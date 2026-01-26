Бела Хадид заголи дупе в изрязана рокля (СНИМКИ)

Бела Хадид отново прикова погледите особено на мъжката част от аудиторията си с дръзка визия, споделена в петък в Instagram. 29-годишният модел позира по време на вечер с приятели, облечена в черна рокля с изрязани детайли точно по дупето на супермодела от колекция Soleil на Жан Пол Готие от 2001 г. Дизайнът с открит гръб разкриваше бежовия ѝ стринг, а кадърът бе заснет в типичната за Хадид провокативна поза през рамо.

Аксесоарите включваха маска в карнавален стил, златна гривна и черен маникюр, а русата ѝ коса беше оформена в меки вълни. На допълнителни снимки Хадид позира рамо до рамо с приятелка, докато двете се забавляват на вечеря, на която масата е украсена с карти, мини диско топки и блестящи прибори.

Публикацията предизвика бурни реакции в социалните мрежи. „Най-голямата от всички“, написа един от последователите, докато други я определиха като „кралица на нашето поколение“ и „богиня“.

Същият изрязан на ключово място модел на Готие вече се е появявал сред звездите – Кайли Дженър носи роклята за своя 26-и рожден ден през 2023 г., комбинирайки я със сребърни бижута и прибрана коса.

Бела Хадид отдавна е известна с безкомпромисния си моден стил. По-рано този месец тя беше забелязана в Аспен с прозрачна рокля върху снега, а по време на същото пътуване се появи и по дантелено палто, докато останалите гости предпочетоха зимни якета.

Хадид, която вече е и бизнесдама и актриса направи впечатление и на червения килим в Ню Йорк на 14 януари, където присъства на премиерата на новия сериал на Райън Мърфи „The Beauty“ в копринена червена рокля.