Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Луна изненада феновете си с уникален танц на стол (СНИМКИ)

Луна изненада феновете си с уникален танц на стол (СНИМКИ)

3 Февруари, 2026 08:45 1 414 9

  • луна-
  • танц-
  • певица

Кадрите бързо станаха вайръл и предизвикаха буря от реакции

Луна изненада феновете си с уникален танц на стол (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Луна отново прикова всички погледи и доказа, че няма намерение да слиза от върха на провокацията. Певицата разтърси социалните мрежи със скандален танц на стол, в който показа тяло, гъвкавост и енергия, на които спокойно могат да завидят и изпълнителки с двайсет години по-млади от нея. Без задръжки, смела и напълно в свои води, Луна се извива с увереността на човек, роден за сцена, пише marica.bg.

Луна изненада феновете си с уникален танц на стол (СНИМКИ)
Снимка: Facebook

Луна изненада феновете си с уникален танц на стол (СНИМКИ)
Снимка: Facebook

Кадрите бързо станаха вайръл и предизвикаха буря от реакции – от възторг и аплодисменти до шок и недоумение.

Феновете ѝ я обявиха за „вечна“, а критиците отново вдигнаха вежди. Самата Луна обаче сякаш изпраща ясно послание: възрастта е просто число, когато имаш харизма, самочувствие и огън в кръвта.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааа, наистина

    7 1 Отговор
    е подходяща за президент на България...

    08:48 03.02.2026

  • 2 Това

    8 0 Отговор
    Показва падението на една жена! Вече четвърт час с няколко разсъблечени снимки, и никой не е драснал как би искал да я е..!

    08:59 03.02.2026

  • 3 Аполо 13

    5 1 Отговор
    Не е ли малко рано за кандидат президентската кампания? Още служебно правителство няма назначено.

    09:01 03.02.2026

  • 4 Р Г В

    0 5 Отговор
    До коментар 1 от РГВ
    Поне има супер прическа, визия и дискретно облекло а не като сега...... Щом я изберем ще бъдем по бързо присъединени към Амер... от Гренладия от омайника Д.Т.

    09:07 03.02.2026

  • 5 империалист

    9 0 Отговор
    Какво е вайръл? МОЖЕ ЛИ ДА ПИШЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК?! НИЕ НЕ СМЕ В ИНГИЛИЗИЯТА,А СМЕ В БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #8

    09:08 03.02.2026

  • 6 Анти чалга

    6 0 Отговор
    Че това нещо още ли има фенове .

    09:39 03.02.2026

  • 7 още

    1 0 Отговор
    Луна кога ще се кандидатира за президентка ,или само приказките й са много?!

    09:40 03.02.2026

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "империалист":

    Много често гледан или пускан клип . Или набиращ популярност но само за любителите на чалга.

    09:41 03.02.2026

  • 9 Моля ви се

    3 0 Отговор
    Викнете санитарите да я облекат в една бяла хубава рокля с връзки отзад.

    10:06 03.02.2026