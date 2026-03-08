Новини
Любопитно »
Международният ден на жената: история, значение и традиции по света

8 Март, 2026 08:37 735 11

Как възниква празникът на 8 март, защо тази дата е избрана и по какъв начин различните държави отдават почит на ролята на жените в обществото

Международният ден на жената: история, значение и традиции по света - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вече повече от сто години на 8 март по целия свят се отбелязва Международният ден на жената. Макар днес често да се свързва с подаръци, цветя и поздравления, празникът има дълбоки исторически корени и е символ на борбата за равноправие и социални права.

Началото на Международния ден на жената

Произходът на този ден е свързан с работническите движения в началото на XX век. През 1908 г. приблизително 15 000 жени излизат на демонстрация в Ню Йорк. Те настояват за по-добри условия на труд, по-кратко работно време, справедливо заплащане и право на глас.

Година по-късно Социалистическата партия на САЩ организира първия Национален ден на жената. Идеята инициативата да придобие международен характер е предложена от германската активистка за правата на жените Клара Цеткин. През 1910 г. тя представя предложението си на Международната конференция на работещите жени в Копенхаген.

Предложението получава единодушна подкрепа от над 100 делегатки от 17 държави. В резултат на това през 1911 г. Международният ден на жената е отбелязан за първи път в Австрия, Дания, Германия и Швейцария.

По-късно празникът получава и международно институционално признание. През 1975 г. Организацията на обединените нации започва официално да го отбелязва. Първата тема, въведена от организацията през 1996 г., е „Да празнуваме миналото, да планираме бъдещето“, съобщава BBC.

Защо празникът е на 8 март

Първоначално идеята за международен ден на жените не е била обвързана с конкретна дата. Денят 8 март се утвърждава след събитията в Русия през 1917 г.

По време на Първата световна война жени излизат на протест с лозунга „хляб и мир“. Само четири дни след началото на стачките царят е принуден да абдикира, а временното правителство предоставя на жените право на глас.

По тогавашния Юлиански календар протестите започват на 23 февруари. В използвания в повечето страни Григориански календар тази дата съответства на 8 март, което постепенно утвърждава деня като символичен празник.

Традиции и отбелязване по света

В много държави Международният ден на жената е официален празник. В Китай например на много жени се предоставя половин почивен ден от работа по препоръка на Държавния съвет.

По света се организират разнообразни инициативи – шествия, обществени дискусии, културни събития, концерти и изложби, които поставят акцент върху правата и постиженията на жените.

В Италия празникът е известен като Festa della Donna, а мимозата се е превърнала в традиционен символичен подарък. В Русия продажбите на цветя около 8 март обикновено се увеличават значително.

В Съединените американски щати целият месец март е посветен на историята на жените – Women's History Month. Всяка година президентът издава специална прокламация, която отдава признание на постиженията на американските жени.

В България празникът традиционно се отбелязва с подаряване на цветя, картички и поздравления. Ученици поздравяват своите учителки, децата изразяват благодарност към майките и бабите си, а различни институции и организации организират събития в чест на жените.

Символиката на лилавия цвят

По време на инициативите, свързани с Международния ден на жената, често се използват цветовете лилаво, зелено и бяло. Тази цветова символика произлиза от Women's Social and Political Union - организация, основана във Великобритания през 1903 г., която се бори за избирателните права на жените.

Активистката Еммелин Петик-Лорънс обяснява значението им така: лилавото символизира достойнството и силата, бялото олицетворява чистотата в личния и обществения живот, а зеленото е знак на надежда и ново начало.

Макар днес често да се възприема като ден на внимание и жестове към жените, Международният ден на жената остава и силен символ на стремежа към равноправие и признание. Той напомня за дългия път в борбата за права и за усилията, които продължават и днес. Затова 8 март е не само празник, но и повод за размисъл за значението на жените в обществото и тяхната роля в съвременния свят.

Източник: Lifestyle.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Герп боклуци

    4 6 Отговор
    Айде киткаджиите, тичате ли по цветарниците, хвърлете няколко евра в коша за боклук

    Коментиран от #7

    08:41 08.03.2026

  • 2 празник на дамите

    1 2 Отговор
    На празник всички са ора. Не може само да ми...,, трябва и да ни...

    08:41 08.03.2026

  • 3 Нека

    3 3 Отговор
    Всички жени празнуват с голям кеф! Сега ще наскачат стиснати и грапави мъже без пари и акъл, които ще ви обяснят колко е безмислен празника и как щели да си ходят на риба, примерно! Не ги отразявайте, а се изкефете на празника! Още има и от другите мъже, които ценят жените!

    08:45 08.03.2026

  • 4 любопитен

    3 2 Отговор
    сега официално започна 3-та световна война,а неофициално е стотната и нагоре,а защо се водят войните, според жените?

    08:48 08.03.2026

  • 5 само да попитам че имам един комшия

    4 4 Отговор
    п е д а л и т е празнуват ли на този празник? (да не го обидя човека или там каквото е)

    08:49 08.03.2026

  • 7 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Герп боклуци":

    Предпочитам да купя на жена ми торта вместо да троша пари за роза 😂

    09:00 08.03.2026

  • 8 Честит 8-ми март!

    2 1 Отговор
    8-ми март се празнува от другарите като рожден ден на Цола Драгойчева.

    09:09 08.03.2026

  • 9 Честит 8-ми март!

    1 0 Отговор
    8-ми март се празнува от другарите като рожден ден на Цола Драгойчева.

    09:11 08.03.2026

  • 10 Гориил

    1 1 Отговор
    Напълно подкрепям и насърчавам активното участие на жените в политиката, икономиката, финансите и търговията. Това насърчава мъжете да се откажат от лошите навици и да възприемат здравословен начин на живот.

    09:14 08.03.2026

  • 11 Банан

    0 0 Отговор
    ЧЕСТИТ 8 МАРТ МИЛИ ДАМИ

    09:26 08.03.2026