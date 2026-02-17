Австралиец на медицински канабис открадна египетска котка на 2600 години

В Австралия 52-годишен мъж бе обвинен в кражба на няколко древноегипетски артефакта, включително 2 600-годишна египетска скулптура на котка, съобщава NBC News.

Според правоохранителните органи заподозреният е счупил прозорец в Музея на изкуствата и археологията в абатството Кабулчър и е избягал с древните находки. Властите обаче скоро открили откраднатите предмети, след като претърсили микробуса му. Сред тях са били дървена фигурка на котка на 2600 години, огърлица на 3 300 години, маска на мумия и яка на мумия. Повечето от артефактите останали непокътнати. В момента експертите работят по реставрацията им.

Превозното средство, съдържащо откраднатите предмети, е открито след два дни търсене на паркинга на фериботен терминал, на около 80 км от музея. Според разследващите документи самият заподозрян няма постоянен адрес. По-късно е арестуван, заедно с а последният артефакт - котката.

Мъжът смятал за „свой дълг“ да върне предметите на „законното им място“. Той вярвал, че музеят не е трябвало да ги съхранява поради връзките на институцията с Католическата църква. Според съдебни документи мъжът няма психично разстройство, но преди това му е бил предписан медицински канабис.