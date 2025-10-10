Новини
Дженифър Анистън се борила 20 години да стане майка

10 Октомври, 2025 14:58 839 7

Актрисата призна, че въпреки слуховете и твърденията на медиите, отчаяно е искала да стане майка

Дженифър Анистън се борила 20 години да стане майка - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Анистън разкри пред Harper’s Bazaar U.K. за продължителна, почти двайсетгодишна битка, през която е преминала, за да опита да има дете — противоречива история, която смята за напълно погрешно изкривена от медиите през годините.

В интервюто 56-годишната актриса заявява, че натискът, с който се е сблъсквала — че се представя като „егоистична работохоличка“, която не иска деца — е игнорирал реалността на нейните здравословни усилия.

„Те не знаеха моята история, не знаеха през какво съм преминавала през последните 20 години, опитвайки се да създам семейство, защото не излизам и не разказвам за медицинските си проблеми“, казва тя. По думите ѝ външните коментари са я засегнали: „Това наистина ме засяга — аз съм просто човек.“

Дженифър Анистън уточнява, че с напредването на годините се чувства по-малко притисната да коригира всяка неправилна история. „Цикълът на новините е толкова бърз, че просто изчезва. Разбира се, има моменти, в които усещам това чувство на справедливост — когато е казано нещо, което не е вярно, и трябва да поправя грешката. Но тогава си мисля: наистина ли? Моето семейство знае истината, приятелите ми знаят истината.“

Актрисата споделя, че е преминала през инвитро процедури и пробвала различни подходи за забременяване, включително традиционни методи и алтернативни терапии. Тя признава, че в миналото е страдала, мислейки, че е „изтървала влака“ — но добавя, че няма съжаления.

Джен бе омъжена за Брад Пит между 2000 и 2005 г., връзка, често свързвана в медиите с темата за децата — включително чрез слухове, че разводът е бил предизвикан от нейното желание или нежелание да стане майка. Анистън многократно отрече тези твърдения, описвайки ги като „абсолютна лъжа“.

След брака с Пит, тя се омъжи за Джъстин Теру през 2015 г., с когото се развеждат през 2018 г. След това Дженифър Анистън остана публично активна, но личният ѝ живот рядко бе обект на толкова открити признания.

През 2025 г. темата отново влезе в публичното пространство с новата ѝ връзка с хипнотизатора Джим Къртис, като връзката бе потвърдена от техни снимки и медийни източници. Очевидно нещата помежду им се развиват сериозно, щом тя дори го сподели бегло в Инстаграм профила си.


