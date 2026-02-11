Новини
Любопитно »
Наркодилър използвал примера на Кевин от "Сам вкъщи", за да барикадира дома си

Наркодилър използвал примера на Кевин от "Сам вкъщи", за да барикадира дома си

11 Февруари, 2026 14:43 778 1

  • наркодилър-
  • сам вкъщи-
  • иън клотън-
  • барикадира-
  • великобритания

В дома му са открити разтегателни жици и самоделни бомби

Наркодилър използвал примера на Кевин от "Сам вкъщи", за да барикадира дома си - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският наркодилър Иън Клотън постави капани в дома си, подобно на филма „Сам вкъщи“, и получи седемгодишна присъда, предаде Metro.

През май 2024 г. е извършен обиск в имота на Клотън, над 100 други жилища в района са евакуирани поради опасност за живота на обитателите му. В дома му са открити разтегателни жици и самоделни бомби.

В помещенията на мъжа е намерена връв, опъната по цялата дължина на една стая на височина на коляното, прикрепена към електрически контакт и батерия; самоделна огнехвъргачка; импровизирано взривно устройство, направено от тръби; скрит електрошоков пистолет; голямо количество наркотици, включително тези, отглеждани от Клотън; оръжия и пари в брой.

Както Клотън обясни на полицията, в опит да защити бизнеса си с наркотици, той е използвал филма „Сам вкъщи“ като модел, в който главният герой Кевин (Маколи Кълкин) поставя капани на бандити.

Клотън казал на полицията, че е използвал репеленти против врани, за да направи експлозивите, един от които е поставил в торба с боя.

След съдебен процес в Кралския съд в Донкастър той е признат за виновен в притежание на забранено огнестрелно оръжие, притежание на имущество, придобито чрез престъпление, и притежание на взривни вещества.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, ама

    0 2 Отговор
    и това не го спаси от кауша.

    14:58 11.02.2026