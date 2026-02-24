Рецепта на деня: Шоколадов десерт с плодове

Необходими продукти:

200 г брашно;

150 г захар;

1 яйце;

100 г разтопено масло;

1 ч.л. бакпулвер;

100 мл прясно мляко;

50 г какао на прах;

100 г шоколад - или шоколадови стърготини;

1 ч.л. ванилия;

Плодове по избор - банани, ягоди, ябълки.

Начин на приготвяне:

Подготовка на съставките: В голяма купа смесете брашното, захарта, какаото и бакпулвера. Добавете яйцето, разтопеното масло и прясното мляко. Разбъркайте добре с помощта на миксер или телена бъркалка, докато се получи гладко тесто.

Добавяне на шоколада: Нарежете шоколада на малки парченца или използвайте шоколадови стърготини. Добавете ги към тестото и разбъркайте, така че шоколадът да се разпредели равномерно.

Подготовка на плодовете: Изберете плодове по ваш вкус. Най-добре се съчетават банани, ягоди или ябълки. Нарежете ги на малки парчета и ги добавете в тестото.

Печене: Изсипете сместа в намазнена форма за печене, приблизително 20 см диаметър. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса около 20-25 минути или докато сладкишът стане златист и сух на допир.

Охлаждане и сервиране: Оставете сладкиша да изстине леко, преди да го нарежете. Може да го поднесете с малко пудра захар или сметана, ако желаете.

Този сладкиш е перфектен за вечерята или като бързо десерт за гости. Богатият вкус на шоколада и свежестта на плодовете правят всяко парче неустоимо, пише flagman.bg.