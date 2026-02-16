Откриха ДНК следа в ръкавица, намерена близо до мястото на отвличането на майката на водещата Савана Гътри ВИДЕО

ФБР заяви, че е открита ДНК следа в ръкавица, захвърлена на около три километра от мястото на отвличането на майката на известната американска телевизионна водеща Савана Гътри, предаде Асошиейтед прес.

Според разследващите ръкавицата отговаря на описанието на ръкавиците на заподозрения за отвличането и е различна от намерените досега още 16, повечето от които принадлежат на участници в разследването.

Ръкавицата, открита захвърлена в поле до пътен банкет, е изпратена за ДНК анализ, чиито резултати се очакват до 24 часа.

Майката на Савана Гътри - 84-годишната Нанси Гътри бе похитена от дома си в покрайнините на град Тусон, Аризона. Миналата седмица заподозрян за отвличането също беше арестуван в югозападния американски щат.

В дома на Нанси Гътри бяха открити следи от кръв, а полицията и роднини я описаха като жена с ограничена подвижност, в крехко здраве и нуждаеща се всеки ден от животоподдържащи лекарства.

Съдбата на възрастната жена за момента не е ясна.

Мистериозното отвличане предизвика голям медиен интерес в САЩ.