембъл присъства на модните награди на CFDA.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор
    Не мога да разбера кой кьорчо обяви това нещо за супермодел...

    Коментиран от #2

    08:22 17.02.2026

  • 2 Беше

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    ..... когато баба Пена беше млада,
    а дядо Генчо, беше страстен пич....

    08:26 17.02.2026