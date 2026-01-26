Новини
Любопитно »
Бела Хадид заголи дупе в изрязана рокля (СНИМКИ)

Бела Хадид заголи дупе в изрязана рокля (СНИМКИ)

26 Януари, 2026 15:59 2 287 15

  • бела хадид-
  • модел-
  • супермодел-
  • дупе-
  • секси-
  • рокля

Моделът облече ексцентрична рокля с дупки на "стратегически" места

Бела Хадид заголи дупе в изрязана рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бела Хадид отново прикова погледите особено на мъжката част от аудиторията си с дръзка визия, споделена в петък в Instagram. 29-годишният модел позира по време на вечер с приятели, облечена в черна рокля с изрязани детайли точно по дупето на супермодела от колекция Soleil на Жан Пол Готие от 2001 г. Дизайнът с открит гръб разкриваше бежовия ѝ стринг, а кадърът бе заснет в типичната за Хадид провокативна поза през рамо.

Аксесоарите включваха маска в карнавален стил, златна гривна и черен маникюр, а русата ѝ коса беше оформена в меки вълни. На допълнителни снимки Хадид позира рамо до рамо с приятелка, докато двете се забавляват на вечеря, на която масата е украсена с карти, мини диско топки и блестящи прибори.

Публикацията предизвика бурни реакции в социалните мрежи. „Най-голямата от всички“, написа един от последователите, докато други я определиха като „кралица на нашето поколение“ и „богиня“.

Същият изрязан на ключово място модел на Готие вече се е появявал сред звездите – Кайли Дженър носи роклята за своя 26-и рожден ден през 2023 г., комбинирайки я със сребърни бижута и прибрана коса.

Бела Хадид отдавна е известна с безкомпромисния си моден стил. По-рано този месец тя беше забелязана в Аспен с прозрачна рокля върху снега, а по време на същото пътуване се появи и по дантелено палто, докато останалите гости предпочетоха зимни якета.

Хадид, която вече е и бизнесдама и актриса направи впечатление и на червения килим в Ню Йорк на 14 януари, където присъства на премиерата на новия сериал на Райън Мърфи „The Beauty“ в копринена червена рокля.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    11 1 Отговор
    Давам 100 евро

    Коментиран от #12

    16:07 26.01.2026

  • 2 Искра Фидосова

    18 1 Отговор
    Един път в парламента това го направиха кака Цецка Цачева ,и Деса Дуловска ...
    А,другата пък пкп без гащи ходи .

    16:10 26.01.2026

  • 3 в чест на тихчо

    12 0 Отговор
    Хабиби заголи дупе

    16:13 26.01.2026

  • 4 Мюсли

    14 1 Отговор
    Роклята стои много грозно с бекините , трявбаше да ги свали ,за да се види аналнотот отверстие. Звездите на хайлайфа обичат да ходят без белъо, тази е мюсюлманка ,за това си е оставила гащите под роклята

    Коментиран от #15

    16:14 26.01.2026

  • 5 ДУШАТА

    12 1 Отговор
    ТИЯ ГЪРДИЧКИ ИЗГЛЕЖДАТ КАТО ВИС-4.

    16:16 26.01.2026

  • 6 Опааа

    10 0 Отговор
    Нищо не е заголила! Фантазиите на чЕ киджията Шумов са поредната измишльотина!

    16:16 26.01.2026

  • 7 Гретиния

    8 2 Отговор
    Ох, така ми рипна от двете д-та, че ръцете да ми вържат, с крака ще го защипя да го изпръскам!

    16:21 26.01.2026

  • 8 Сигурен

    14 0 Отговор
    Ако аз напиша ,,заголи дупе" в някой коментар 100% ще ме изтрият!
    Уви,това да фактите!

    16:21 26.01.2026

  • 9 Анита от почивка

    1 6 Отговор
    Времето е дъждаливо, само за негри и страсти в спалнята 🤭🥳🤣 Долче вита сладък живот

    Коментиран от #10

    16:26 26.01.2026

  • 10 Общинар

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анита от почивка":

    В сметосъбирането има няколко момчета негри от ЮАР. Ако искаш мога да ви свържа ? 🤣🥳🤣🥳

    16:27 26.01.2026

  • 11 Курти куртев

    3 0 Отговор
    Ще го счупя тоз телевизор…🙈😂😂

    16:37 26.01.2026

  • 12 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Копира ДиАрИQ-та ли?
    Ма оригинална, бе :)
    Ние я знаем, че е бузеста в лицето, тия камуфлажи :)

    16:55 26.01.2026

  • 13 Тити

    0 0 Отговор
    Нищо ново под небето.

    17:00 26.01.2026

  • 14 За дупето-ОК!

    1 0 Отговор
    Но за какъв чеп са ни тия снимки с картите и чашите...?!?!

    17:07 26.01.2026

  • 15 ха ха Хо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мюсли":

    Няма такава дума бекини.

    17:21 26.01.2026