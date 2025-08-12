Джим Кери се раздели с луксозното си имение в Лос Анджелис на сериозна загуба

Холивудската звезда Джим Кери, познат с неподражаемия си хумор и емблематични роли, официално се сбогува с разкошната си резиденция в престижния квартал Брентууд, Лос Анджелис.

След повече от две години на пазара и поредица от ценови корекции, актьорът успя да намери купувач за внушителната сума от 17 милиона долара – далеч под първоначалната оферта от 28,9 милиона.



Имението на Джим Кери се разпростира върху 2 акра и впечатлява с площ от 11 000 квадратни фута. Домът разполага с пет просторни спални, девет луксозни бани и цели шест камини, които създават уютна атмосфера дори в най-студените вечери. Сред екстрите се открояват тенис корт, басейн с водопад, специална зона за йога и медитация, както и уникален киносалон.

Кери придобива имота през 1994 г. за 3,8 милиона долара – точно в периода, когато кариерата му го изстрелва нагоре с хитове като „Ace Ventura: Pet Detective“, „Дебили и дебили“ и „Маската“. Въпреки че през годините стойността на имението се увеличава, последните събития на пазара на луксозни имоти и високите данъци в Лос Анджелис принудиха актьора да направи значителна отстъпка.

Не една и две пречки съпътстваха продажбата – от неуспешна сделка за 19,8 милиона долара през декември до заплахата от горски пожари, които едва не засегнаха района. Въпреки всичко, домът остана невредим, а Кери – макар и с по-малка печалба, все пак реализира значителен приход спрямо първоначалната си инвестиция.

Продажбата на имението съвпада с период на преосмисляне за 63-годишния актьор. След последната си роля като доктор Роботник в „Sonic the Hedgehog 3“, Кери не крие намеренията си да се оттегли от светлините на Холивуд и да се отдаде на нови предизвикателства.