Луна изненада феновете си с уникален танц на стол (СНИМКИ)

Луна отново прикова всички погледи и доказа, че няма намерение да слиза от върха на провокацията. Певицата разтърси социалните мрежи със скандален танц на стол, в който показа тяло, гъвкавост и енергия, на които спокойно могат да завидят и изпълнителки с двайсет години по-млади от нея. Без задръжки, смела и напълно в свои води, Луна се извива с увереността на човек, роден за сцена, пише marica.bg.
Кадрите бързо станаха вайръл и предизвикаха буря от реакции – от възторг и аплодисменти до шок и недоумение.
Феновете ѝ я обявиха за „вечна“, а критиците отново вдигнаха вежди. Самата Луна обаче сякаш изпраща ясно послание: възрастта е просто число, когато имаш харизма, самочувствие и огън в кръвта.
