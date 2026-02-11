Новини
Любопитно »
Поредна трагедия в семейството на Макс Кавалера - почина дъщеря му Кристина

Поредна трагедия в семейството на Макс Кавалера - почина дъщеря му Кристина

11 Февруари, 2026 19:01, обновена 11 Февруари, 2026 19:14 1 802 5

  • макс кавалера-
  • мудиканти-
  • дъщеря-
  • починала

Преди да си отиде от тежко заболяване, тя изгуби двама от синовете си

Поредна трагедия в семейството на Макс Кавалера - почина дъщеря му Кристина - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъщерята на Макс Кавалера, дългогодишен фронтмен на на SOULFLY и SEPULTURA, Кристина, е починала след продължителна битка с тежко заболяване.

Семейството на Макс и Глория Кавалера потвърди тъжната новина днес, 11 февруари.

Кристина беше важна фигура в семейния музикален живот, работейки зад кулисите на турнета и концерти по целия свят. Тя беше майка на четири деца и сестра на музикантите Игор, Зайън и Ричи Кавалера.

Това е поредната тежка трагедия за Макс Кавалера, който през годините загуби своя доведен син дана Уелс през 1996 г., внука си Мозес (синът на Кристина) през 2004 г. и майка си Ваня Кавалера през 2023 г.

Макс написа: „С голяма скръб и тежки сърца Макс, Глория и цялото семейство Кавалера съобщават за кончината на любимата ни дъщеря, сестра и майка Кристина. След продължителна битка с болестта, тя намери мир при двамата си сина, Адам и Моузес, и брат си Дейна. Оставя двете си дъщери, шестимата си братя (Ник, Джонатан, Ричи, Джейсън, Зайон и Игор) и сестра си Роксан.

Кристина завинаги ще бъде запомнена като пионер в света на метъла, пънка и рок музиката, работейки от ъндърграунда до стадиони и арени по целия свят, както и като вдъхновение и предвестник на живота за жените в музикалния бизнес.

Тя имаше усмивка, която можеше да озари всяка стая, несравнима страст към живота и свиреп дух, който я правеше забележителна и запомняща се. Тези, които са я срещали, знаят, че това е истина. Ще ни липсваш до края на дните, Кристина. Моля, уважавайте нашето спокойствие и личен живот през това трудно време и нашето пътуване напред без нея.“


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    8 1 Отговор
    бог да я прости!

    19:16 11.02.2026

  • 2 понеже обичате да рекламирате боклуци

    0 5 Отговор
    си помислих че става въпрос за някой представен като “звезда” с прякор кавалера а то кво било…

    20:11 11.02.2026

  • 3 няма страшно нема се свършат,

    1 4 Отговор
    че то голям бразилски катун били тия кавалери

    20:12 11.02.2026

  • 4 БеГемот

    0 3 Отговор
    Тоя прецака сепултура....с неговите простотии тип Ню миетъл за буди с плитки....

    Коментиран от #5

    20:51 11.02.2026

  • 5 АБСОЛЮТНО

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БеГемот":

    Оставка на културния министър веднага

    21:11 11.02.2026