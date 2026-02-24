Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Шоколадов десерт с плодове
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Шоколадов десерт с плодове

24 Февруари, 2026 10:05 675 3

  • шоколадов десерт-
  • плодове-
  • какво да сготвя

Отнема не повече от 30 минути, за да се приготви

Рецепта на деня: Шоколадов десерт с плодове - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 200 г брашно;
  • 150 г захар;
  • 1 яйце;
  • 100 г разтопено масло;
  • 1 ч.л. бакпулвер;
  • 100 мл прясно мляко;
  • 50 г какао на прах;
  • 100 г шоколад - или шоколадови стърготини;
  • 1 ч.л. ванилия;
  • Плодове по избор - банани, ягоди, ябълки.

Начин на приготвяне:

Подготовка на съставките: В голяма купа смесете брашното, захарта, какаото и бакпулвера. Добавете яйцето, разтопеното масло и прясното мляко. Разбъркайте добре с помощта на миксер или телена бъркалка, докато се получи гладко тесто.

Добавяне на шоколада: Нарежете шоколада на малки парченца или използвайте шоколадови стърготини. Добавете ги към тестото и разбъркайте, така че шоколадът да се разпредели равномерно.

Подготовка на плодовете: Изберете плодове по ваш вкус. Най-добре се съчетават банани, ягоди или ябълки. Нарежете ги на малки парчета и ги добавете в тестото.

Печене: Изсипете сместа в намазнена форма за печене, приблизително 20 см диаметър. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса около 20-25 минути или докато сладкишът стане златист и сух на допир.

Охлаждане и сервиране: Оставете сладкиша да изстине леко, преди да го нарежете. Може да го поднесете с малко пудра захар или сметана, ако желаете.

Този сладкиш е перфектен за вечерята или като бързо десерт за гости. Богатият вкус на шоколада и свежестта на плодовете правят всяко парче неустоимо, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
