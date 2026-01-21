Откриха фосили от предци на октоподите в Централна Англия

Изследователи откриха добре запазени морски фосили в суха скална стена в района на Уайт Пийк в Националния парк Пийк Дистрикт в Централна Англия. Според списание Arkeonews, те са датирани отпреди 340 милиона години.

Фосилите принадлежат на два гониатита, изчезнали главоноги, родствени на съвременните калмари и октоподи. Черупките са изключително добре запазени, показвайки деликатни вълнообразни шарки, рядкост сред находките в този регион.

„Имахме истински късмет, защото варовикът е пълен с фосили, но те често се намират само като малки фрагменти. Виждал съм подобни черупки, но не бяха толкова добре запазени“, каза пред BBC рейнджърът на Националния тръст Дейвид Уорд, който е присъствал при откриването на фосилите.

Гониатитите са се разпространили преди около 340 милиона години, когато Централна Англия е била покрита с плитки тропически морета. След като мекотелите умирали, черупките им се утаявали на дъното. С течение на времето те са се вкаменили под слой от седименти, обясни палеонтологът от Университета в Нотингам Сюзън Лидън.