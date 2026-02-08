Когато роботът се влюби: Карди Би имаше непредвиден „флирт“

Карди Би може би „възбуди“ прекалено много един робот, защото машината видимо се хвърли към нея по време на публично събитие в Сан Франциско, пишат Vesti.bg.
TMZ разполага с видео, на което звездата се приближава към робота и обяснява пред събралата се публика, че възнамерява да му направи танц в скута. Карди изпълнява серия от движения, прокарва ръце по металното тяло на машината и накрая застава пред него, сякаш ще го целуне.
Докато се навежда за „целувка“, роботът внезапно тръгва напред и пада върху рапърката, предизвиквайки нейния писък. Машината се приземява между краката ѝ, създавайки неловък момент. Карди обаче успява да се изправи с помощта на хора от публиката и остава невредима, така че всичко завършва благополучно.
Карди Би е в Сан Франциско, за да подкрепи Стефон Дигс и неговия отбор „Ню Инглънд Пейтриътс“ на „Супербоул“. Те ще се изправят срещу „Сиатъл Сийхокс“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос
Коментиран от #3, #7
17:36 08.02.2026
2 Ха, ха,
17:37 08.02.2026
3 Отговор
До коментар #1 от "Въпрос":Възбудила му е намотката на мотора. Оттам е създало индуктивно напрежение в статора и енергията е потекла по инсталацията.
Коментиран от #5, #6, #8
17:50 08.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Браво
До коментар #3 от "Отговор":Това е най-добрият отговор, който съм получавал🤣
18:07 08.02.2026
6 Иван Иванов
До коментар #3 от "Отговор":Благодаря и браво за разяснението. Вдигна ми настроението. Трябва да има по - вече такива, като теб.
Коментиран от #9
18:41 08.02.2026
7 Квантов Поток
До коментар #1 от "Въпрос":Рано или късно и това ще стане. Научната фантастика става реалност!👍👍👍😊😊
21:26 08.02.2026
8 Квантов Поток
До коментар #3 от "Отговор":Много оригинален отговор 👍👍👍
21:27 08.02.2026
9 Евгени от Алфапласт
До коментар #6 от "Иван Иванов":И вдовицата пише "по-вече". А тя с математическа гимназия била, смятай.😂
21:40 08.02.2026