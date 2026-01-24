Никол Кидман замина за Антарктида след развода (СНИМКИ)

След официалното финализиране на развода си Никол Кидман изглежда е потърсила уединение далеч от светлината на прожекторите, избирайки едно от най-изолираните места на планетата – Антарктида. Актрисата беше заснета на палубата на луксозен круизен кораб по време на пътуване до ледения континент, което тя определи като „приключение, което се случва веднъж в живота“.

58-годишната носителка на „Оскар“ е пътувала в компанията на своята по-голяма сестра Антония Кидман, като в публикувани в Instagram кадри двете са заснети пред масивни ледници и сред характерната дива природа на региона. На снимките Кидман е облечена с бяло пухено яке и тъмна зимна шапка, а на други кадри сестрите носят еднакви червени якета и спасителни жилетки по време на наблюдение на пингвини.

Пътуването е организирано от компанията Silversea, специализирана в луксозни експедиционни круизи. По данни на туристически издания, подобни пътувания до Антарктида могат да достигнат цена от няколко десетки хиляди евро на човек, в зависимост от маршрута и продължителността.

В публикацията си Кидман написа: „Благодаря ви, че ме заведохте на моя седми континент! Приключение, което се случва веднъж в живота със семейството и приятелите.“ Коментарът ѝ бе възприет от фенове и медии като знак за нов етап в личния ѝ живот след продължителен период на промени.

По-рано този месец актрисата официално финализира развода си с кънтри звездата Кийт Ърбан, с когото беше омъжена близо 19 години. Документи по делото показват, че двамата са живели разделено в продължение на около три години преди подаването на молбата за развод през септември. Споразумението предвижда взаимно отказване от издръжка, като всяка страна поема собствените си съдебни разноски.

Никол Кидман и Кийт Ърбан имат две дъщери – 17-годишната Съндей Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет. Съгласно утвърдения родителски план, актрисата ще прекарва по-голямата част от годината с децата, докато за музиканта са определени ограничени периоди за родителско време.

Пътуването до Антарктида идва и в професионално силен момент за Никол Кидман. През изминалата година тя получи номинация за „Златен глобус“ за ролята си във филма Babygirl, а паралелно с това остава една от най-търсените актриси в Холивуд, с няколко проекта в развитие за водещи стрийминг платформи.

Наблюдатели в развлекателната индустрия отбелязват, че подобни пътувания не са необичайни за звездата, която през годините често е използвала дистанцията от публичния живот като начин за презареждане между професионални ангажименти и лични предизвикателства.