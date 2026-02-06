Марго Роби избра рокля на Chanel за премиерата на „Брулени хълмове“ (ВИДЕО)

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Петъкът Ви насърчава да се доверите на вътрешния си ритъм. Действията Ви са по-леки и водят до хармония. В отношенията се усеща топлина и подкрепа. Денят завършва с чувство за вътрешен мир.

Водолей (21.01 - 19.02) Краят на първата февруарска седмица Ви носи прилив на енергия и желание за действие. Идеите Ви намират по-лесно подкрепа. Подходящ момент е да направите крачка напред. Вечерта усещате по-ясно вътрешната си посока.

Козирог (23.12 - 20.01) Петъкът подкрепя конкретните действия и устойчивите решения. Усилията Ви дават видим резултат. В отношенията се усеща повече разбирателство и уважение. Денят завършва с усещане за стабилност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят носи желание за движение и споделени инициативи. Лесно намирате съмишленици за идеите си. Действията Ви имат по-ясна посока. Вечерта носи чувство за радост и лекота.

Скорпион (24.10 - 22.11) Петъкът Ви дава вътрешна сила да действате целенасочено. Напрежението от предишни дни постепенно се освобождава. В отношенията се появява повече искреност. Денят завършва с усещане за вътрешно подравняване.

Везни (24.09 - 23.10) Денят Ви поставя в по-уверена и дейна позиция. Лесно намирате баланс между собствените си нужди и тези на другите. Подходящ момент е за вземане на решение или за действие. Вечерта носи яснота и спокойствие.

Дева (24.08 - 23.09) Петъчният ден подкрепя практичните решения и добрата организация. Действията Ви са ефективни, без да изискват напрежение. В отношенията се усеща повече лекота. Денят завършва с чувство за добре свършена работа.

Лъв (24.07 - 23.08) Този ден Ви носи прилив на увереност и желание за изява. Действията Ви са забелязани, когато са водени от искреност. Подходящ момент е да заявите позицията си спокойно и ясно. Вечерта носи усещане за признание и удовлетворение.

Рак (22.06 - 23.07) Днешният петък Ви дава увереност да действате по-решително, без да губите мекотата си. Подкрепата идва чрез хората около Вас. Малките жестове имат силен ефект. Денят завършва с усещане за вътрешна хармония.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят носи желание за движение и споделяне. Лесно намирате думи, които вдъхновяват и създават връзка. Добър момент е за срещи и общи действия. Вечерта усещате по-ясно какво Ви носи радост.

Телец (21.04 - 21.05) Петъкът Ви подкрепя в намирането на баланс между усилие и почивка. Действията Ви са по-целенасочени и носят стабилен резултат. В отношенията се усеща повече хармония и разбирателство. Денят завършва с усещане за вътрешно спокойствие.