Наоми Кембъл порази със СНИМКА с радикално нова визия

Супермоделът от 90-те години Наоми Кембъл позира за снимка с радикално нова визия, а фотосът се появи в Instagram.
55-годишната Кембъл е моделът на корицата на новия брой на списание Elle! Супермоделът е с къса перука и обемна прическа. Тя позира с грим, включващ черна спирала и червен гланц за устни. Звездата от модния подиум носеше черно-бяла раирана риза, жълто яке и обеци Chanel.
През декември папараци хванаха Наоми Кембъл да се отправя към парти в нощен клуб Maison Close в Лондон.
През ноември Наоми Кембъл присъства на модните награди на CFDA.
