Поднесоха голяма изненада на Гала за рождения ѝ ден в "На кафе"

13 Февруари, 2026 14:59 1 136 7

Екипът на предаването подготви специални кадри и акценти от изминалите години

Поднесоха голяма изненада на Гала за рождения ѝ ден в "На кафе" - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозна изненада екипът на "На кафе" спретнаха на водещата Гала. Поводът беше рождения ѝ ден. Днес любимата на много зрители става на 58.

В началото предаването започна, като Гала се появи с лента на очите, за да не вижда какво се случва около нея и за да бъде пълна изненадата. Актьорът Дарин Ангелов, който е и панелист в предаването я държеше за ръка, за да се придвижва безопасно.

Поднесоха голяма изненада на Гала за рождения ѝ ден в "На кафе"



Когато свали превръзката си първият човек, когото видя, бе нейният съпруг - Стефан. Освен хора от екипа, можеха да се видят и настоящи и бивши колеги - Никол Станкулова, Ромина Тасевска. Във видео връзка се включиха Зейнеб Манджурова и Андреа Банда Банда.

"Искам да изразя благодарността си към теб и екипа, защото в продължение на дълги години това беше моят дом. Трудно ми е да намеря най-силните думи, с които да ти благодаря, че беше до мен в професионалния ми път. Най-важното, което спечелих, е нашето приятелство", заяви Зейнеб.

"Радвам ти се, че след всичко, което си постигнала, си останала толкова истински и земен човек", допълни Андреа.

Кулминацията на изненадата беше специално подготвено видео с подбрани моменти от рождените ѝ дни и изненадите, които е получавала през годините в ефира на предаването.

Поднесоха голяма изненада на Гала за рождения ѝ ден в "На кафе"


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 киру

    15 1 Отговор
    Fалос на тепсия с Kуr балсам...

    15:03 13.02.2026

  • 2 Гуньо Простиа

    20 2 Отговор
    Голяма изненада ! Тая няма ли да се пенсионира вече?

    15:14 13.02.2026

  • 3 Лина

    15 0 Отговор
    Само, че става на 59, а не на 58. Поне си проверявайте данните като пишете..

    15:20 13.02.2026

  • 4 да знаем

    8 0 Отговор
    джайънт диилдо и такък с пингвин и анаален плъг

    15:23 13.02.2026

  • 5 хъхъ

    12 0 Отговор
    Жената е единственото живо същество, което има дата на раждане, но няма година на раждане.

    15:40 13.02.2026

  • 6 По грозно от днес не е било

    1 0 Отговор
    Натегачи за къшей от хляба, остаряла водеща и подмазване за утрешно участие
    Изключително ненужни стари кадри.
    Още едно доказателство за излишно тв време за глупави неща за съжаление с години.

    16:20 13.02.2026

  • 7 Вероятно

    0 0 Отговор
    Силиконова с XXXL размер и с батерии с повишен капацитет...

    16:23 13.02.2026