Рецепта на деня: Шоколадов десерт с плодове

Необходими продукти:
- 200 г брашно;
- 150 г захар;
- 1 яйце;
- 100 г разтопено масло;
- 1 ч.л. бакпулвер;
- 100 мл прясно мляко;
- 50 г какао на прах;
- 100 г шоколад - или шоколадови стърготини;
- 1 ч.л. ванилия;
- Плодове по избор - банани, ягоди, ябълки.
Начин на приготвяне:
Подготовка на съставките: В голяма купа смесете брашното, захарта, какаото и бакпулвера. Добавете яйцето, разтопеното масло и прясното мляко. Разбъркайте добре с помощта на миксер или телена бъркалка, докато се получи гладко тесто.
Добавяне на шоколада: Нарежете шоколада на малки парченца или използвайте шоколадови стърготини. Добавете ги към тестото и разбъркайте, така че шоколадът да се разпредели равномерно.
Подготовка на плодовете: Изберете плодове по ваш вкус. Най-добре се съчетават банани, ягоди или ябълки. Нарежете ги на малки парчета и ги добавете в тестото.
Печене: Изсипете сместа в намазнена форма за печене, приблизително 20 см диаметър. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса около 20-25 минути или докато сладкишът стане златист и сух на допир.
Охлаждане и сервиране: Оставете сладкиша да изстине леко, преди да го нарежете. Може да го поднесете с малко пудра захар или сметана, ако желаете.
Този сладкиш е перфектен за вечерята или като бързо десерт за гости. Богатият вкус на шоколада и свежестта на плодовете правят всяко парче неустоимо, пише flagman.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николай и Оля циганите
10:14 24.02.2026
2 Оля и измсмниците
10:21 24.02.2026
3 Циганките на николай
10:24 24.02.2026