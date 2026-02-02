Дара напът да се откаже от "Евровизия": Негативната реакция ме смаза, не знам дали си струва

„Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена“.

С тези думи Дара коментира тежкия хейт и негативните реакции след победата на финала на националната секция за представител за „Евровизия 2026“. Певицата гостува в студиото на "Тази сутрин" по bTV.

В събота жури и публика поставиха на първо място именно нея.

В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на „Евровизия“.

„Истината е, че не можеш винаги сам. Няма нищо страшно в това да приемаш помощ. Да отидеш на терапия. Да си говориш с професионалист. Да се погрижиш за здравето си“, споделя Дара за психологическите ефекти от натоварването.

Часове след победата ѝ официалните профили на „Евровизия“ в социалните мрежи официално също съобщиха представителя ни.

„Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо“, добави Дара.

"Наред с негативните коментари по мой адрес, аз видях и много хора, които ме подкрепиха. Хора, които от години признават и адмирират моя талант. Затова съм благодарна на всеки един човек, който ме подкрепя. Благодаря на тези хора, защото те ме държат и ми дават сили да продължавам", каза още певицата.