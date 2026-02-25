Рецепта на деня: Вълчи бюрек

Kurt Böreği е традиционен десерт от турската кухня, популярен най-вече в Истанбул. Името му означава „вълчи бьорек“, но всъщност няма връзка с месо - това е сладък вариант на баница от кори, който се пече до силна хрупкавост и се поднася обилно поръсен с пудра захар.
Необходими продукти:
- кори за баница - 500 г;
- краве масло - 200 г разтопено;
- олио - 3 с.л.;
- пудра захар - 150 г за поръсване;
- вода - 2 с.л. (по желание, за по - голяма хрупкавост).
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 180°C. Подготвя се правоъгълна тава, която леко се намазва с част от мазнината. Разтопеното масло се смесва с олиото.
Взема се една кори, намазва се обилно с мазнина и върху него се поставя втори лист, който също се намазва. Корите се прегъват на широка лента (около 6-8 см) и се навиват на стегнато руло без плънка. Полученото руло се подрежда в тавата. По същия начин се оформят всички кори.
След като тавата се запълни, рулата се намазват отгоре с останалото масло. По желание леко се напръскват с малко вода, което помага за образуването на допълнително хрупкава коричка.
Пече се около 30 минути до дълбок златист цвят и ясно изразена хрупкавост.
След изваждане от фурната бюрекът се оставя да се охлади леко, след което се нарязва на парчета и се поръсва обилно с пудра захар.
Поднася се леко топъл или напълно изстинал с чай, кафе или турско кафе. Подходящ е за закуска, следобедно кафе или лек десерт.
Вълчият бюрек (Kurt Böreği) е известен със своята изключителна хрупкавост - липсата на плънка позволява на корите да се изпекат равномерно и сухо. В Истанбул често се продава в малки сладкарници и се консумира с чай или айран. Някои варианти включват лек сироп или ванилена захар, но класическата версия е само с пудра захар, пише gotvach.bg.
