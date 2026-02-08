Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Когато роботът се влюби: Карди Би имаше непредвиден „флирт“

8 Февруари, 2026 17:32 1 379 9

  • карди би-
  • робот-
  • флирт-
  • танц

Рапърката преживя неловък момент, докато правеше танц пред металната машина

Когато роботът се влюби: Карди Би имаше непредвиден „флирт“ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Карди Би може би „възбуди“ прекалено много един робот, защото машината видимо се хвърли към нея по време на публично събитие в Сан Франциско, пишат Vesti.bg.

TMZ разполага с видео, на което звездата се приближава към робота и обяснява пред събралата се публика, че възнамерява да му направи танц в скута. Карди изпълнява серия от движения, прокарва ръце по металното тяло на машината и накрая застава пред него, сякаш ще го целуне.

Докато се навежда за „целувка“, роботът внезапно тръгва напред и пада върху рапърката, предизвиквайки нейния писък. Машината се приземява между краката ѝ, създавайки неловък момент. Карди обаче успява да се изправи с помощта на хора от публиката и остава невредима, така че всичко завършва благополучно.

Карди Би е в Сан Франциско, за да подкрепи Стефон Дигс и неговия отбор „Ню Инглънд Пейтриътс“ на „Супербоул“. Те ще се изправят срещу „Сиатъл Сийхокс“.


Оценка 2 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въпрос

    11 0 Отговор
    Как точно се възбужда машина? Все едно да си възбудиш тостера.

    Коментиран от #3, #7

    17:36 08.02.2026

  • 2 Ха, ха,

    12 0 Отговор
    от много халосии накрая вирна краката…

    17:37 08.02.2026

  • 3 Отговор

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Възбудила му е намотката на мотора. Оттам е създало индуктивно напрежение в статора и енергията е потекла по инсталацията.

    Коментиран от #5, #6, #8

    17:50 08.02.2026

  • 5 Браво

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отговор":

    Това е най-добрият отговор, който съм получавал🤣

    18:07 08.02.2026

  • 6 Иван Иванов

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отговор":

    Благодаря и браво за разяснението. Вдигна ми настроението. Трябва да има по - вече такива, като теб.

    Коментиран от #9

    18:41 08.02.2026

  • 7 Квантов Поток

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Рано или късно и това ще стане. Научната фантастика става реалност!👍👍👍😊😊

    21:26 08.02.2026

  • 8 Квантов Поток

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отговор":

    Много оригинален отговор 👍👍👍

    21:27 08.02.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван Иванов":

    И вдовицата пише "по-вече". А тя с математическа гимназия била, смятай.😂

    21:40 08.02.2026