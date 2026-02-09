Новини
Любопитно »
Рачков обяви: Гала влиза в "Като две капки вода"!

Рачков обяви: Гала влиза в "Като две капки вода"!

9 Февруари, 2026 12:01 1 259 14

  • димитър рачков-
  • гала-
  • на кафе-
  • като две капки вода-
  • участие-
  • водеща

Водещият издаде, че емблемата на "На кафе" ще изненада всички с участието си

Рачков обяви: Гала влиза в "Като две капки вода"! - 1
Кадър: Nova
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Димитър Рачков изненада зрителите с ексклузивна новина, разкрита в ефир на „На кафе“: „Моята много добра приятелка Гала ще пее в новия сезон на „Като две капки вода“. За пръв път го заявявам в ефир – 13 епизода на живо!“

Така водещият официално потвърди участието на Гала в новия сезон на шоуто за имитации, превръщайки я в едно от най-коментираните имена още преди старта на сезона. С типичното си чувство за хумор Рачков загатна, че Гала ще изненада всички – включително и дългогодишния ѝ партньор Стефан.

Новината бе обявена в репортаж от финала на риалити формата „Вече играеш... Стоичков“, където Рачков говори открито и за отношенията си с футболната легенда.

„Със Стоичков си разменихме първите думи преди 20 години – на представяне на книга на Кеворк Кеворкян“, спомня си Рачков. „Но по-близки станахме в последните 5-6 години.“

За футболната икона актьорът говори с уважение и чувство за хумор: „Не е пилиран като Благо Георгиев и няма неговия фаянс и теракот, но е изключително корав и истински мъжкар.“

Особено емоционален бе моментът, когато Димитър Рачков сподели какво умилява Камата: „Той се разтапя, когато чуе „Деди“ от внучетата си. Дори сподели, че му е по-мило да ги държи в ръце, отколкото Златната топка.“

„Да изиграеш Христо Стоичков е огромна отговорност. Той е образът на България пред света. Изключителен професионалист е – иска да бъде добър във всичко“, сподели още Рачков.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 0 Отговор
    Да й обяви и хонорара, колко е в EUR, та да си направим сметка, колко пари са спестили на хазната.

    12:03 09.02.2026

  • 2 отврат

    20 1 Отговор
    А тази само като я зърнах и обилно .овърнах !!!!

    12:04 09.02.2026

  • 3 Мнение

    27 0 Отговор
    Спрете с отвратителните предавания и водещи!
    Изключително противни са, понеже изглеждат купени и зависими досущ като Славчо!!!

    12:05 09.02.2026

  • 4 Двама

    28 0 Отговор
    селяндура в трета възраст !

    12:06 09.02.2026

  • 5 Тази

    28 1 Отговор
    Така ми е дотегнала, че ако остане последната жена на света, ще предпочета да си ударя една чик..!

    12:07 09.02.2026

  • 6 инженер- проктолог

    15 2 Отговор
    местяяяя ,мощно местя за тази крава дори два пъти местя

    12:14 09.02.2026

  • 7 Читател

    24 1 Отговор
    Лелята от Плевен,може да влезе навсякъде,сакън да не я забравят българите.Нахална натрапница,която се самозабрави.

    12:22 09.02.2026

  • 8 Не,че нещо, ама...

    25 0 Отговор
    ...едни и същи водещи, в едни и същи предавания в спиралата на творческата безизходица.

    12:26 09.02.2026

  • 9 хехехех като две капки вода са

    9 1 Отговор
    Предполагам ще играе Баба Ягга!

    13:07 09.02.2026

  • 10 Марчето

    6 0 Отговор
    Раче,я првери Галина маже ли катерицята с интимохелп за вагинална сухота!

    13:18 09.02.2026

  • 11 Очаквайте скоро

    4 1 Отговор
    Очаквайте скоро Гала сутрин кд кафето, гала по обяд -- с обедните новини, Гала следобяд /ще замести Ненчо в Сделка или не или ще води Пресечна точка , / Гала с вечерните новини в прогнозата за времето, Гала в късните новини да чете Хороскопа за сл. ден ... и ние сме на всеки километър и такааа до края на света...

    13:36 09.02.2026

  • 12 Ужас!

    6 1 Отговор
    Гала - кравешкото лице!

    13:42 09.02.2026

  • 13 Цвете

    2 0 Отговор
    ТАЗИ САМО НЕ Е ПЯЛА. 😂😅😂

    14:38 09.02.2026

  • 14 екс Галя Пенева

    2 0 Отговор
    Трябват пари, още веднъж ще ставам баба, а и Стефчо не може сам да си издуха нослето

    15:15 09.02.2026