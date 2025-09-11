Новини
Любопитно »
Емилия и Жорж Башур вдигнаха кръщене на дъщеричката си (СНИМКИ)

Емилия и Жорж Башур вдигнаха кръщене на дъщеричката си (СНИМКИ)

11 Септември, 2025 15:59 826 4

  • емилия-
  • жорж башур-
  • кръщене-
  • дъщеря-
  • дете

Певицата се похвали, че Жоржина вече е християнче

Емилия и Жорж Башур вдигнаха кръщене на дъщеричката си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Емилия и съпругът ѝ Жорж Башур вдигнаха шарен купон по случай кръщенето на дъщеричката им.

Малката наследница на двойката - Жоржина вече е кръстено християнче, похвали гордата изпълнителка, която сподели и кадри от личния празник на семейството.

„Християнче съм по вяра.
Вътре в мене тя гори.
От сърцето ми извира,
пръска огнени зари.

Вяра православна, родна, завещана от деди!
В робски мрак съдба народна е спасила от беди.

Християнче съм по вяра,
с бодро вдигнато чело.
От сърцето ми извира
всичко, що е най-добро.
Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“, написа към снимката Емилия, на която Жоржина и по-голямата дъщеря на певицата – Мира, са облечени в еднакви бели рокли. Гордата майка пък е заложила на рокля с флорален мотив от Dolce&Gabbana.

Емилия и Жорж продължават да крият лицето на дъщеричката си от недоброжелателни погледи.

Изглежда, че на кръщенето са присъствали само най-близките на двойката и семейството им, а след радостната церемония са си направили и снимка пред църквата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пиленце

    4 1 Отговор
    Да са живи и здвави хората!

    16:01 11.09.2025

  • 2 аБе,

    8 0 Отговор
    За пъреи път чувам да се ,,вдига,,кръщене.То хубави думи са написани,но Господ е казал :По делата им ще ги познаете.Ако тази Емилия найстина беше с християнски ценности никога нямаше да се разголва под звуците на циганска музика-чалгата.

    16:08 11.09.2025

  • 3 Ужас!

    5 0 Отговор
    От кой квартал са тези роми?

    16:13 11.09.2025

  • 4 Помак

    0 0 Отговор
    Арабско християнче ?

    16:55 11.09.2025