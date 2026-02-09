Новини
90-годишният Далай Лама получи първата си награда „Грами“

9 Февруари, 2026

90-годишният Далай Лама получи първата си награда „Грами“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Будисткият духовен водач Далай Лама заяви, че приема с благодарност първата си награда „Грами“, след като спечели отличието в категорията за аудиокнига, разказ и повествование, пише dariknews.bg.

Харизматичният 90-годишен духовник, който живее в изгнание в Индия, е почитан по света за неуморната си кампания за по-голяма автономия на Тибет - родината му, която Пекин смята за неразделна част от Китай.

На церемонията в Лос Анджелис той бе обявен за победител с книгата си „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“.

„Приемам това признание с благодарност и смирение. Не го възприемам като нещо лично, а като признание за нашата споделена универсална отговорност“, написа Далай Лама в социалните мрежи.

„Дълбоко вярвам, че мирът, състраданието, грижата за околната среда и разбирането за единството на човечеството са от решаващо значение за общото благополучие на всички 8 милиарда души по света“, каза той.

В „Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama“ участват и музиканти като Руфъс Уейнрайт, който прие наградата от негово име, както и Маги Роджърс.

Далай Лама е едва на 23 години, когато през 1959 г. бяга от тибетската столица Лхаса, за да спаси живота си, след като китайски войски потушават въстание. Оттогава той не се е завръщал.

Пекин, който го заклеймява като бунтовник и сепаратист, реагира остро на отличието, определяйки го като „антикитайска политическа манипулация“.

„Категорично се противопоставяме на използването на художествени награди като инструмент за антикитайска политическа манипулация. Тази позиция е последователна и ясна“, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян на редовен брифинг.

Носителят на Нобелова награда за мир настоява, че го очакват още много години живот, но тибетците вече се подготвят за неизбежното бъдеще без него.

Тибетските будисти вярват, че той е 14-ото превъплъщение на духовен водач, роден за първи път през 1391 г.

Атеистичен и комунистически Китай заяви миналата година, че именно той трябва да одобри бъдещия наследник на Далай Лама. Духовният водач от своя страна подчертава, че това право принадлежи единствено на неговия офис в Индия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 0 Отговор
    Рижото ПСЕ, което раздава "правосъдие" и наградите по света, нещо се подмазва.
    Целта е да се откъсне Индия от Русия...

    07:46 09.02.2026

  • 2 Таза ламя Далай

    6 1 Отговор
    да си оправя там бакиите с когото има работа и да не ми се навира в очите.
    Аман от герои…

    07:53 09.02.2026

  • 3 Хмм

    13 1 Отговор
    живее в разкош, в десететажен дворец, с прислуга, а проповядва аскетизъм

    Коментиран от #7

    08:00 09.02.2026

  • 4 Умнокрасив

    6 1 Отговор
    Добре де, как прие наградата след като вчера в новините казаха, че Ламата е намерен под връх Околчица с двама млаьи последователи? Явно са отивали на поклонение?

    08:00 09.02.2026

  • 5 Уса

    4 0 Отговор
    Далай Ламя е педофил

    08:18 09.02.2026

  • 6 Сори

    5 0 Отговор
    Сори , ама неговата Лама в България тотално о.с.р.а пейзажа.

    Коментиран от #8

    08:24 09.02.2026

  • 7 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Ще се намерят пишман лами-рейнджъри да му завидят.

    08:37 09.02.2026

  • 8 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сори":

    Чакаме да изгърмят още лами, в софийското минното поле.

    08:38 09.02.2026