Певицата Кати отново прикова вниманието с провокативна визия (СНИМКА)

В социалните мрежи се появи кадър, в който изпълнителката на „Две луни“ позира в златист бански, комбиниран с червени токчета и яке, небрежно захвърлено на раменете ѝ. Зад нея блести яркочервено Ferrari, което допълва усещането за скорост, страст и лукс, пише marica.bg.

„Кати влиза в кадър с повече огън от ауспух на Ferrari. Студиото се превръща в писта, а банският – в нейния боен костюм. Готови ли сте за нещо ново?!“, обявиха от музикалната компания „Милена Рекърдс“.

Феновете веднага заляха профила ѝ с комплименти, а някои дори споделиха, че певицата изглежда по-сексапилна от всякога. Според близки до нея, фотосесията е само предвестник на нов музикален проект, който ще изненада почитателите с по-модерен звук и смели текстове.

Освен това, певицата споделя, че новата ѝ енергия идва от желанието да покаже различна страна от себе си – по-смела, по-свободна и готова за нови предизвикателства.