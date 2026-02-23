Новини
Даниела Рупецова обвини екипа на "Ергенът", че мразят жените (ВИДЕО)

23 Февруари, 2026 14:58 1 524 22

"Убеждавам се, че в екипа на Ергенът има не един женомразец.", започна критиката си Рупецова

Даниела Рупецова обвини екипа на "Ергенът", че мразят жените (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единствената жена, която си тръгна сгодена от "Ергенът" – Даниела Рупецова, но пък преживя жесток крах на отношенията с избраника си Мартин, се изказа остро за новия сезон на романтичното риалити.

Провокативната писателка на цели две книги за жените отговори на въпрос на свои фенове защо името ѝ продължава да се споменава в предаването.

"Явно имат нужда от рейтинг и не се справят без моето име“, заяви Даниела, която сякаш наистина не може да избяга от славата си от предаването. Но тя не свърши до тук, а отправи остра критика към екипа на "Ергенът" задето една от първите задачи на момичетата бе да шият чорапи. Припомняме, че миналата година пък участничките трябваше да сготвят идеалния омлет за Ергените.

"Убеждавам се, че в екипа на Ергенът има не един женомразец. Отказвам да приема, че качествата на жената се определят и доказват през шиенето на чорапите на мъжа във времена, в които нови чорапи струват 1 евро. Тази година подборът на дами видимо е насочен към силни, независими и борбени жени с кариера и въпреки това е налице опит за унижение на жената от страна на екипа. Съжалявам, че въпреки цялата си независимост и постижения, все още чуваме жените да казват: "За мен не е обидно да шия чорапи!"

Съжалявам, че нито една дама не стъпи достатъчно уверено върху постиженията и независимостта си, за да попита продуцента и редакторите толкова ли пък не са имали късмета да срещнат жена, която да ги вдъхновява и съживява, че виждат в женската енергия само миене на чинии и шиене на чорапи!

И тук идва въпросът: във времена, в които жените са независими, образовани и лоялни, какво тези мъже слагат на масата?", написа Даниела в профилите си в мрежата, но беше зарината от не особено одобрителни коментари и реакции.

"И какво обидно има в това да шиеш?", питат я нейни последователки, но остават без отговор.

"Значи за теб ,всеки трудещ се, се самоунижава. Жена която се труди, дори да шие чорап, струва в пъти повече от ,,женската ти енергия'' валидираща издръжка на база корекции.", гласи друг коментар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тортиля

    9 0 Отговор
    Отговори на въпрос на свои подкрепители,А НЕ фенове!

    15:05 23.02.2026

  • 2 Стас

    11 1 Отговор
    Жените са красота,нежност и любов! Трябва да бъдат обичани от мъжете. Бог е дал жената на мъжа!

    Коментиран от #5

    15:06 23.02.2026

  • 3 пешо

    11 0 Отговор
    не сгодена а е.....а

    15:12 23.02.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    5 1 Отговор
    Става да я изтръскаш!
    Коя е?

    15:15 23.02.2026

  • 5 сава

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Стас":

    Трай бе, чехльо....изми ли чиниите?

    Коментиран от #19

    15:16 23.02.2026

  • 6 И тази

    16 0 Отговор
    Стара чанта - капитонка се изока. А истината е - съдбата на Гущерицата. На 45 г сама, с 4 деца и се чуди кой да и плати наема на село.

    15:20 23.02.2026

  • 7 Ице

    17 0 Отговор
    Тая у физиономията е като от филмите с извънземни.

    Коментиран от #13

    15:25 23.02.2026

  • 8 много жени

    16 0 Отговор
    си повярваха,че са дами, а реално са гюбрета.Но от самозабравили се "принцеси" които не стават за нищо -толкова.

    15:28 23.02.2026

  • 9 Бачо е баччо

    4 0 Отговор
    Аз не ги мразя Жени...

    15:40 23.02.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    14 0 Отговор
    Тихо ма айгюл

    15:42 23.02.2026

  • 11 коя беше

    12 0 Отговор
    оф, тая пък Гюла

    15:42 23.02.2026

  • 12 жалка

    6 0 Отговор
    смях!!!!!!!!!!!!!!! абсурд!!!!!!!!!!!!!!

    15:43 23.02.2026

  • 13 м то

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ице":

    траверса бе

    15:43 23.02.2026

  • 14 една наопаки

    5 0 Отговор
    Валидация трябва

    15:43 23.02.2026

  • 15 хахахаххахахаа

    8 0 Отговор
    Много си е повярвала.

    15:45 23.02.2026

  • 16 Бате Георги

    10 0 Отговор
    Кви чорапи, те химена си шият вече, права е.

    15:53 23.02.2026

  • 17 Селянка

    6 0 Отговор
    Ма тъпи тутки, що ходите там ма?

    15:56 23.02.2026

  • 18 Момата

    4 1 Отговор
    Ни един ерген не става за нищо.

    15:57 23.02.2026

  • 19 Гичето

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "сава":

    Я бегай при мама ти избърше сополите, сополанко.

    16:01 23.02.2026

  • 20 Ха,ха

    5 0 Отговор
    Така вместо да хване една мотика, да свърши нещо полезно заедно с ергените, само с глупости ни занимават.

    16:39 23.02.2026

  • 21 Екипът на Ергенът

    0 0 Отговор
    Не,просто мразим к. Y. R. V.i

    17:47 23.02.2026

  • 22 непротестиращ

    1 0 Отговор
    Крайно време е тази порнография "Ергенът" да се свали от екран! Не може такива простотии да се излъчват по национална телевизия и после да се коментират по обществените медии! СЕМ защо не се самосезира?!

    17:52 23.02.2026