Наоми Кембъл порази със СНИМКА с радикално нова визия

Риби (20.02 - 20.03) Днес е добре да си дадете време за тишина и вътрешен контакт. Новото начало идва чрез усещане, а не чрез логика. Не насилвайте процесите. Доверието към вътрешния Ви ритъм е най-добрият ориентир.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят Ви поставя в центъра на нов личен цикъл. Подходящо е да формулирате намерение, което отразява истинската Ви същност. Не се съобразявайте с очакванията на другите. Посоката започва отвътре.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес е добре да се замислите какво искате да изградите устойчиво. Новото начало не е свързано с бърз резултат, а с дългосрочен смисъл. Позволете си да планирате по-тихо. Стабилността идва чрез ясно намерение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят Ви насърчава да промените начина, по който мислите за бъдещето. Новите идеи се раждат, когато сте отворени. Не е нужно веднага да знаете как ще се случи всичко. Достатъчно е да усетите посоката.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес е подходящ момент за дълбоко вътрешно изчистване. Новото начало изисква да пуснете нещо старо. Не бързайте – процесът е тих и постепенен. Доверието към себе си е ключово.

Везни (24.09 - 23.10) Денят Ви приканва да се свържете с това, което Ви носи радост. Новото начало идва, когато си позволите да изберете себе си. Не е нужно да търсите одобрение. Вътрешният баланс започва от личен избор.

Дева (24.08 - 23.09) Днес е подходящо да си поставите намерение, свързано с ежедневния ритъм. Малките промени имат по-голям ефект от радикалните решения. Не е нужно да контролирате всичко. Достатъчно е да създадете по-здравословна структура.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят Ви кани да преосмислите начина, по който се свързвате с другите. Новото начало не идва чрез доказване, а чрез автентичност. Бъдете честни за това какво Ви е важно. Така отношенията Ви ще се подредят естествено.

Рак (22.06 - 23.07) Днес е добре да обърнете внимание на вътрешните си нужди. Новото начало изисква честност към себе си. Позволете си да пуснете стари емоционални модели. Това освобождава място за по-спокойно бъдеще.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят Ви насърчава да подредите мислите си и да се фокусирате. Не е нужно да знаете всички отговори още сега. Достатъчно е да формулирате въпросите си ясно. Оттам нататък пътят постепенно ще се разкрие.

Телец (21.04 - 21.05) Днес е подходящ момент да преосмислите какво Ви дава усещане за сигурност. Някои стари опори вече не са толкова устойчиви, колкото изглеждат. Новото начало идва чрез осъзнат избор, а не чрез натиск. Бъдете търпеливи към процеса.