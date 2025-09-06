Светлинният меч на Дарт Вейдър счупи рекорд на търг в Лос Анджелис (СНИМКИ)

Легендарният светлинен меч на Дарт Вейдър, използван от актьора Дейвид Проуз и дубльора му Боб Андерсън в култовите филми „Империята отвръща на удара“ (1980) и „Завръщането на джедаите“ (1983), беше продаден на търг за впечатляващите 3 654 000 долара. Аукционът се проведе в Лос Анджелис от престижната къща Propstore, а новината беше потвърдена от Variety, Hollywood Reporter и BBC.

Продаденият артикул не само постави нов стандарт за колекционерските предмети от сагата „Междузвездни войни“, но и се превърна в най-скъпо продадения реквизит от франчайза на публичен търг. Първоначалната оценка на меча варираше между 1 и 3 милиона долара, но интересът от страна на колекционерите далеч надмина очакванията.

Според информация на Hollywood Reporter, това е единственият оригинален светлинен меч на главен герой от класическата трилогия, който някога е бил официално предложен на търг. Продажбата се случи в седмицата, в която се отбелязваха 45 години от премиерата на „Империята отвръща на удара“, факт, който допълнително увеличи интереса към събитието сред феновете и колекционерите.

На същия търг беше предложен и светлинният меч, използван от дубльора на Хейдън Кристенсен в ролята на младия Анакин Скайуокър в предисториите на сагата. Този меч достигна цена от 126 000 долара, съобщава CNN.

Освен емблематичните оръжия от „Междузвездни войни“, вниманието беше привлечено и от други кинореликви. Камшикът и коланът на Харисън Форд от „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ (1989), режисиран от Стивън Спилбърг, бяха продадени за общо 475 650 долара. Сред най-търсените лотове бяха също така оригинални костюми и реквизит от филмови класики като „Обратно в бъдещето“ и „Властелинът на пръстените“, потвърждава Deadline.

„Светлинният меч на Дарт Вейдър е един от най-разпознаваемите предмети в историята на киното, а този рекорд е доказателство за трайното му културно влияние“, заявиха от Propstore.