Откриха фосили от предци на октоподите в Централна Англия

21 Януари, 2026 07:13 535 3

Фосилите принадлежат на два гониатита, изчезнали главоноги, родствени на съвременните калмари и октоподи

Откриха фосили от предци на октоподите в Централна Англия - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изследователи откриха добре запазени морски фосили в суха скална стена в района на Уайт Пийк в Националния парк Пийк Дистрикт в Централна Англия. Според списание Arkeonews, те са датирани отпреди 340 милиона години.

Фосилите принадлежат на два гониатита, изчезнали главоноги, родствени на съвременните калмари и октоподи. Черупките са изключително добре запазени, показвайки деликатни вълнообразни шарки, рядкост сред находките в този регион.

„Имахме истински късмет, защото варовикът е пълен с фосили, но те често се намират само като малки фрагменти. Виждал съм подобни черупки, но не бяха толкова добре запазени“, каза пред BBC рейнджърът на Националния тръст Дейвид Уорд, който е присъствал при откриването на фосилите.

Гониатитите са се разпространили преди около 340 милиона години, когато Централна Англия е била покрита с плитки тропически морета. След като мекотелите умирали, черупките им се утаявали на дъното. С течение на времето те са се вкаменили под слой от седименти, обясни палеонтологът от Университета в Нотингам Сюзън Лидън.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещо като

    1 0 Отговор
    Кракен.

    07:25 21.01.2026

  • 2 Венелина

    1 0 Отговор
    и на мен не ми е никак лесно.

    07:26 21.01.2026

  • 3 Неграмотност!

    1 0 Отговор
    Вкаменелости е думата, която ти липсва в речника.

    07:34 21.01.2026