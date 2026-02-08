Когато роботът се влюби: Карди Би имаше непредвиден „флирт“

Карди Би може би „възбуди“ прекалено много един робот, защото машината видимо се хвърли към нея по време на публично събитие в Сан Франциско, пишат Vesti.bg.

TMZ разполага с видео, на което звездата се приближава към робота и обяснява пред събралата се публика, че възнамерява да му направи танц в скута. Карди изпълнява серия от движения, прокарва ръце по металното тяло на машината и накрая застава пред него, сякаш ще го целуне.

Докато се навежда за „целувка“, роботът внезапно тръгва напред и пада върху рапърката, предизвиквайки нейния писък. Машината се приземява между краката ѝ, създавайки неловък момент. Карди обаче успява да се изправи с помощта на хора от публиката и остава невредима, така че всичко завършва благополучно.

Карди Би е в Сан Франциско, за да подкрепи Стефон Дигс и неговия отбор „Ню Инглънд Пейтриътс“ на „Супербоул“. Те ще се изправят срещу „Сиатъл Сийхокс“.