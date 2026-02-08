Носител на награда „Грами“ посвети нова песен на жертвите на протестите в Иран

Иранският певец и носител на награда „Грами“ Шервин Хаджипур посвети нова песен на множеството хора, убити в страната му по време на масовите протести срещу режима, съобщава ДПА, предава БТА.

„Посветена на тези, които загинаха, и на скърбящите сърца на оцелелите“, написа 28-годишният певец и композитор за новата си песен Iranam (Моят Иран) в YouTube.

В песента Хаджипур дава глас на младите хора, които загубиха живота си по време на бруталното потушаване на демонстрациите, обхванали Иран миналия месец. Според докладите между 3000 и 10 000 протестиращи са били убити от силите за сигурност.

„Ботушът е на гърлото ми, примката е около врата ми, белезите от камшика бележат кожата ми, но аз все пак говоря“, пее Хаджипур в началото на песента, според английските субтитри.

„Давай, вземи всичко отново: земята ми, дома ми, дори безжизненото ми тяло ще продължи да говори. Защото аз съм Иран“, се казва още в текста.

Във видеото, с продължителност около две минути, се показват черно-бели портретни снимки на млади хора, вероятно жертви на потушаването на бунтовете.

„Никой освен мен не носи отговорност за издаването на това произведение“, пише певецът в YouTube.

Хаджипур беше критикуван в края на 2025 г. за предишен албум, издаден с разрешение на иранското Министерство на културата, като фенове го обвиниха, че се е подчинил на цензурата. В Иран артистите се нуждаят от държавно разрешение за своите произведения.

Музикантът придоби международна известност преди три години с баладата си Baraye, чрез която даде глас на хората, излезли по улиците в Иран срещу репресивната политика. Малко след излизането ѝ той беше арестуван и принуден да се извини, вероятно под натиск, но по-късно беше освободен под гаранция. Песента спечели награда „Грами“.

По-късно иранската съдебна система осъди музиканта на почти четири години затвор за „музика срещу системата“ и връзки с „опозиционни и антиреволюционни групи“. Едва през септември 2024 г. присъдата беше отменена с официално помилване, припомня ДПА.