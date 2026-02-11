Поредна трагедия в семейството на Макс Кавалера - почина дъщеря му Кристина

Дъщерята на Макс Кавалера, дългогодишен фронтмен на на SOULFLY и SEPULTURA, Кристина, е починала след продължителна битка с тежко заболяване.

Семейството на Макс и Глория Кавалера потвърди тъжната новина днес, 11 февруари.

Кристина беше важна фигура в семейния музикален живот, работейки зад кулисите на турнета и концерти по целия свят. Тя беше майка на четири деца и сестра на музикантите Игор, Зайън и Ричи Кавалера.

Това е поредната тежка трагедия за Макс Кавалера, който през годините загуби своя доведен син дана Уелс през 1996 г., внука си Мозес (синът на Кристина) през 2004 г. и майка си Ваня Кавалера през 2023 г.

Макс написа: „С голяма скръб и тежки сърца Макс, Глория и цялото семейство Кавалера съобщават за кончината на любимата ни дъщеря, сестра и майка Кристина. След продължителна битка с болестта, тя намери мир при двамата си сина, Адам и Моузес, и брат си Дейна. Оставя двете си дъщери, шестимата си братя (Ник, Джонатан, Ричи, Джейсън, Зайон и Игор) и сестра си Роксан.

Кристина завинаги ще бъде запомнена като пионер в света на метъла, пънка и рок музиката, работейки от ъндърграунда до стадиони и арени по целия свят, както и като вдъхновение и предвестник на живота за жените в музикалния бизнес.

Тя имаше усмивка, която можеше да озари всяка стая, несравнима страст към живота и свиреп дух, който я правеше забележителна и запомняща се. Тези, които са я срещали, знаят, че това е истина. Ще ни липсваш до края на дните, Кристина. Моля, уважавайте нашето спокойствие и личен живот през това трудно време и нашето пътуване напред без нея.“