Рецепта на деня: Вълчи бюрек

25 Февруари, 2026 10:05 1 442 7

  • вълчи бюрек-
  • kurt böreği-
  • кори за баница-
  • турска кухня-
  • сладкиш-
  • какво да сготвя

Златист, въздушен и щедро поръсен с пудра захар

Рецепта на деня: Вълчи бюрек - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Kurt Böreği е традиционен десерт от турската кухня, популярен най-вече в Истанбул. Името му означава „вълчи бьорек“, но всъщност няма връзка с месо - това е сладък вариант на баница от кори, който се пече до силна хрупкавост и се поднася обилно поръсен с пудра захар.

Необходими продукти:

  • кори за баница - 500 г;
  • краве масло - 200 г разтопено;
  • олио - 3 с.л.;
  • пудра захар - 150 г за поръсване;
  • вода - 2 с.л. (по желание, за по - голяма хрупкавост).

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180°C. Подготвя се правоъгълна тава, която леко се намазва с част от мазнината. Разтопеното масло се смесва с олиото.

Взема се една кори, намазва се обилно с мазнина и върху него се поставя втори лист, който също се намазва. Корите се прегъват на широка лента (около 6-8 см) и се навиват на стегнато руло без плънка. Полученото руло се подрежда в тавата. По същия начин се оформят всички кори.

След като тавата се запълни, рулата се намазват отгоре с останалото масло. По желание леко се напръскват с малко вода, което помага за образуването на допълнително хрупкава коричка.

Пече се около 30 минути до дълбок златист цвят и ясно изразена хрупкавост.

След изваждане от фурната бюрекът се оставя да се охлади леко, след което се нарязва на парчета и се поръсва обилно с пудра захар.

Поднася се леко топъл или напълно изстинал с чай, кафе или турско кафе. Подходящ е за закуска, следобедно кафе или лек десерт.

Вълчият бюрек (Kurt Böreği) е известен със своята изключителна хрупкавост - липсата на плънка позволява на корите да се изпекат равномерно и сухо. В Истанбул често се продава в малки сладкарници и се консумира с чай или айран. Някои варианти включват лек сироп или ванилена захар, но класическата версия е само с пудра захар, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
