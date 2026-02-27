Певецът Стенли от болницата: За пореден път лекар спасява живота ми (ВИДЕО)

Поп и рок звездата Станислав Славев – Стенли публикува изненадващо видео от болничното легло, малко след като е излязъл от упойка след операция. В кадрите музикантът изглежда видимо изтощен, но побърза да благодари на лекарите и медиците, които са се погрижили за него след спешната ситуация.

„Преди малко излязох от упойка. Дано всичко да е минало успешно. Искам да благодаря на проф. Георгиев от Александровска болница", казва Стенли във видеото от болничното легло.

Към видеото той написа и послание за тях: „За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия. Специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ 'Св. Екатерина'".

Стенли на този етап не пояснява какво се е случило с него и защо е попаднал в болница и в ситуация, която е застрашавала живота му, но под видеото заваляха десетки пожелания за бързо възстановяване от фенове и приятели. Въпросният лекар, на когото Стенли изказва благодарностите си е специалист по урология, което може да означава бъбречна криза, но засега няма официална информация.