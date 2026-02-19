Lego пуска комплекти „Междузвездни войни“

Lego ще пусне шест нови комплекта, посветени на вселената на „Междузвездни войни“. Те ще бъдат посветени на филмите „Мандалорианецът“ и „Грогу“. Повечето от тях ще се появяват на пазара на 26 април, съобщава Screenrant.

Комплектите ще бъдат на цена от $39,99 до $149,99. Новите артикули ще включват кораба на Дин Джарин, Razor Crest и нова фигурка на Грогу.

„The Razor Crest“ ще съдържа 930 части и ще се продава на дребно на цена от $149,99. Комплектът включва пет фигурки: самият Мандалорианец, Грогу, Гаразеб Орелиос, полковник Уорд и Имперски щурмовак.

Новият бебешки модел Grogu ще се състои от 1200 части и ще струва $129,99. След сглобяването, главата и ушите ще бъдат регулируеми.

Звездният кораб Anzellan ще бъде сглобен от 701 части и ще струва $74.99. Комплектът ще включва фигурка на Grogu и двама Anzellan.

Изтребителят Rebel X-wing ще се състои от 558 части. Комплектът ще включва миниатюри на полковник Уорд и капитан Карсън Тева, както и астромеханик дроид. Комплектът ще струва $69.99.

Малък комплект AT-RT Attack Set за $44.99, съдържащ 297 части, включва фигурки на Grogu, мандалорианец и имперски щурмовик.

Комплектът BrickHeadz Allies and Villains включва пет сглобяеми фигурки, включително мандалорианец, Grogu, полковник Уорд, снежен щурмовик и Anzellan. Ще се продава на дребно за $39,99 (приблизително 3100 рубли).

Филмът „Мандалорианецът и Грогу“ ще излезе на 20 май 2026 г. Педро Паскал ще участва във филма, както и в телевизионния сериал.

Тази есен Lego пусна най-скъпия си комплект досега. Това е космическата станция „Звездата на смъртта“ от поредицата „Междузвездни войни“. Комплектът съдържа 9023 части и 38 минифигури.

В сглобен вид, конструкцията е с размери 70 см височина, 79 см ширина и 27 см дълбочина. Предназначена е за лица над 18 години. Продава се на дребно за $999.