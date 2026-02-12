Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Принц Хари вкарва в действие план за помирение и с брат си Уилям

12 Февруари, 2026 17:29 519 0

  • принц хари-
  • принц уилям-
  • кралско семейство-
  • разрив-
  • великобритания-
  • мир

След като вече постигна известен успех с баща си Чарлз, Хари се е насочил и към отношенията с брат си, който е и престолонаследник

Принц Хари вкарва в действие план за помирение и с брат си Уилям - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нарастващите спекулации около отношенията между принц Хари и по-големия му брат принц Уилям отново поставят във фокуса разрива в британското кралско семейство. По информация на британски медии и източници, близки до обкръжението на херцога на Съсекс, Хари търси възможности за постепенно възстановяване на комуникацията с престолонаследника след години на публично напрежение.

Разривът между Принц Хари и Принц Уилям се задълбочи след решението на Хари и съпругата му Меган Маркъл да се оттеглят от кралските си задължения през 2020 г. и да се установят в Калифорния. Последваха интервюто им с Опра Уинфри, документалната поредица в Netflix и мемоарната книга „Резервният“, публикувана през 2023 г., в която Хари отправи сериозни обвинения към членове на семейството, включително към брат си.

Според публикации в британската преса принц Хари е наясно, че всяка бъдеща нормализация на отношенията ще изисква лична инициатива от негова страна. Очаква се следващото издание на Игри Инвиктус, планирано за 2027 г. в Бирмингам, да се превърне във възможност за по-широко семейно присъствие. Игрите, основани от Хари през 2014 г. за ранени военнослужещи и ветерани, остават един от най-значимите му международни проекти и продължават да се радват на широка подкрепа.

От своя страна Принц Уилям, който след смъртта на кралица Елизабет Втора през 2022 г. пое титлата принц на Уелс, поддържа публична дистанция от брат си. Близки до двореца коментират, че доверието е сериозно накърнено, а основен приоритет за Уилям остава стабилността на семейството му и институцията.

В центъра на тази сложна динамика е Крал Чарлз Трети. Монархът, който през 2024 г. обяви, че се лекува от онкологично заболяване, продължава да изпълнява държавните си задължения с адаптиран график. Британски издания съобщават, че при последните посещения на Хари във Великобритания са били проведени разговори между баща и син, включително в резиденцията „Кларънс Хаус“, без официални подробности за съдържанието им.

Кралски анализатори отбелязват, че евентуално сближаване между братята би било внимателно и поетапно, без публични демонстрации, които биха могли да засилят медийния натиск. Към момента няма официално потвърждение за конкретна среща между тях, но темата остава обект на засилен обществен интерес в контекста на бъдещето на британската монархия.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
