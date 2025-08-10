Скелети на 6000 години с уникална ДНК бяха открити в Колумбия

Учените, изучаващи древни човешки останки, открити в Колумбия, са установили, че хората, които изследват, нямат известни предци или съвременни потомци, съобщава Си Ен Ен, предава БТА.

В проучване, публикувано в списанието Science Advances, екип от изследователи докладва за генетичните данни на 21 индивида, чиито останки са открити в Богота Алтиплано в централната част на Колумбия, някои от които са живели преди 6000 години и са принадлежали към досега неизвестна популация.

Предишни проучвания са доказали съществуването на две родословия, северноамериканско и южноамериканско, които са се развили, след като хората за първи път са пристигнали на континента през леден мост от Сибир и са започнали да се движат на юг.

Вторите се разделили на най-малко три подлинии, чиито движения са проследени в Южна Америка, но учените все още не са установили кога първите хора са се преместили от Централна Америка в Южна Америка.

Проучването помага да се картографират движенията на първите заселници, които са били номади, ловци и събирачи, казва авторът на проучването Андреа Касас Варгас, изследовател в Universidad Nacional de Colombia. То също така установи, че те имат уникална ДНК.

Касас Варгас уточни, че екипът е бил много изненадан да открие, че останките не споделят ДНК с други хора в генетичния архив.

„Не очаквахме да открием родословие, което не е било отбелязано в други популации“, заяви тя.

Касас Варгас подчерта, че положението на Колумбия като входна точка към Южна Америка я прави значима за нашето разбиране за населението на Америките.

„Това проучване е много важно, защото е първото, което секвенира пълни геноми в древни проби от Колумбия. Резултатите повдигат въпроси „откъде са дошли и защо са изчезнали. Не сме сигурни какво се е случило по това време, което е причинило изчезването им, дали е било поради промени в околната среда или дали са били заместени от други популационни групи. По-нататъшни проучвания ще дадат някои отговори. Следващите ни проучвания ще търсят други археологически останки от други региони на страната и ще ги анализират на генетично ниво, за да допълнят това първо откритие“, добави тя.

Кристина Уорниър, професор по научна археология в Харвардския университет, заявява, че Колумбия „е ключов регион за разбирането на заселването на Южна Америка... но досега е била празно място в изследванията на древната ДНК на Америките“.

„Това проучване подчертава дълбоката история на миграцията и смесването на населението при формирането на днешните популации и посочва Централна Америка като ключов регион, който е повлиял на развитието на сложни общества както в Северна, така и в Южна Америка“, каза още Уорниър.