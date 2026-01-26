Бела Хадид заголи дупе в изрязана рокля (СНИМКИ)

Бела Хадид отново прикова погледите особено на мъжката част от аудиторията си с дръзка визия, споделена в петък в Instagram. 29-годишният модел позира по време на вечер с приятели, облечена в черна рокля с изрязани детайли точно по дупето на супермодела от колекция Soleil на Жан Пол Готие от 2001 г. Дизайнът с открит гръб разкриваше бежовия ѝ стринг, а кадърът бе заснет в типичната за Хадид провокативна поза през рамо.
Аксесоарите включваха маска в карнавален стил, златна гривна и черен маникюр, а русата ѝ коса беше оформена в меки вълни. На допълнителни снимки Хадид позира рамо до рамо с приятелка, докато двете се забавляват на вечеря, на която масата е украсена с карти, мини диско топки и блестящи прибори.
Публикацията предизвика бурни реакции в социалните мрежи. „Най-голямата от всички“, написа един от последователите, докато други я определиха като „кралица на нашето поколение“ и „богиня“.
Същият изрязан на ключово място модел на Готие вече се е появявал сред звездите – Кайли Дженър носи роклята за своя 26-и рожден ден през 2023 г., комбинирайки я със сребърни бижута и прибрана коса.
Бела Хадид отдавна е известна с безкомпромисния си моден стил. По-рано този месец тя беше забелязана в Аспен с прозрачна рокля върху снега, а по време на същото пътуване се появи и по дантелено палто, докато останалите гости предпочетоха зимни якета.
Хадид, която вече е и бизнесдама и актриса направи впечатление и на червения килим в Ню Йорк на 14 януари, където присъства на премиерата на новия сериал на Райън Мърфи „The Beauty“ в копринена червена рокля.
1 Хаха
Коментиран от #12
16:07 26.01.2026
2 Искра Фидосова
А,другата пък пкп без гащи ходи .
16:10 26.01.2026
3 в чест на тихчо
16:13 26.01.2026
4 Мюсли
Коментиран от #15
16:14 26.01.2026
5 ДУШАТА
16:16 26.01.2026
6 Опааа
16:16 26.01.2026
7 Гретиния
16:21 26.01.2026
8 Сигурен
Уви,това да фактите!
16:21 26.01.2026
9 Анита от почивка
Коментиран от #10
16:26 26.01.2026
10 Общинар
До коментар #9 от "Анита от почивка":В сметосъбирането има няколко момчета негри от ЮАР. Ако искаш мога да ви свържа ? 🤣🥳🤣🥳
16:27 26.01.2026
11 Курти куртев
16:37 26.01.2026
12 Фют
До коментар #1 от "Хаха":Копира ДиАрИQ-та ли?
Ма оригинална, бе :)
Ние я знаем, че е бузеста в лицето, тия камуфлажи :)
16:55 26.01.2026
13 Тити
17:00 26.01.2026
14 За дупето-ОК!
17:07 26.01.2026
15 ха ха Хо
До коментар #4 от "Мюсли":Няма такава дума бекини.
17:21 26.01.2026