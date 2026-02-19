На шведски остров откриха древен гроб на момиче, погребано с костите на баща си

В Айвиде, Швеция, на остров Готланд, бе открит древен гроб на младо момиче. Тя е погребана с костите на баща си, поставени отгоре и отстрани, съобщава Live Science.

Разкопките в региона продължават от 1983 г. и през това време са открити приблизително 85 погребения, датиращи от културата на ямковата керамика, чиито членове са живели там преди 5500 години. Осем гроба съдържат останките на повече от един човек. Резултатите от ДНК тестовете на лицата, погребани в древното гробище, бяха публикувани наскоро. Тийна Матила, популационен генетик от университета в Упсала, е сред провеждащите изследването.

В един от гробовете е намерено момиче, легнало по гръб. Предполага се, че баща ѝ е починал преди нея; костите му са били ексхумирани и преместени, за да бъдат погребани до дъщеря му. Част от останките му е била разположена в областта на гърдите на тийнейджърката.

Матила е изследвала още три гроба, които са съдържали останките на няколко души. Единият от тях е съдържал останките на възрастна жена и две малки деца. Последните са били братя и сестри; жената не е била тяхна майка. Най-вероятно е била сестра или полусестра на баща им.

Друг гроб съдържал останките на момче и момиче. Те споделяли една осма от ДНК-то си, най-вероятно първи братовчеди. Третият гроб съдържал останките на момиче и млада жена. Те били или първи братовчеди, или пралеля и праплеменница.