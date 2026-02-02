Новини
Дара напът да се откаже от "Евровизия": Негативната реакция ме смаза, не знам дали си струва

2 Февруари, 2026 15:29 2 100 35

Певицата сподели, че критиките и хейтът я кара да се замисли дали изобщо иска да пее на "Евровизия"

Дара напът да се откаже от "Евровизия": Негативната реакция ме смаза, не знам дали си струва - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента. Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена“.

С тези думи Дара коментира тежкия хейт и негативните реакции след победата на финала на националната секция за представител за „Евровизия 2026“. Певицата гостува в студиото на "Тази сутрин" по bTV.

В събота жури и публика поставиха на първо място именно нея.

В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на „Евровизия“.

„Истината е, че не можеш винаги сам. Няма нищо страшно в това да приемаш помощ. Да отидеш на терапия. Да си говориш с професионалист. Да се погрижиш за здравето си“, споделя Дара за психологическите ефекти от натоварването.

Часове след победата ѝ официалните профили на „Евровизия“ в социалните мрежи официално също съобщиха представителя ни.

„Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо“, добави Дара.

"Наред с негативните коментари по мой адрес, аз видях и много хора, които ме подкрепиха. Хора, които от години признават и адмирират моя талант. Затова съм благодарна на всеки един човек, който ме подкрепя. Благодаря на тези хора, защото те ме държат и ми дават сили да продължавам", каза още певицата.


  • 1 хъхъ

    58 3 Отговор
    Да изпратим Азис и мъжа му на Евровизия. Само като се целунат на сцената и обявят, че са се омъжили, ще спечелят веднага!

    15:31 02.02.2026

  • 2 Еврогъзия

    44 5 Отговор
    Дара, хич не си го слагай на сърце. Еврогъзия не е това, което беше. Вече не е кой пее най-добре, а кой е по-бинарен, сбъркан, транс, и прочие.

    15:34 02.02.2026

  • 3 Прическата

    49 4 Отговор
    Я е докарала за стандартите на Евровизия, но трябва да си пусне и брада , иначе няма шанс.

    15:35 02.02.2026

  • 4 Цигането

    30 7 Отговор
    Дарина очаквано се окен.за

    15:35 02.02.2026

  • 5 Сила

    21 6 Отговор
    Ти па , питай майка ти !!! Ако и пукаше от мнението на хората досега да е станала монахиня , но и манастира ще бъде тесен за нейната душа ( крака , гърди , уста и т.н.) а той и баща ти беше с мания за величие ( тотален некадърник, позьор и бияч на жени ) ....така , че давай смело напред в халтурата !!!

    Коментиран от #24

    15:37 02.02.2026

  • 6 Българин

    24 5 Отговор
    Добре все пка, че се отказа!

    15:39 02.02.2026

  • 7 честен ционист

    14 4 Отговор
    Значи все пак ще пратим пионерчетата от Молец.

    15:39 02.02.2026

  • 8 пари на вятъра

    25 3 Отговор
    В тази .оврня държавта ни никога не трябва да участва !!

    15:39 02.02.2026

  • 9 АБЕ МОМИЧЕ

    6 30 Отговор
    КАКВО ТЕ ИНТЕРЕСУВА МНЕНИЕТО НА КУНДУРЖИИТЕ...УМНИТЕ ХОРА ТЕ ПОДКРЕПЯТ...САМО НАПРЕД И ЯКО С ДВАТА ЛАКЪТЯ...УСПЕХ!...

    15:44 02.02.2026

  • 10 хехе

    27 1 Отговор
    язък за инвестииците от лютеница.

    15:44 02.02.2026

  • 11 Мека мария

    10 15 Отговор
    Ако зависиш от мнението на хора в нета без имена и лица, отказвай се веднага.Това е България страната на хейта.

    15:45 02.02.2026

  • 12 Преминаващ

    37 8 Отговор
    Други бяха по-добри от теб. Отказвай се овреме.

    15:45 02.02.2026

  • 13 аре ся

    30 4 Отговор
    Ами не я харесват хората, какво има сложно да се разбере?! Не винаги платеното от Кауфланд става, ясно?

    15:45 02.02.2026

  • 14 Хипотетично

    5 5 Отговор
    След избора на Дара, може да й пожелаем успех!
    Но предстои избор на власт , която ще избере изпълнителна власт, а после ще избираме президент.
    Това са големи залози и политиците не бива да хвърлят страната в пропастта на оспорването с реален , но незначителен аргумент - "баче Цено".

    15:50 02.02.2026

  • 15 604

    22 3 Отговор
    аууу парашутиска с морал, въх .........................., а като гледам гейвизиата, нямате никъв шанс, даже не се явявайте въобще!!!!

    15:51 02.02.2026

  • 16 Радо

    24 2 Отговор
    Да се правиш на жертва, за да привличаш симпатии - много грозно. Въпреки че и лошата реклама все пак е реклама, мрънкането й е топ унижение. Със сигурност има и по-добри от нея. И журито наистина беше пристрастно, както и криенето на резултатите.

    15:53 02.02.2026

  • 17 Обаче

    5 5 Отговор
    Само на фона на евро визията, какви драми се разгарят за едина достойна певица, а тогава какви биха били драмите да питат на референдум хората да отговорят: готова ли е страната за еврото сега, или да отложим за после?

    Коментиран от #21

    15:57 02.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 за евровизия трябва брадата “жена”

    16 2 Отговор
    ами отивай в кауфланд да рекламираш понички там ти е мястото…

    15:59 02.02.2026

  • 20 Всички на колене веднага

    15 0 Отговор
    Всички на колене пред дара. Това се очаква сега, малко е лъжата за успяха й, трябва и величаене на дара. Голяма излагация, много простотия.

    16:01 02.02.2026

  • 21 референдум за еврото

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Обаче":

    беше абсолютно забранен демократично!!! много добре знаят какво ще поискат хората и за това го забраниха !!! това е демокрацията нямаш право на мнение само задължения да плащаш…

    16:03 02.02.2026

  • 22 Ща намраза

    6 1 Отговор
    Ако искаш шстински да те намразим,спечели еровизия.

    16:07 02.02.2026

  • 23 Що ти требваше въобще да се занимаваш

    8 4 Отговор
    С гейоровизия
    Днес е 2 февруари подходящ момент да се откажеш и да дадеш мястото на иво димчев хем има празник хем е точно за него тоя конкурс в кавички
    Двоен празник ще има човека

    16:15 02.02.2026

  • 24 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    И коя е майка й?

    16:21 02.02.2026

  • 25 То като нямаш качества за там се отказва

    10 1 Отговор
    Отказва до като е време

    16:28 02.02.2026

  • 26 Механик

    6 0 Отговор
    Ако беше певица, която си струва и ПЕНДЕВИЗИЯ беше конкурс който си струва, нямаше да те смазват негативни коментари, защото такива нямаше да има.
    В същност, ти си без значение.

    16:32 02.02.2026

  • 27 Топ 3 хейт по Дара

    4 1 Отговор
    Произход от Максуда, розова поничка от Кауфланд, не може да пее и да свири. От хейтърска гледна точка това е слаба работа и липса на въображение. Явно вече и хейтърите затъпяват.

    16:36 02.02.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Айде стига с тия жалки и смешни циркове!

    16:38 02.02.2026

  • 29 бай Ставри

    4 0 Отговор
    Ако си певица, не си струва да участваш в изложбата за г.ове и ле.бийки наречена Евровизия.

    16:47 02.02.2026

  • 30 Петкан

    3 1 Отговор
    Истината е, че не пя добре по време на конкурса. Но и песента й беше много умряла и и позволяваше да покаже гласови данни. Евровизия не е за сериозни певици / певци, които държат на реномето си. След АББА всичко е фалш и пародия.

    16:47 02.02.2026

  • 31 Дано

    3 1 Отговор
    Стига се е лигала тази кифла,усуквайки се около невзрачната си особа!!! Най-доброто решение е да се скрие,за да не харчи парите ни на вятъра! Загубата от липсата ѝ ще е никаква,защото за всички е ясно,че шансовите ѝ за победа,или поне за що годе добро представене са никакви!!!

    16:52 02.02.2026

  • 32 ццц

    1 0 Отговор
    Обзалагам се, че няма да се откаже..... хи хи хи....играе цирк момичето.

    16:55 02.02.2026

  • 33 шак-рака

    0 0 Отговор
    Момиче ,ако желаеш да оцелееш бягай далеч от тази гилдия и територия.Създай семейство,отгледай деца и ще си безкрайно щастлива.Минаха времената когато снимките на певиците са продаваха по бутки,стрелбища и панаири.То беше някога.Днес ще те заробят,изстискат като лимон и после с на боклука.Това е истината.

    17:07 02.02.2026

  • 34 n√Варна

    0 0 Отговор
    Ми да се откаже без излишно плямпане, което е форма на самореклама.

    17:07 02.02.2026

  • 35 А, що, бе,

    0 0 Отговор
    Тя си е баш за там - нали онова е парад на изчадията!

    17:09 02.02.2026