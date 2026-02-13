Наркозависим развратник - ракетен инженер създал куклата Барби

В навечерието на Свети Валентин, 13 февруари, Warner Bros. ще пусне филмовата адаптация на „Брулени хълмове“ с участието на Марго Роби, чийто филм за Барби остава емблематичен проект.

Във филма на Грета Гервиг актрисата играе Барби, която излиза от света на куклите и навлиза в реалния свят. Анимираната кукла преживява екзистенциална криза и се опитва да разбере коя е и къде принадлежи. Историята зад създаването на куклата Барби е може би по-интересна и сложна от филмовата вселена, създадена от Гервиг. Според една теория тя е имала неочакван прототип – кукла на име Лили Билд, създадена за възрастна аудитория.

Според Smithsonian Mag, съоснователката на Mattel Рут Хандлър веднъж забелязала дъщеря си Барбара да си играе с хартиени кукли и да мечтае за това каква ще стане, когато порасне. Хандлър решила, че е необходима кукла, върху която момичетата да проектират амбициите си.

Първата такава кукла е представена на годишния панаир на играчките в Ню Йорк през 1959 г. Хандлър кръщава новата играчка Барби на името на дъщеря си.

Джак Райън е натоварен с разработването на Барби. Britannica нарича избора неочакван - като инженер Райън е работил върху ракетни системи за американската армия. Въпреки това той става ръководител на отдела за изследвания и разработки на Mattel и допринася за създаването на известната малка талия и гъвкави колене на Барби.

Биографията на Райън също има своите тъмни петна. Дъщеря му, Ан Райън, сподели пред The ​​New York Post, че той страда от наркотична зависимост, параноя и мания по оръжия. Животът му понякога приличал „по-скоро на филм на ужасите, отколкото на холивудска приказка“, добавя таблоидът. Инженерът бил убеден, че е следен. В пристъп на параноя веднъж той застрашил живота на най-малката си дъщеря Даян. Даян била убедена, че баща ѝ планира да взриви къщата им и се обадила в полицията. В крайна сметка най-голямата дъщеря на Райън, Ан, била принудена да действа като преговарящ. Според нея тя е била свидетел на следната сцена: баща ѝ насочил пистолет към главата на сестра ѝ, а служители на реда са насочили пистолети към него.

Райън е бил известен и като плейбой. Той е бил женен пет пъти, един от които е бил за филмовата легенда Жа Жа Габор („Мулен Руж“, „Докосване на злото“).

Както съобщава The New York Post, Райън е проектирал и построил замък, където е бил домакин на оргии. Рут Хандлър го мразела заради развратния му начин на живот, така че през 1977 г. заради нея той бил принуден да напусне Mattel. Освен това Хандлър започва кампания, в която твърди, че Барби е нейна идея. Напускането на Mattel се отразило на финансите на Райън - той повежда ожесточена съдебна битка, за да си върне милиони долари от продажби на играчки от бившия си работодател.

Индустрията за играчки била скептична към Барби: някои смятали, че момичетата просто не биха искали да играят с кукла с гърди. Въпреки това Барби се превърна в културен феномен: 300 000 бройки са продадени само през първата година. Вселената на Барби бързо се разширява: през 1961 г. куклата вече си има гадже - Кен, кръстен на сина на Хандлър. През 1963 г. Барби се сдобива с най-добра приятелка Мидж, а на следващата година - с по-малка сестра Скипър.

След приемането на Закона, който забранява расовата дискриминация през 1968 г., Mattel пуска на пазара черна кукла Кристи с модерен бански костюм. Много активисти намират това решение за проблематично.

Феминистките също изразяват загриженост относно образа на Барби, добавя Harper's Bazaar. Тези опасения се съсредоточават върху теорията на Лили Билд за произхода на Барби като кукла за възрастни. Тази гледна точка предполага, че куклата може да въплъщава мъжки, а не женски фантазии. През 1970 г. стачка за правата на жените в Ню Йорк, водена от протестиращи, извиква: „Аз не съм Барби!“ Въпреки това самата Барби уверено се движи към равенство.