Деми Мур спря да се подстригва и обясни защо

Деми Мур спря да се подстригва и обясни защо

14 Януари, 2026 13:42 1 067 15

  • деми мур-
  • подстригва

„Така ми отива най-много.", каза актрисата

Деми Мур спря да се подстригва и обясни защо - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Деми Мур обясни в интервю за списание People защо не планира да си подстригва косата.

„Така ми отива най-много. Възможността да променя визията си с перуки и екстеншъни задоволява нуждата ми от промяна, но в крайна сметка обичам да пускам косата си и да я виждам как пада под талията ми. Това е като завръщане у дома“, каза актрисата.

Деми Мур също така разкри, че с напредване на възрастта е станала по-внимателна към грижата за косата си. Тя казва, че се стреми да поддържа кичурите си здрави и блестящи, без да прекалява с продуктите. Актрисата подчерта, че здравето на косата ѝ, а не дължината ѝ, е това, което е важно за нея.

На 9 януари Деми Мур присъства на церемонията по връчването на наградите Women's Wear Daily Awards в Лос Анджелис. Актрисата позира пред фотографите в черна, прозрачна макси рокля, украсена с кристали. Тя допълни образа си с колие, обеци, клъч и пръстен.


Преди това Деми Мур беше представена в нов брой на списание Glamour. На корицата холивудската актриса се появи в черна рокля тип „калъф“, под която се виждаше бельото ѝ.


  • 1 Зевс

    13 0 Отговор
    Това е новината на деня, но важното е да коси редовно ливадата или то магистрала трева не никне :)

    13:43 14.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Венелино

    7 0 Отговор
    ставай една бръснарка, стига с тая мъка, че мъчиш и нас. Моля те!

    13:48 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хммм,

    5 0 Отговор
    И едно перо отзад да си забучи, все тая! А как само и отиваше късата коса преди 35 години...

    13:54 14.01.2026

  • 6 Стас

    4 1 Отговор
    Да се пъхна в черната й рокля тип „калъф“, и да й галя бельото!

    13:55 14.01.2026

  • 7 А котенцето

    5 0 Отговор
    Подстригва ли го ?

    14:08 14.01.2026

  • 8 Горан Брегович

    6 0 Отговор
    Такива станаха цените в барбер шоповете, че и на Деми и се свиди.

    14:13 14.01.2026

  • 9 ГИЛФ Ловър

    4 0 Отговор
    Още не знае какво върши, защото като я извъртя душманската пред огледалото, чак тогава ще разбере как най много и отива да изглежда - като Феята в бяло!

    14:18 14.01.2026

  • 10 Няма

    2 0 Отговор
    Страшно, ще я нареша с език 👅

    Коментиран от #12

    14:24 14.01.2026

  • 11 крал Ото

    3 0 Отговор
    ох така съм се смял с коментарите

    14:35 14.01.2026

  • 12 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Няма":

    Нефелник!

    Коментиран от #13

    14:37 14.01.2026

  • 13 Що па?

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "мда":

    Аз си наричам Тунелопробивната машина -"език"!

    14:54 14.01.2026

  • 14 Ах, наистина

    1 0 Отговор
    ще слуша Бах.

    15:02 14.01.2026

  • 15 Мануил

    0 0 Отговор
    Дреми ми на Моорето!

    15:26 14.01.2026