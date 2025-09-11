Емилия и Жорж Башур вдигнаха кръщене на дъщеричката си (СНИМКИ)

Поп фолк певицата Емилия и съпругът ѝ Жорж Башур вдигнаха шарен купон по случай кръщенето на дъщеричката им.

Малката наследница на двойката - Жоржина вече е кръстено християнче, похвали гордата изпълнителка, която сподели и кадри от личния празник на семейството.

„Християнче съм по вяра.

Вътре в мене тя гори.

От сърцето ми извира,

пръска огнени зари.



Вяра православна, родна, завещана от деди!

В робски мрак съдба народна е спасила от беди.



Християнче съм по вяра,

с бодро вдигнато чело.

От сърцето ми извира

всичко, що е най-добро.

Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“, написа към снимката Емилия, на която Жоржина и по-голямата дъщеря на певицата – Мира, са облечени в еднакви бели рокли. Гордата майка пък е заложила на рокля с флорален мотив от Dolce&Gabbana.

Емилия и Жорж продължават да крият лицето на дъщеричката си от недоброжелателни погледи.

Изглежда, че на кръщенето са присъствали само най-близките на двойката и семейството им, а след радостната церемония са си направили и снимка пред църквата.