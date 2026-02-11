Пи Диди е поискал 100 хил. долара за участие в нощен клуб в брой, изплатени на майка му

Шон „Диди“ Комбс е поискал хонорар от 100 000 долара в брой за платена поява в клуб в Маями през 2023 г., като плащането е било насочено към компания на името на майка му – 84-годишната тогава Джанис Комбс, сочат документи, цитирани от Page Six.

Става дума за участие на музикалния продуцент и рапър в клуб M2 на 4 май 2023 г. – „kickoff party“ за т.нар. Race Week около кръга от календара на Формула 1 в Маями. По договор организаторите са получили изискване хонорарът да бъде изплатен на два транша, като „всички плащания“ да се извършват „в брой“ по писмени инструкции. Контрагент по документа е посочен като Janice Combs Music Holdings Inc.

По-малко от година по-късно, през март 2024 г., домът на Комбс беше претърсен от ФБР на фона на серия граждански искове срещу него. През септември 2024 г. той беше обвинен във федерален съд, включително по линии за рекет и сексуален трафик.

През юли 2025 г. съдебни заседатели го оправдаха по най-тежките обвинения, но го признаха за виновен по два пункта за транспортиране с цел проституция. Комбс получи присъда от четири години и два месеца затвор, глоба 500 000 долара и пет години надзор след излежаването, като изтърпява наказанието си във Форт Дикс, Ню Джърси, по данни от медийни публикации.

Съобщава се още, че Диди е постигнал споразумения по част от гражданските дела срещу него, включително по иск на бившата му партньорка Касандра „Каси“ Вентура.