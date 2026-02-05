Новини
Любопитно »
Крис Нот отново поряза колежките си от "Сексът и градът" с жлъчен коментар

Крис Нот отново поряза колежките си от "Сексът и градът" с жлъчен коментар

5 Февруари, 2026 16:59 1 837 2

  • крис нот-
  • сара джесика паркър-
  • сексът и градът-
  • коментар-
  • критики-
  • и просто ей така

Актьорът заяви, че се чувства късметлия задето героят му е бил убит в началото на сериала "И просто ей така", който не беше приет особено добре от зрителите

Крис Нот отново поряза колежките си от "Сексът и градът" с жлъчен коментар - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Крис Нот отново отправи косвени критики към бившата си екранна партньорка Сара Джесика Паркър, на фона на продължаващото напрежение между двамата след скандалите около продължението на "Сексът и градът".

В интервю за Daily Mail, дадено в сряда по време на Blue Jacket Fashion Show в Ню Йорк, 71-годишният Нот заяви, че се чувства „много късметлия“, че персонажът му Тузара е бил убит още в началото на сериала "И просто ей така" през декември 2021 г. По думите му това го е предпазило от по-нататъшно участие в продукцията, която беше посрещната с доста критика от фенове и приключи излъчването си преждевременно след два сезона миналата година.

С усмивка актьорът добави, че се чувства „много добре“ от факта, че не е бил по-централна част от сериала. Коментарите му идват седмица след като той беше окончателно изведен от сюжета, а малко след това срещу него бяха отправени обвинения в сексуално посегателство – твърдения, които Крис Нот последователно и категорично отрича.

В разгара на скандала Сара Джесика Паркър, заедно с колежките си Синтия Никсън и Кристин Дейвис, публикуваха съвместно изявление, в което заявиха, че са „дълбоко натъжени“ от обвиненията срещу Нот и изразиха подкрепа към жените, които са разказали за преживяванията си.

Попитан дали има какво да каже за разрива с екранната Кари Брадшоу, Крис Нот отговори кратко: „Не“, и допълни, че „това е приключено“.

По време на събитието той беше забелязан в компанията на Марио Кантоне, който изпълняваше ролята на Антъни Марентино и в двата сериала. Кантоне заяви пред медията, че между него и Нот няма напрежение и че е било „чудесно да го види“. Самият Нот коментира по темата лаконично: „Знам какъв е моят опит. Радвах се да го видя.“

Актьорът допълни, че поддържа контакт с Джон Корбет, който изигра Ейдън Шоу, както и че е поздравил Ким Катрал за рождения ѝ ден преди няколко месеца – актриса, която също има дългогодишен конфликт с колежката си Сара Джесика Паркър.

Напрежението между екранната двойка се изостри допълнително миналия месец, когато актьорът публикува снимка от тренировка в социалните мрежи с надпис „По дяволите Нова година – да действаме“. В коментарите фен го попита дали има предвид „по дяволите Сара Джесика Паркър и наградата ѝ“, на което Нот отговори „Точно така“. По-късно той отстъпи от изказването си, определяйки реакцията си като „импровизирана и леко саркастична“.

През януари Крис Нот заяви в подкаста Really Famous with Kara Mayer Robinson, че Паркър не се е свързала с него, преди да публикува публичното изявление в подкрепа на обвинителките. По думите му това е било „управление на имиджа“, което той е възприел като разочароващо и болезнено.

„Тя ме познава от години, работили сме заедно дълго време. Смятах, че заслужавам поне едно обаждане, за да чуе и моята гледна точка“, каза Нот, добавяйки, че ако ролите бяха разменени, той не би постъпил по същия начин. По думите му този момент е повлиял трайно на отношенията и е „променил всичко“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събиноооо

    7 1 Отговор
    Крис Нот има две дела за хомосексуализъм, а ти си купувай маратонки и отивай да бягаш на стадиона. 200 кила си станала.

    17:14 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.