Заподозряха Лейди Гага, че взема Оземпик

Певицата Лейди Гага беше заподозряна в използването на „Оземпик“ след като се появи в рокля с дълбоко деколте. Това съобщава изданието Daily Mail.

На 8 февруари пуерториканският певец Bad Bunny се изяви по време на Super Bowl — финалния мач на северноамериканската Национална футболна лига. Заедно с него на сцената неочаквано се появи и Лейди Гага. Певицата пееше в синя рокля с дълбоко деколте и червени обувки на висок ток.

Потребители в интернет обърнаха внимание, че Лейди Гага е отслабнала значително. Някои предположиха, че певицата е използвала „Оземпик“.

„Това Лейди Гага ли е, изкуствен интелект ли е, или Лейди Оземпик Гага?“, „Кой искаше Лейди Гага с ‘оземпик лице’ да се появи в паузата на Super Bowl?“ — пишат интернет потребители.

През ноември Лейди Гага призна в интервю за Rolling Stone, че едва не е загубила живота си след снимките на филма „Роди се звезда“ през 2017 г. По думите на изпълнителката тя е преживяла „психотичен срив“, тъй като е приемала стабилизатори на настроението заради стрес. Гага не скри, че се е снимала в „Роди се звезда“ под въздействието на литий — препарат, който най-често се използва за лечение на мания при биполярно разстройство.