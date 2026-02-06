Новини
Любопитно »
Марго Роби избра рокля на Chanel за премиерата на „Брулени хълмове“ (ВИДЕО)

Марго Роби избра рокля на Chanel за премиерата на „Брулени хълмове“ (ВИДЕО)

6 Февруари, 2026 10:38 1 365 9

  • марго роби-
  • премиера-
  • брулени хълмове

Събитието се проведе в кино Le Grand Rex в Париж

Марго Роби избра рокля на Chanel за премиерата на „Брулени хълмове“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Марго Роби присъства на премиерата на филма по романа на Емили Бронте „Брулени хълмове“, съобщи Page Six.

Събитието се проведе в кино Le Grand Rex в Париж. За премиерата актрисата избра рокля на Chanel по поръчка с червен кадифен корсет и бяла пола. Тя носеше и чокър, който да подхожда на роклята ѝ. Актрисата носеше косата си разпусната, а гримът ѝ беше естествен.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 газо

    8 3 Отговор
    отгазофустата

    10:41 06.02.2026

  • 2 Мисирко

    9 1 Отговор
    Актрисата носеше косата си разпусната, а гримът ѝ беше естествен.

    10:43 06.02.2026

  • 3 Винелино ма

    4 6 Отговор
    Мани таа снимка,чи са плашим.

    10:44 06.02.2026

  • 4 провинциалист

    2 4 Отговор
    Каква е разликата между блондинката и хладилника?

    10:48 06.02.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    В ОРГИНАЛА НА КНИГАТА ОТ ОПРА УИНФРИ
    ..... "ПЕЧЕНИ ХЪЛМОВЕ"
    .... ГЛАВНАТА ГЕРОИНЯ Е НЕГЪРКА
    ... БЕЛИ РАСИСТИ :)

    10:50 06.02.2026

  • 6 Трол

    7 0 Отговор
    Бих обрулил тези хълмове.

    10:55 06.02.2026

  • 7 Чичу

    8 0 Отговор
    Ще я лиж@ като малко прасенце корито с ярма

    10:55 06.02.2026

  • 8 айдеде

    5 0 Отговор
    - Мамо, какво е любовница?
    - Това, е лоша леля, която ни краде от семейния бюджет.
    - А любовник?
    - А това, маме, е добър чичко, който помага на баща ти!

    12:00 06.02.2026

  • 9 Само припомням

    1 1 Отговор
    Това е би0л. м6ж.

    13:43 06.02.2026