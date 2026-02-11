Новини
Любопитно »
Пи Диди е поискал 100 хил. долара за участие в нощен клуб в брой, изплатени на майка му

Пи Диди е поискал 100 хил. долара за участие в нощен клуб в брой, изплатени на майка му

11 Февруари, 2026 17:58 535 0

  • пи диди-
  • шон диди комбс-
  • шон комбс-
  • нощен клуб-
  • участие-
  • хонорар

Това се е случило няколко месеца преди ареста му

Пи Диди е поискал 100 хил. долара за участие в нощен клуб в брой, изплатени на майка му - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шон „Диди“ Комбс е поискал хонорар от 100 000 долара в брой за платена поява в клуб в Маями през 2023 г., като плащането е било насочено към компания на името на майка му – 84-годишната тогава Джанис Комбс, сочат документи, цитирани от Page Six.

Става дума за участие на музикалния продуцент и рапър в клуб M2 на 4 май 2023 г. – „kickoff party“ за т.нар. Race Week около кръга от календара на Формула 1 в Маями. По договор организаторите са получили изискване хонорарът да бъде изплатен на два транша, като „всички плащания“ да се извършват „в брой“ по писмени инструкции. Контрагент по документа е посочен като Janice Combs Music Holdings Inc.

По-малко от година по-късно, през март 2024 г., домът на Комбс беше претърсен от ФБР на фона на серия граждански искове срещу него. През септември 2024 г. той беше обвинен във федерален съд, включително по линии за рекет и сексуален трафик.

През юли 2025 г. съдебни заседатели го оправдаха по най-тежките обвинения, но го признаха за виновен по два пункта за транспортиране с цел проституция. Комбс получи присъда от четири години и два месеца затвор, глоба 500 000 долара и пет години надзор след излежаването, като изтърпява наказанието си във Форт Дикс, Ню Джърси, по данни от медийни публикации.

Съобщава се още, че Диди е постигнал споразумения по част от гражданските дела срещу него, включително по иск на бившата му партньорка Касандра „Каси“ Вентура.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ