Рачков обяви: Гала влиза в "Като две капки вода"!

Димитър Рачков изненада зрителите с ексклузивна новина, разкрита в ефир на „На кафе“: „Моята много добра приятелка Гала ще пее в новия сезон на „Като две капки вода“. За пръв път го заявявам в ефир – 13 епизода на живо!“
Така водещият официално потвърди участието на Гала в новия сезон на шоуто за имитации, превръщайки я в едно от най-коментираните имена още преди старта на сезона. С типичното си чувство за хумор Рачков загатна, че Гала ще изненада всички – включително и дългогодишния ѝ партньор Стефан.
Новината бе обявена в репортаж от финала на риалити формата „Вече играеш... Стоичков“, където Рачков говори открито и за отношенията си с футболната легенда.
„Със Стоичков си разменихме първите думи преди 20 години – на представяне на книга на Кеворк Кеворкян“, спомня си Рачков. „Но по-близки станахме в последните 5-6 години.“
За футболната икона актьорът говори с уважение и чувство за хумор: „Не е пилиран като Благо Георгиев и няма неговия фаянс и теракот, но е изключително корав и истински мъжкар.“
Особено емоционален бе моментът, когато Димитър Рачков сподели какво умилява Камата: „Той се разтапя, когато чуе „Деди“ от внучетата си. Дори сподели, че му е по-мило да ги държи в ръце, отколкото Златната топка.“
„Да изиграеш Христо Стоичков е огромна отговорност. Той е образът на България пред света. Изключителен професионалист е – иска да бъде добър във всичко“, сподели още Рачков.
