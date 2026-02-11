Наркодилър използвал примера на Кевин от "Сам вкъщи", за да барикадира дома си

Британският наркодилър Иън Клотън постави капани в дома си, подобно на филма „Сам вкъщи“, и получи седемгодишна присъда, предаде Metro.

През май 2024 г. е извършен обиск в имота на Клотън, над 100 други жилища в района са евакуирани поради опасност за живота на обитателите му. В дома му са открити разтегателни жици и самоделни бомби.

В помещенията на мъжа е намерена връв, опъната по цялата дължина на една стая на височина на коляното, прикрепена към електрически контакт и батерия; самоделна огнехвъргачка; импровизирано взривно устройство, направено от тръби; скрит електрошоков пистолет; голямо количество наркотици, включително тези, отглеждани от Клотън; оръжия и пари в брой.

Както Клотън обясни на полицията, в опит да защити бизнеса си с наркотици, той е използвал филма „Сам вкъщи“ като модел, в който главният герой Кевин (Маколи Кълкин) поставя капани на бандити.

Клотън казал на полицията, че е използвал репеленти против врани, за да направи експлозивите, един от които е поставил в торба с боя.

След съдебен процес в Кралския съд в Донкастър той е признат за виновен в притежание на забранено огнестрелно оръжие, притежание на имущество, придобито чрез престъпление, и притежание на взривни вещества.