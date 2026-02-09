90-годишният Далай Лама получи първата си награда „Грами“

Будисткият духовен водач Далай Лама заяви, че приема с благодарност първата си награда „Грами“, след като спечели отличието в категорията за аудиокнига, разказ и повествование, пише dariknews.bg.

Харизматичният 90-годишен духовник, който живее в изгнание в Индия, е почитан по света за неуморната си кампания за по-голяма автономия на Тибет - родината му, която Пекин смята за неразделна част от Китай.

На церемонията в Лос Анджелис той бе обявен за победител с книгата си „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“.

„Приемам това признание с благодарност и смирение. Не го възприемам като нещо лично, а като признание за нашата споделена универсална отговорност“, написа Далай Лама в социалните мрежи.

„Дълбоко вярвам, че мирът, състраданието, грижата за околната среда и разбирането за единството на човечеството са от решаващо значение за общото благополучие на всички 8 милиарда души по света“, каза той.

В „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“ участват и музиканти като Руфъс Уейнрайт, който прие наградата от негово име, както и Маги Роджърс.

Далай Лама е едва на 23 години, когато през 1959 г. бяга от тибетската столица Лхаса, за да спаси живота си, след като китайски войски потушават въстание. Оттогава той не се е завръщал.

Пекин, който го заклеймява като бунтовник и сепаратист, реагира остро на отличието, определяйки го като „антикитайска политическа манипулация“.

„Категорично се противопоставяме на използването на художествени награди като инструмент за антикитайска политическа манипулация. Тази позиция е последователна и ясна“, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян на редовен брифинг.

Носителят на Нобелова награда за мир настоява, че го очакват още много години живот, но тибетците вече се подготвят за неизбежното бъдеще без него.

Тибетските будисти вярват, че той е 14-ото превъплъщение на духовен водач, роден за първи път през 1391 г.

Атеистичен и комунистически Китай заяви миналата година, че именно той трябва да одобри бъдещия наследник на Далай Лама. Духовният водач от своя страна подчертава, че това право принадлежи единствено на неговия офис в Индия.