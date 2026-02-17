След 150 години: Ловци на потънали кораби откриха парахода Lac La Belle на дъното на езерото Мичиган

Ловци на потънали кораби откриха парахода Lac La Belle, потънал преди повече от 150 години, на дъното на езерото Мичиган. Водолазът Пол Ехорн прекарва близо 60 години в търсене на кораба, съобщава The Guardian.

Екипът на Ехорн откри останките през 2022 г., на около 32 км от бреговете на Уисконсин. Те обаче решиха да обявят откритието едва сега. През това време експертите се опитваха да създадат 3D видео модел на кораба, но лошото време и други обстоятелства попречиха на водолазите да се върнат на мястото на останките до миналото лято.

Осемдесетгодишният Пол Ехорн започва да търси корабокрушения на 15-годишна възраст и се опитва да намери Lac La Belle от 1965 г. - той е наричан един от „най-издирваните изгубени кораби“. През 2022 г. колегата на Ехорн, ловецът на корабокрушения и автор Рос Ричардсън, му дава подсказка, която помага да се стесни зоната за търсене. Ехорн локализира кораба, използвайки сонар за странично сканиране, само след два часа на езерото. Ричардсън каза, че е научил за находката от рибар любител, който хванал предмет на определено място, съответстващ на параходите от 19-ти век. Lac La Belle е 15-ият кораб, открит от Пол Ехорн в кариерата му.

Lac La Belle е построен през 1864 г. в Кливланд, Охайо. 66-метровият параход е плавал между Кливланд и езерото Супериор, но потъва в река Сейнт Клер през 1866 г. след сблъсък с друг кораб. През 1869 г. е изваден, ремонтиран и пуснат обратно на вода.

Луксозният пътнически параход Lac La Belle отплава от Милуоки за Гранд Хейвън, Мичиган, в една октомврийска нощ на 1872 г. На борда е имало 53 пътници и екипаж, както и товар: 19 000 бушела ечемик, 1200 барела брашно, 50 барела свинско месо и 25 барела уиски. Два часа след отплаването в трюма се образува неконтролируем теч, принуждавайки капитана да върне кораба обратно към Милуоки. Параходът обаче е ударен от огромни вълни, които угасяват котлите.

Около 5 часа сутринта капитанът нарежда спасителните лодки да бъдат спуснати долу и параходът потъва с кърмата напред. Една от спасителните лодки се преобръща, убивайки осем души, докато останалите стигат безопасно до брега.

Ехорн съобщава, че след 150 години на дъното на езерото Мичиган, параходът е сравнително добре запазен: корпусът е покрит с ракообразни, но самият кораб е невредим. Интериорът с дъбова ламперия също е в добро състояние.

Според списание Discover в Големите езера са станали между 6000 и 10 000 корабокрушения.