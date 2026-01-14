Деми Мур спря да се подстригва и обясни защо

Холивудската актриса Деми Мур обясни в интервю за списание People защо не планира да си подстригва косата.

„Така ми отива най-много. Възможността да променя визията си с перуки и екстеншъни задоволява нуждата ми от промяна, но в крайна сметка обичам да пускам косата си и да я виждам как пада под талията ми. Това е като завръщане у дома“, каза актрисата.

Деми Мур също така разкри, че с напредване на възрастта е станала по-внимателна към грижата за косата си. Тя казва, че се стреми да поддържа кичурите си здрави и блестящи, без да прекалява с продуктите. Актрисата подчерта, че здравето на косата ѝ, а не дължината ѝ, е това, което е важно за нея.

На 9 януари Деми Мур присъства на церемонията по връчването на наградите Women's Wear Daily Awards в Лос Анджелис. Актрисата позира пред фотографите в черна, прозрачна макси рокля, украсена с кристали. Тя допълни образа си с колие, обеци, клъч и пръстен.

Преди това Деми Мур беше представена в нов брой на списание Glamour. На корицата холивудската актриса се появи в черна рокля тип „калъф“, под която се виждаше бельото ѝ.