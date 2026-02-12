Почина звездата от „Dawson’s Creek“ Джеймс ван дер Бийк

Новини
Бащата на шест деца е издъхнал от рак на дебелото черво

Актьорът Джеймс ван дер Бийк, известен с главната си роля в сериала Dawson's Creek, е починал на 48 години след диагностициране с рак на дебелото черво, предаде dariknews.bg.

„Нашият обичан Джеймс Дейвид Ван Дер Бийк почина спокойно тази сутрин,“ заяви семейството му в публикация в социалните му мрежи.

„Той изживя последните си дни с кураж, вяра и достойнство.“

Звездата е диагностициран с болестта през втората половина на 2023 г., но разкри новината едва през ноември 2024 г.

Бащата на шест деца е участвал в множество популярни филми и сериали в края на 90-те и началото на 2000-те, включително култовите Dawson's Creek и Varsity Blues.


