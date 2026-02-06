Марго Роби избра рокля на Chanel за премиерата на „Брулени хълмове“ (ВИДЕО)

Актрисата Марго Роби присъства на премиерата на филма по романа на Емили Бронте „Брулени хълмове“, съобщи Page Six.
Събитието се проведе в кино Le Grand Rex в Париж. За премиерата актрисата избра рокля на Chanel по поръчка с червен кадифен корсет и бяла пола. Тя носеше и чокър, който да подхожда на роклята ѝ. Актрисата носеше косата си разпусната, а гримът ѝ беше естествен.
Оценка 3.3 от 4 гласа.
1 газо
10:41 06.02.2026
2 Мисирко
10:43 06.02.2026
3 Винелино ма
10:44 06.02.2026
4 провинциалист
10:48 06.02.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... "ПЕЧЕНИ ХЪЛМОВЕ"
.... ГЛАВНАТА ГЕРОИНЯ Е НЕГЪРКА
... БЕЛИ РАСИСТИ :)
10:50 06.02.2026
6 Трол
10:55 06.02.2026
7 Чичу
10:55 06.02.2026
8 айдеде
- Това, е лоша леля, която ни краде от семейния бюджет.
- А любовник?
- А това, маме, е добър чичко, който помага на баща ти!
12:00 06.02.2026
9 Само припомням
13:43 06.02.2026