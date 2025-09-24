Новини
Репатрираха без сърце издъхнал в басейн на остров Бали австралиец

24 Септември, 2025 10:43

23-годишният мъж от Куинсланд Байрън Хадоу бил намерен мъртъв в басейна на вилата си в Бали, докато бил на почивка

Венелина Маринова

Австралийските власти поискаха обяснение от своите индонезийски колеги, след като тялото на млад мъж, починал на курортния остров Бали, беше репатрирано без сърцето му.

23-годишният мъж от Куинсланд Байрън Хадоу бил намерен мъртъв в басейна на вилата си в Бали, докато бил на почивка.

Тялото му е върнато в Австралия четири седмици по-късно, където втора аутопсия установила, че липсва сърцето му.

Говорител на австралийското външно министерство заяви на 23 септември, че предоставя консулска помощ на семейството на г-н Хадоу, но не може да коментира повече поради задължения за поверителност.

„Те просто ни се обадиха, за да попитат дали сме наясно, че сърцето му е било задържано в Бали“, каза майката Шантал Хадоу пред австралийския Channel Nine.

„Точно когато си помислих, че не мога да се чувствам по-съкрушена, това беше още един ритник в стомаха.

„Чувствам, че има нещо нечестно. Мисля, че нещо му се е случило, преди да бъде в басейна.“

Местен жител, който се представи като г-н Кох, на 69 години, заяви, че е имало съседски спор между мъжа и двойка от Сингапур.

Висши австралийски служители в Бали и Джакарта са направили изявления пред индонезийското правителство по въпроса.

Генералното консулство на Австралия в Бали също е предало опасенията на семейството на болничните служители.

Но съдебният лекар, извършил първоначалната аутопсия, отхвърля твърденията за неправомерни действия.

„Сърцето беше тествано и запазено за съдебни цели, когато семейството репатрира тялото у дома“, каза д-р Нола Маргарет Гунаван пред The ​​Sydney Morning Herald на 22 септември.

„Предадох резултата от аутопсията и обяснението на семейството. Те приеха обяснението ми.“

Индонезия остава популярна туристическа дестинация, като официални данни показват, че е била водещата дестинация за краткосрочни пътувания в чужбина от австралийци през 2023 г.


  • 1 Новичок

    7 0 Отговор
    " Имате за6рана да коментирате " ??? Защо ???

    Коментиран от #2

    10:53 24.09.2025

  • 2 пишат наизуст

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Явно нямате забрана......или е илюзорна!

    12:07 24.09.2025