Заподозряха Лейди Гага, че взема Оземпик

9 Февруари, 2026 14:12 1 860 9

  • super bowl-
  • bad bunny-
  • лейди гага-
  • оземпик-
  • отслабнала

Певицата е отслабнала значително, видяха феновете й по време на изпълнението й с Bad Bunny на Super Bowl

Заподозряха Лейди Гага, че взема Оземпик - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Лейди Гага беше заподозряна в използването на „Оземпик“ след като се появи в рокля с дълбоко деколте. Това съобщава изданието Daily Mail.

На 8 февруари пуерториканският певец Bad Bunny се изяви по време на Super Bowl — финалния мач на северноамериканската Национална футболна лига. Заедно с него на сцената неочаквано се появи и Лейди Гага. Певицата пееше в синя рокля с дълбоко деколте и червени обувки на висок ток.

Потребители в интернет обърнаха внимание, че Лейди Гага е отслабнала значително. Някои предположиха, че певицата е използвала „Оземпик“.

„Това Лейди Гага ли е, изкуствен интелект ли е, или Лейди Оземпик Гага?“, „Кой искаше Лейди Гага с ‘оземпик лице’ да се появи в паузата на Super Bowl?“ — пишат интернет потребители.

През ноември Лейди Гага призна в интервю за Rolling Stone, че едва не е загубила живота си след снимките на филма „Роди се звезда“ през 2017 г. По думите на изпълнителката тя е преживяла „психотичен срив“, тъй като е приемала стабилизатори на настроението заради стрес. Гага не скри, че се е снимала в „Роди се звезда“ под въздействието на литий — препарат, който най-често се използва за лечение на мания при биполярно разстройство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    5 1 Отговор
    Биполярно разстройство при Лейди Гага е стар грях между Хермес и Афродита.

    14:17 09.02.2026

  • 2 рекла ма

    4 0 Отговор
    Като взема оземпик, какво вечеря, с кое вино я гарнира и в колко часа?

    14:23 09.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ммм да...

    6 1 Отговор
    Лейди гарга си е гей-ка. Квото и лекарство да взема, тва е диагноза, която не се лекува с нищо.

    14:29 09.02.2026

  • 5 Исторически парк

    2 1 Отговор
    Тази е от оргиите на епщайн що не я бойкотират

    14:40 09.02.2026

  • 6 Грозна, тъпа

    3 1 Отговор
    Няма глас.Ако не си показва провисналите сиси или голия zadnik, кой ще я познава?

    14:57 09.02.2026

  • 7 Гарван

    0 0 Отговор
    грачи, Га, Га.... здравей лейди ГАГА, къде са другите Гарги ГАГА? А Свраките ГАГА? ГАГА, ние Гарваните живеем по горите, а Гаргите по селата и градовете. ГАГА, много те моля, ела в Гората и започни да пееш ГАГА, аз Гарвана ще дойда, ще ти направя гнездо и ти ще започнеш в гората да снасяш яйца. ГАГА, моля те ела в Гората, че вече неосечена Гора за нас Гарваните не остана по Планините!

    15:22 09.02.2026

  • 8 мунчу

    1 0 Отговор
    аз при стрес приемам виний, ракиий или бирий! случва се да ги приемам едновременно, ама след това - много главоболиий...

    15:25 09.02.2026

  • 9 Това същество

    2 0 Отговор
    взема и много други неща, така че не е интересно и не учудва никого.

    15:29 09.02.2026