След развода Никол Кидман е продала апартамента си в Австралия за 8,5 милиона долара

След развода Никол Кидман е продала апартамента си в Австралия за 8,5 милиона долара

20 Януари, 2026 14:44 511 4

Купувачът е винопроизводителят Дейвид Мадсън

След развода Никол Кидман е продала апартамента си в Австралия за 8,5 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Никол Кидман е продала апартамента си в Австралия след развода си с певеца Кийт Ърбан, пише Daily Mail.

Според журналисти, Никол Кидман е продала тристайния си апартамент в Милсънс Пойнт, Сидни, за 8,5 милиона долара, две години след като го е купила. Предишната резиденция на актрисата, която е гледала към моста Харбър Бридж в Сидни и Операта, се е намирала на 15-ия етаж на комплекса Latitude.

Според съобщенията актрисата е спечелила 775 000 долара от продажбата. Купувачът е винопроизводителят Дейвид Мадсън.

Известно е, че Никол Кидман и бившият ѝ съпруг Кийт Ърбан са притежавали шест апартамента в жилищен комплекс в Сидни. Звездите притежават също така апартамент на два етажа в Манхатън, къща в Бевърли Хилс, имение в Нашвил и огромно имение в Южните планини на Австралия.

На 7 януари беше обявено, че Никол Кидман официално се е развела с Кийт Ърбан след 19 години брак. В документите актрисата е посочила „непреодолими различия“ като причина за раздялата им, въпреки предишните слухове за изневяра. Съобщава се, че известните личности са се отказали от издръжка на дете и са се съгласили да си поделят съдебните разноски. Дъщерите им ще останат с майка си и ще прекарват „всеки втори уикенд“ с баща си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ТЕ ТОЛКОВА И В СОФИЯ ВЪРВИ ГАРСОНИЕРА! А ПРИ СОЦА БЕШЕ 9000 ЛЕВА

    14:46 20.01.2026

  • 2 Освалдо Риос

    4 0 Отговор
    Изглежда и Кидман страда от същото заболяване като на княгиня Калина.

    Коментиран от #3

    14:47 20.01.2026

  • 3 На мен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Освалдо Риос":

    вече ми прилича на Княз Калин, дори пие алкохол повече от него. Вдига 140 кг от лежанка с пет повторения.

    14:56 20.01.2026

  • 4 Гръм и мълнии

    1 0 Отговор
    Е,колкото гарсониера в Люлин 5🤣

    15:00 20.01.2026