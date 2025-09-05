Новини
Певицата Кати отново прикова вниманието с провокативна визия (СНИМКА)

5 Септември, 2025 08:16 2 246 15

  • ferrari-
  • кати-
  • дръзка визия-
  • по бански

„Кати влиза в кадър с повече огън от ауспух на Ferrari.", написаха от музикална компания "Милена Рекърдс"

Певицата Кати отново прикова вниманието с провокативна визия (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В социалните мрежи се появи кадър, в който изпълнителката на „Две луни“ позира в златист бански, комбиниран с червени токчета и яке, небрежно захвърлено на раменете ѝ. Зад нея блести яркочервено Ferrari, което допълва усещането за скорост, страст и лукс, пише marica.bg.

„Кати влиза в кадър с повече огън от ауспух на Ferrari. Студиото се превръща в писта, а банският – в нейния боен костюм. Готови ли сте за нещо ново?!“, обявиха от музикалната компания „Милена Рекърдс“.

Феновете веднага заляха профила ѝ с комплименти, а някои дори споделиха, че певицата изглежда по-сексапилна от всякога. Според близки до нея, фотосесията е само предвестник на нов музикален проект, който ще изненада почитателите с по-модерен звук и смели текстове.

Освен това, певицата споделя, че новата ѝ енергия идва от желанието да покаже различна страна от себе си – по-смела, по-свободна и готова за нови предизвикателства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 в кратце

    6 4 Отговор
    Какво провокативно има в нейното красиво,женско тяло? В женските тела има красота,любов и наслада.Така нашият Бог ги е създал.За мъжете.

    08:22 05.09.2025

  • 2 Вече

    25 0 Отговор
    Милф с навъртяни милиан км и много тунинг

    7К на час гори😎

    08:29 05.09.2025

  • 3 въпросче

    8 0 Отговор
    Тя не иска ли да е кифла? Като сестрата на принцесата.

    08:30 05.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Питащ

    16 0 Отговор
    Каква точно певица е тя? Гpaчи като гapван на зазоряване. Затуй първo се събличат, после се npaвят че nеят.

    08:32 05.09.2025

  • 6 тортиля

    9 0 Отговор
    По-добре е да свали тези блестящи триъгълничета и работата ще се оправи.

    08:34 05.09.2025

  • 7 Ааамииии

    9 1 Отговор
    Оххх на Кати патетооо...Ъъъъ, оххх на бати Катетооо...исках да кажа.

    08:34 05.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стани резил

    13 0 Отговор
    Певачките които не могат да пеят ходят голи, но дали ще компенсират некадърност с голо тяло? Не, няма как до стане

    08:37 05.09.2025

  • 10 Ко речи?

    14 2 Отговор
    Певицата Кати, която вече никой не иска да я kлaтu.

    08:38 05.09.2025

  • 11 ъгъл

    2 3 Отговор
    Видът й не е провокативен,изглежда си много добре мадамата.По женски.

    08:40 05.09.2025

  • 12 Аре бегай

    12 2 Отговор
    Редовните пияндета в кръчмите ще я харесат, аз не.

    08:41 05.09.2025

  • 13 Чичак

    2 0 Отговор
    Старостта е ужасно нещо!

    09:11 05.09.2025

  • 14 мучо

    5 1 Отговор
    каква е тази селяндурка със стойка на "пикаеща крава" бе..........

    09:13 05.09.2025

  • 15 Разпльокана е,

    2 0 Отговор
    няма добре оформено тяло, просто не е дебела. В лицето не е хубава, а за разпуснатото й минало с оргии сме чували. О, и изобщо не може да пее.

    09:38 05.09.2025