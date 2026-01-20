След развода Никол Кидман е продала апартамента си в Австралия за 8,5 милиона долара

Холивудската актриса Никол Кидман е продала апартамента си в Австралия след развода си с певеца Кийт Ърбан, пише Daily Mail.

Според журналисти, Никол Кидман е продала тристайния си апартамент в Милсънс Пойнт, Сидни, за 8,5 милиона долара, две години след като го е купила. Предишната резиденция на актрисата, която е гледала към моста Харбър Бридж в Сидни и Операта, се е намирала на 15-ия етаж на комплекса Latitude.

Според съобщенията актрисата е спечелила 775 000 долара от продажбата. Купувачът е винопроизводителят Дейвид Мадсън.

Известно е, че Никол Кидман и бившият ѝ съпруг Кийт Ърбан са притежавали шест апартамента в жилищен комплекс в Сидни. Звездите притежават също така апартамент на два етажа в Манхатън, къща в Бевърли Хилс, имение в Нашвил и огромно имение в Южните планини на Австралия.

На 7 януари беше обявено, че Никол Кидман официално се е развела с Кийт Ърбан след 19 години брак. В документите актрисата е посочила „непреодолими различия“ като причина за раздялата им, въпреки предишните слухове за изневяра. Съобщава се, че известните личности са се отказали от издръжка на дете и са се съгласили да си поделят съдебните разноски. Дъщерите им ще останат с майка си и ще прекарват „всеки втори уикенд“ с баща си.