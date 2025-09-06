Новини
Светлинният меч на Дарт Вейдър счупи рекорд на търг в Лос Анджелис (СНИМКИ)

Светлинният меч на Дарт Вейдър счупи рекорд на търг в Лос Анджелис (СНИМКИ)

6 Септември, 2025 09:49

Култовият реквизит от "Междузвездни войни" се превърна в най-скъпия предмет от поредицата

Светлинният меч на Дарт Вейдър счупи рекорд на търг в Лос Анджелис (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендарният светлинен меч на Дарт Вейдър, използван от актьора Дейвид Проуз и дубльора му Боб Андерсън в култовите филми „Империята отвръща на удара“ (1980) и „Завръщането на джедаите“ (1983), беше продаден на търг за впечатляващите 3 654 000 долара. Аукционът се проведе в Лос Анджелис от престижната къща Propstore, а новината беше потвърдена от Variety, Hollywood Reporter и BBC.

Продаденият артикул не само постави нов стандарт за колекционерските предмети от сагата „Междузвездни войни“, но и се превърна в най-скъпо продадения реквизит от франчайза на публичен търг. Първоначалната оценка на меча варираше между 1 и 3 милиона долара, но интересът от страна на колекционерите далеч надмина очакванията.

Според информация на Hollywood Reporter, това е единственият оригинален светлинен меч на главен герой от класическата трилогия, който някога е бил официално предложен на търг. Продажбата се случи в седмицата, в която се отбелязваха 45 години от премиерата на „Империята отвръща на удара“, факт, който допълнително увеличи интереса към събитието сред феновете и колекционерите.

На същия търг беше предложен и светлинният меч, използван от дубльора на Хейдън Кристенсен в ролята на младия Анакин Скайуокър в предисториите на сагата. Този меч достигна цена от 126 000 долара, съобщава CNN.

Освен емблематичните оръжия от „Междузвездни войни“, вниманието беше привлечено и от други кинореликви. Камшикът и коланът на Харисън Форд от „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ (1989), режисиран от Стивън Спилбърг, бяха продадени за общо 475 650 долара. Сред най-търсените лотове бяха също така оригинални костюми и реквизит от филмови класики като „Обратно в бъдещето“ и „Властелинът на пръстените“, потвърждава Deadline.

„Светлинният меч на Дарт Вейдър е един от най-разпознаваемите предмети в историята на киното, а този рекорд е доказателство за трайното му културно влияние“, заявиха от Propstore.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    Меча на Митьо Пищова струва повече!💋🥳🤣🖕

    09:51 06.09.2025

  • 2 джедай

    3 0 Отговор
    Светлинните мечове са оръжията на джедаите.

    09:52 06.09.2025

  • 3 ПиПи

    3 2 Отговор
    "Междузвездни войни" е между най-хубавите филми в кино-историята. Гледал съм всичките 6 епизода.

    Коментиран от #7

    09:54 06.09.2025

  • 4 Механик

    7 1 Отговор
    Сумата платена за това НЕЩО опровергава опорката, че богатите били богати, щото били по-умни.
    п.п.
    И моля, без другата опорка, че тоя е купил НЕЩОТО, защото след години ще го продаде на някой за тройна цена.
    Щото тоя НЯКОЙ дето ще купи НЕЩОТО на тройна цена и той се явява богат.

    09:58 06.09.2025

  • 5 Супер разрушител

    4 0 Отговор
    След Оскара за най-добро драматично изпълнение по нетя, ще го дарят на Зеленко като военна помощ, което можеше да се окаже ключов момент за хода на войната, ако владееше силата поне като Йода.

    09:59 06.09.2025

  • 6 Мъж

    1 1 Отговор
    Каква омраза наблюдаваме към пестеливия и подредения човек драги зрители 🤭🤭🤭🤭

    10:08 06.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 6135

    1 0 Отговор
    Аз пък, непил кафе, прочетох:
    "Светлинният меч на Дарт Вейдър СЕ счупи "

    10:12 06.09.2025

  • 9 Крум предател по природа

    0 0 Отговор
    А бе мразим го на владетеля защото е потенциален конкурент 💯🤭🤭🤭🤭🇺🇸

    10:43 06.09.2025

  • 10 Стойчо Недев финтекс свиркаджията

    0 0 Отговор
    Искам да владетеля да му изпия млякото

    10:46 06.09.2025