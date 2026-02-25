Новини
Участничка в "Ергенът" 5 търси любовта за втори път в риалити шоу

25 Февруари, 2026 15:31 1 152 9

Моментната фаворитка на Крис е била и във "Фермер търси жена"

Участничка в "Ергенът" 5 търси любовта за втори път в риалити шоу - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Елеонора Кабакчиева е една от най-коментираните и харесвани участнички в новия сезон на "Ергенът“, отличила се още от самото начало като перфектната жена за най-възрастния Ерген Крис.

Тя влезе уверено в имението заради него, а още на бала в София получи златна роза за най-силно първо впечатление от Кристиян. Самоуверена, еманципирана и категорична – Елеонора заяви, че ѝ е омръзнало да живее сама и е готова най-сетне да срещне мъжа до себе си.

За зрителите с добра памет обаче името на красавицата от Пловдив не е ново. Още през 2015 г. Елеонора се опитва да намери любовта във "Фермер търси жена“. Във визитката си тогава тя разкрива, че има пет кучета и три котки, мечтае за собствена ферма, пълна с животни, и вярва, че би спасила всяко живо същество на всяка цена. Единственото, което ѝ липсва, за да изпълни мечтата си, е мъж фермер.

На първата си лична среща с фермера Диман дъждът проваля внимателно подготвената изненада и двамата не успяват да гледат залеза. Докато Диман се опитва да впечатли избраницата си, Елеонора хладнокръвно признава пред камерите, че не е романтична по природа и трудно оценява подобни жестове. Вместо искри има неловкост, а вместо страст – дистанция. Единственият, който сякаш истински я развълнува по време на срещата, е малък охлюв, на който Елеонора искрено се зарадва. Тя дори споделя, че планетата е била по-хубава, когато хората не са я населявали – изказване, което я прави една от най-колоритните участнички.

На големия финал в Лещен идва и трудното решение. Елеонора поглежда Диман в очите и му казва в прав текст: "Не мисля, че ние с теб имаме бъдеще като двойка. Не си пасваме. И животът ни заедно ще бъде много труден.“ Шокираният фермер се опитва да разчупи тягостната обстановка с шеги, но накрая се примирява и обобщава на руски: "Не се получи“. Така Елеонора си тръгва сама – вярна на себе си и на усещането си, че компромис с любовта не се прави.

Сега, повече от десет години по-късно, Елеонора отново е в светлината на прожекторите в "Ергенът“. Във визитката си признава, че е извървяла дълъг път – била е сгодена, стигнала е до сватба, но е хванала годеника си в изневяра в последния момент. Оттогава е сама, но не и сломена. Пловдивчанката е посветена на каузата за спасяване на бездомни животни и управлява фондация с няколко приюта. Силна, независима и с ясно съзнание какво иска – този път Елеонора не търси краткотрайни отношения, а истински партньор и сериозна връзка.

Ще стигне ли отново красавицата до финала? И ако да – ще чуе ли Крие заветното "Да“, или историята ще се повтори с още едно категорично "Край!“ – предстои да разберем, пише HotArena.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За 1-ви път?

    7 0 Отговор
    Девствена ли е момата или не?

    Коментиран от #6

    15:33 25.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Търси макари. Но няма да намери, щото е мноо глупава.

    15:35 25.02.2026

  • 3 Ясно като бял ден

    8 0 Отговор
    Тая обича хайдушко клатене без прелюдия. Само не казахте брояча и работи ли или отдавна е заглъхнал.

    15:38 25.02.2026

  • 4 не търси любовта за втори път в риалити

    10 0 Отговор
    а кат другите кифли
    да я видят повече кочове мераклии

    15:42 25.02.2026

  • 5 Олелеонора

    1 0 Отговор
    Търси на Марко антената.

    15:50 25.02.2026

  • 6 Да севствена е…..

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "За 1-ви път?":

    В ушите😂😂😂😂

    15:55 25.02.2026

  • 7 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Котткарката не е романтична. Търси къде да натресе на някой маллоуумник кучетатта и коттките си. С тази селл ска физиономия, липса на мисловен орган и вече застаряваща, изперркалячката няма кой знай какви шансове някой да я избере. Хората не искат да я отделят от любимите й котки и куччета. Щом един оххлюв й е бил по- интересен от фермера, за какво говорим? Къде ги намират таквиз тъъ пачки, че и за пример на подрастващото поколение ги излъчват по телевизиите?

    16:08 25.02.2026

  • 8 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор
    Татусът на ключицата казва всичко. Иначе тая е добре, снощи или по-миналата вечер видях някаква китайка дето прилича на извънземно и една на жената котка, ама не от Батман, ами на оная с операциите.
    Другите не ги огледах, че ония бяха мега грозници!

    16:12 25.02.2026

  • 9 Момата

    0 0 Отговор
    Ааа, тая жена е за психолог.

    16:51 25.02.2026