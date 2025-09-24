Репатрираха без сърце издъхнал в басейн на остров Бали австралиец

Австралийските власти поискаха обяснение от своите индонезийски колеги, след като тялото на млад мъж, починал на курортния остров Бали, беше репатрирано без сърцето му.
23-годишният мъж от Куинсланд Байрън Хадоу бил намерен мъртъв в басейна на вилата си в Бали, докато бил на почивка.
Тялото му е върнато в Австралия четири седмици по-късно, където втора аутопсия установила, че липсва сърцето му.
Говорител на австралийското външно министерство заяви на 23 септември, че предоставя консулска помощ на семейството на г-н Хадоу, но не може да коментира повече поради задължения за поверителност.
„Те просто ни се обадиха, за да попитат дали сме наясно, че сърцето му е било задържано в Бали“, каза майката Шантал Хадоу пред австралийския Channel Nine.
„Точно когато си помислих, че не мога да се чувствам по-съкрушена, това беше още един ритник в стомаха.
„Чувствам, че има нещо нечестно. Мисля, че нещо му се е случило, преди да бъде в басейна.“
Местен жител, който се представи като г-н Кох, на 69 години, заяви, че е имало съседски спор между мъжа и двойка от Сингапур.
Висши австралийски служители в Бали и Джакарта са направили изявления пред индонезийското правителство по въпроса.
Генералното консулство на Австралия в Бали също е предало опасенията на семейството на болничните служители.
Но съдебният лекар, извършил първоначалната аутопсия, отхвърля твърденията за неправомерни действия.
„Сърцето беше тествано и запазено за съдебни цели, когато семейството репатрира тялото у дома“, каза д-р Нола Маргарет Гунаван пред The Sydney Morning Herald на 22 септември.
„Предадох резултата от аутопсията и обяснението на семейството. Те приеха обяснението ми.“
Индонезия остава популярна туристическа дестинация, като официални данни показват, че е била водещата дестинация за краткосрочни пътувания в чужбина от австралийци през 2023 г.
