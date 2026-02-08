Февруарската резитба: кои растения да подготвим за силен старт на сезона

Февруари винаги ни напомня колко важен е за градината. Точно преди растенията да се събудят от зимния си покой, имаме възможност да им дадем силен старт за новия сезон. Зимната резитба поддържа растенията здрави, жизнени, стимулира цъфтежа и дори подобрява плододаването.
Ето кои са най-подходящите растения за февруарска поддръжка:
Розите: подмладяване преди първите пъпки
Краят на зимата е идеалният момент за резитба на розите. В по-топлите райони това може да стане още през януари, но за повечето от нас февруари е най-благоприятният месец. Ранната или закъсняла резитба може да увреди растенията или да премахне вече поникнали пъпки.
Когато подрязваме, премахваме сухите, счупени и пресичащи се клони, както и старото вдървено стъбло. Здравите розови храсти не се нуждаят от драстична резитба - фокусът е върху проблемните стъбла и оформянето на растението.
Чемширът: проветряване и декоративна форма
Чемширът позволява леки подрязвания през пролетта и лятото, но най-съществената резитба се прави в края на зимата. През февруари можем да съкратим храста с до една трета, следвайки клоните до основното стъбло. Така отваряме центъра на растението и осигуряваме повече светлина и въздух.
Здравият и гъст чемшир може да бъде оформен в различни декоративни форми, а февруари осигурява отлична видимост за контрол над структурата му.
Ябълки и круши: подготвяме ги за изобилен плод
Не всички овощни дървета се режат през зимата, но ябълките и крушите определено се възползват от февруарската резитба. Премахваме болните, сухи и пресичащи се клони и отваряме центъра на короната, за да прониква повече светлина - ключът към по-силен цъфтеж и по-добро плододаване.
Разрезите се правят над пъпки, насочени навън, за да насърчим растежа в правилната посока, а обикновено съкращаваме около една трета от короната за балансирана форма и здрав растеж.
Глицинията: смело оформяне за буен цъфтеж
Глицинията е бързорастяща и енергична, нуждаеща се от две резитби годишно - след цъфтежа и в края на зимата. Февруарската подрязка е моментът за оформяне на структурата. Без листа виждаме ясно формата на растението и можем да режем смело.
Съкращаваме страничните разклонения, оставяме по няколко пъпки, премахваме излишните издънки и оформяме основната рамка. Глицинията понася резитба изключително добре, така че е трудно да се прекали.
Дървесните ароматни билки: поддържаме свежестта и компактността
Лавандула, розмарин, салвия или мащерка, отглеждани на открито през цялата година, се подмладяват най-добре през февруари. Премахваме част от стария растеж, за да стимулираме нови, свежи стъбла и да предотвратим издължаването.
При лавандулата трябва да внимаваме да не режем твърде навътре в старото дървесно стъбло, тъй като тя трудно се възстановява. Салвията е по-издръжлива и позволява по-смело подмладяване.
