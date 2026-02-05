Крис Нот отново поряза колежките си от "Сексът и градът" с жлъчен коментар

Актьорът Крис Нот отново отправи косвени критики към бившата си екранна партньорка Сара Джесика Паркър, на фона на продължаващото напрежение между двамата след скандалите около продължението на "Сексът и градът".

В интервю за Daily Mail, дадено в сряда по време на Blue Jacket Fashion Show в Ню Йорк, 71-годишният Нот заяви, че се чувства „много късметлия“, че персонажът му Тузара е бил убит още в началото на сериала "И просто ей така" през декември 2021 г. По думите му това го е предпазило от по-нататъшно участие в продукцията, която беше посрещната с доста критика от фенове и приключи излъчването си преждевременно след два сезона миналата година.

С усмивка актьорът добави, че се чувства „много добре“ от факта, че не е бил по-централна част от сериала. Коментарите му идват седмица след като той беше окончателно изведен от сюжета, а малко след това срещу него бяха отправени обвинения в сексуално посегателство – твърдения, които Крис Нот последователно и категорично отрича.

В разгара на скандала Сара Джесика Паркър, заедно с колежките си Синтия Никсън и Кристин Дейвис, публикуваха съвместно изявление, в което заявиха, че са „дълбоко натъжени“ от обвиненията срещу Нот и изразиха подкрепа към жените, които са разказали за преживяванията си.

Попитан дали има какво да каже за разрива с екранната Кари Брадшоу, Крис Нот отговори кратко: „Не“, и допълни, че „това е приключено“.

По време на събитието той беше забелязан в компанията на Марио Кантоне, който изпълняваше ролята на Антъни Марентино и в двата сериала. Кантоне заяви пред медията, че между него и Нот няма напрежение и че е било „чудесно да го види“. Самият Нот коментира по темата лаконично: „Знам какъв е моят опит. Радвах се да го видя.“

Актьорът допълни, че поддържа контакт с Джон Корбет, който изигра Ейдън Шоу, както и че е поздравил Ким Катрал за рождения ѝ ден преди няколко месеца – актриса, която също има дългогодишен конфликт с колежката си Сара Джесика Паркър.

Напрежението между екранната двойка се изостри допълнително миналия месец, когато актьорът публикува снимка от тренировка в социалните мрежи с надпис „По дяволите Нова година – да действаме“. В коментарите фен го попита дали има предвид „по дяволите Сара Джесика Паркър и наградата ѝ“, на което Нот отговори „Точно така“. По-късно той отстъпи от изказването си, определяйки реакцията си като „импровизирана и леко саркастична“.

През януари Крис Нот заяви в подкаста Really Famous with Kara Mayer Robinson, че Паркър не се е свързала с него, преди да публикува публичното изявление в подкрепа на обвинителките. По думите му това е било „управление на имиджа“, което той е възприел като разочароващо и болезнено.

„Тя ме познава от години, работили сме заедно дълго време. Смятах, че заслужавам поне едно обаждане, за да чуе и моята гледна точка“, каза Нот, добавяйки, че ако ролите бяха разменени, той не би постъпил по същия начин. По думите му този момент е повлиял трайно на отношенията и е „променил всичко“.