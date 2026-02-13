Поднесоха голяма изненада на Гала за рождения ѝ ден в "На кафе"

Сериозна изненада екипът на "На кафе" спретнаха на водещата Гала. Поводът беше рождения ѝ ден. Днес любимата на много зрители става на 58.
В началото предаването започна, като Гала се появи с лента на очите, за да не вижда какво се случва около нея и за да бъде пълна изненадата. Актьорът Дарин Ангелов, който е и панелист в предаването я държеше за ръка, за да се придвижва безопасно.
Когато свали превръзката си първият човек, когото видя, бе нейният съпруг - Стефан. Освен хора от екипа, можеха да се видят и настоящи и бивши колеги - Никол Станкулова, Ромина Тасевска. Във видео връзка се включиха Зейнеб Манджурова и Андреа Банда Банда.
"Искам да изразя благодарността си към теб и екипа, защото в продължение на дълги години това беше моят дом. Трудно ми е да намеря най-силните думи, с които да ти благодаря, че беше до мен в професионалния ми път. Най-важното, което спечелих, е нашето приятелство", заяви Зейнеб.
"Радвам ти се, че след всичко, което си постигнала, си останала толкова истински и земен човек", допълни Андреа.
Кулминацията на изненадата беше специално подготвено видео с подбрани моменти от рождените ѝ дни и изненадите, които е получавала през годините в ефира на предаването.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 киру
15:03 13.02.2026
2 Гуньо Простиа
15:14 13.02.2026
3 Лина
15:20 13.02.2026
4 да знаем
15:23 13.02.2026
5 хъхъ
15:40 13.02.2026
6 По грозно от днес не е било
Изключително ненужни стари кадри.
Още едно доказателство за излишно тв време за глупави неща за съжаление с години.
16:20 13.02.2026
7 Вероятно
16:23 13.02.2026