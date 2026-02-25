Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Феновете на Селена Гомес я молят да се разведе с Бени Бланко заради мръсните му крака (СНИМКИ)

25 Февруари, 2026 19:01 979 8

Съпругът на звездата започна свой подкаст, в който показа босите си черни от мръсотия крака

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Продуцентът Бени Бланко предизвика вълна от реакции сред част от феновете на Селена Гомес с появата си в първия епизод на новия си подкаст.

37-годишният музикален продуцент стартира проекта „Приятелите пазят тайни“ заедно с дългогодишния си приятел Лил Дики и съпругата му Кристин Баталуко. В епизода, излъчен във вторник, Бланко седи бос на диван, облечен в оранжево-бяла тениска и бежови панталони. Камерата показва стъпалата му, по които се виждат черни следи от замърсяване.

В друг момент от разговора продуцентът умишлено изпуска газове, като предварително предупреждава присъстващите: „Чакайте да видим дали ще го уловите“, казва той, преди звукът да се чуе в ефир.

Кадри от подкаста бързо се разпространиха в социалните мрежи и предизвикаха негативни коментари от страна на част от почитателите на Селена Гомес. „Не мога да повярвам, че тя му позволява да я докосва“, гласи един от коментарите под видеото. Друг потребител пише: „Буквално защо би се омъжила за него измежду всички мъже на света“. В платформата X се появиха и призиви певицата да се разведе.

Това не е първият случай, в който Бени Бланко привлича внимание с липсите в личната си хигиена. В интервю за списание „Пийпъл“ през ноември 2024 г. той призна, че не се къпе всеки ден. По думите му честото къпане не позволява на естествените масла на кожата да се възстановят.

В същото интервю продуцентът коментира и предпочитанията си към аромати. „Обичам смесица – искам да ухае на тютюн, но и на захарен памук. Искам да има аромат, когато минавам покрай някого. Малко мъжки, малко женствен – определено клоня повече към женственото във всяко отношение“, заявява той.

33-годишната Селена Гомес сключи брак с Бени Бланко през ноември 2025 г. След като той получи почетно споменаване в класацията „Най-секси мъж на годината“ на списание „Пийпъл“ за 2024 г., певицата публично изрази подкрепата си. В публикация в Instagram тя написа: „Не само че ме обичаш безусловно… винаги ми купуваш мексиканската пица от Taco Bell.“


