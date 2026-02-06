Новини
Ким Кардашиян флиртувала с Люис Хамилтън още по времето на брака с Кание

6 Февруари, 2026 12:31 878 6

Рапърът ревнувал тогавашната си съпруга от състезателя дълго време

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рапърът Кание Уест е проявявал силна ревност към Ким Кардашиян заради Люис Хамилтън години преди между риалити звездата и пилота от Формула 1 да започне реална романтична връзка. Това твърдят източници, цитирани от британския таблоид The Sun, които описват напрежение още по време на брака на Кардашиян и Уест.

В събота британски и американски медии съобщиха, че 41-годишният Хамилтън и 45-годишната Кардашиян са във връзка и през последните седмици са били забелязвани на поредица от дискретни срещи в различни европейски градове. По информация на People и Daily Mail двамата съчетават професионалните си ангажименти с кратки романтични пътувания, далеч от публичното внимание.

Ким Кардашиян познава състезателя от повече от десетилетие, като контактите им датират още от периода, когато той се състезаваше за Mercedes и беше редовен гост на модни събития в Париж и Ню Йорк. По това време отношенията им са били приятелски, но според близки до семейството Кание Уест често е реагирал остро. „Беше изключително неловко – Кание избухваше и обвиняваше Ким, че флиртува с Люис. Това не отговаряше на истината, но той беше толкова непредсказуем, че дори обикновена учтивост го вкарваше в параноя“, твърди източникът.

През 2016 г. Люис Хамилтън е бил близък и с двамата, като ги е обединявал общ интерес към модата и луксозния начин на живот. По данни на британската преса пилотът дори е прекарал Великден с тогавашното семейство Уест в САЩ. Бракът между Кардашиян и Уест приключи официално през 2021 г., след дълъг и публично отразяван развод.

Днес ситуацията е различна. След като Хамилтън започна нов етап в кариерата си като пилот на Ferrari, а Ким разшири модните си и бизнес проекти в Европа, контактите между тях са зачестили. Двамата бяха забелязани заедно на новогодишно парти, организирано от Кейт Хъдсън, което според източници е ускорило сближаването им.

През последните седмици новата двойка е засичана в Лондон и Париж. По време на престоя си във френската столица, покрай събитието NikeSkims, Ким е пътувала с Хамилтън, като двамата са отсядали в луксозния Le Bristol и са вечеряли при засилени мерки за дискретност.

„В момента са неразделни“, казва източник, близък до обкръжението им. „И двамата са свикнали да живеят на самолети и в хотели, но за първи път отдавна намират време, което е само за тях.“ Според наблюдатели на светския живот връзката им се развива предпазливо, но стабилно, като и двамата избягват публични коментари и изяви, докато фокусът остава върху кариерите им.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Явно кариерата на Луисчо приключва и ще използва известността на кардашянката да го вземат за рекламно лице на жилет самобръсначки и подобни.

    12:33 06.02.2026

  • 2 Българин..

    5 0 Отговор
    Не знам как е на български. Но на руски им казват Стерви..

    12:34 06.02.2026

  • 3 Зевс

    6 2 Отговор
    Фамилията Кардашян са известни с това, че си играят само с черни топки :)

    12:35 06.02.2026

  • 4 Няма да

    1 0 Отговор
    си го преместя даже ..

    12:52 06.02.2026

  • 5 Пердашян

    2 0 Отговор
    Кой знае още на колко места си е послала! Маймyнката не изпуска клона преди да се е хванала за друг😉

    12:56 06.02.2026

  • 6 Егати параноята -

    2 0 Отговор
    Тя не флиртувала с него, на след развода влязла в леглото му! А Кание, видите ли, си внушавал.
    Желязна логика!

    13:03 06.02.2026