Даниела Рупецова обвини екипа на "Ергенът", че мразят жените (ВИДЕО)

Единствената жена, която си тръгна сгодена от "Ергенът" – Даниела Рупецова, но пък преживя жесток крах на отношенията с избраника си Мартин, се изказа остро за новия сезон на романтичното риалити.

Провокативната писателка на цели две книги за жените отговори на въпрос на свои фенове защо името ѝ продължава да се споменава в предаването.

"Явно имат нужда от рейтинг и не се справят без моето име“, заяви Даниела, която сякаш наистина не може да избяга от славата си от предаването. Но тя не свърши до тук, а отправи остра критика към екипа на "Ергенът" задето една от първите задачи на момичетата бе да шият чорапи. Припомняме, че миналата година пък участничките трябваше да сготвят идеалния омлет за Ергените.



"Убеждавам се, че в екипа на Ергенът има не един женомразец. Отказвам да приема, че качествата на жената се определят и доказват през шиенето на чорапите на мъжа във времена, в които нови чорапи струват 1 евро. Тази година подборът на дами видимо е насочен към силни, независими и борбени жени с кариера и въпреки това е налице опит за унижение на жената от страна на екипа. Съжалявам, че въпреки цялата си независимост и постижения, все още чуваме жените да казват: "За мен не е обидно да шия чорапи!"

Съжалявам, че нито една дама не стъпи достатъчно уверено върху постиженията и независимостта си, за да попита продуцента и редакторите толкова ли пък не са имали късмета да срещнат жена, която да ги вдъхновява и съживява, че виждат в женската енергия само миене на чинии и шиене на чорапи!

И тук идва въпросът: във времена, в които жените са независими, образовани и лоялни, какво тези мъже слагат на масата?", написа Даниела в профилите си в мрежата, но беше зарината от не особено одобрителни коментари и реакции.

"И какво обидно има в това да шиеш?", питат я нейни последователки, но остават без отговор.

"Значи за теб ,всеки трудещ се, се самоунижава. Жена която се труди, дори да шие чорап, струва в пъти повече от ,,женската ти енергия'' валидираща издръжка на база корекции.", гласи друг коментар.