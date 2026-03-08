Костадинов: Това, което се случва в Близкия изток, е една огромна капитална грешка на Тръмп

След изявлението на иранския посланик, че България не представлява цел за тях, напрежението за рисковете за страната се успокои. Това коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Денят започва с Георги Любенов“. Костадинов поясни, че присъствието на американски самолети-цистерни на летище София е предизвикало обществено напрежение.
Лидерът на "Възраждане" коментира призива на партията му за разговор с иранското посолство, след като дипломатическата мисия заяви, че България не е мишена. Той обясни, че позицията на „Възраждане“ е от по-рано.
„Към момента, в който го казахме, имаше недвусмислено изявление от иранския щаб, че всяка една база, която се използва за атака срещу Иран ще бъде легитимна цел, както в момента виждаме, че се случва с американските бази в Близкия изток, които виждаме, че са 100% унищожени. След като иранският посланик казва, че за тях България не представлява цел, следователно не би следвало да има проблеми.“
Според него напрежението у нас е възникнало заради американските самолети-цистерни на летище София. Костадинов заяви още, че ситуацията е довела до тревога сред хората.
„Създаде се много сериозно напрежение в обществото, надявам се сега с изказването на иранския посланик да има успокоение.“
По думите му дори преместването на самолетите на военно летище не решава проблема.
„Защо да са въобще в България. Това, че са съюзници не значи, че на всяка цена трябва да даваме територията си. НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз.“
Костадинов определи като безпрецедентно използването на гражданско летище за военни цели.
Лидерът на „Възраждане“ коментира и идеята България да попадне под ядрения чадър на Франция, като посочи, че Консултативният съвет за национална сигурност няма правомощия да взема подобни решения.
„В НАТО има три ядрени държави – САЩ, Франция и Великобритания. САЩ са с най-много сили. Доколкото знам французите нямат потенциална да покрият цялата територия на Европа и това желание на Макрон показва един много жалък наполеоновски комплекс. Франция отдавна не е велика сила и се е превърнала в притурка на взимане на решения извън нейната територия. Самият Макрон не се ползва с одобрение от своята собствена страна.“
По отношение на конфликта в Близкия изток Костадинов заяви, че действията на Съединените щати са грешка.
„Това, което се случва в Близкия изток, е една огромна капитална грешка на Тръмп, аз симпатизирам много на вътрешната му политика , защото се опитва да засили консервативните устои в обществото, което е може би глътка здрав разум, след десетилетия неолиберални експерименти срещу основите на човека. Но това, което се случи, е огромна негова грешка, която ще му коства много сериозни вътрешнополитически загуби.“
Той допълни, че според него не е реалистично да се очаква бързо падане на властта в Иран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историк
09:56 08.03.2026
2 евраците
09:57 08.03.2026
3 !!!?
Коментиран от #31, #36, #42
09:58 08.03.2026
4 Нели
Коментиран от #73, #80
09:59 08.03.2026
6 Даниел
10:00 08.03.2026
7 Този е за политик на БГ
10:00 08.03.2026
8 Те казаха че няма да удрят повече и
10:00 08.03.2026
9 Копейка от на чорапчо
Но няма да намери, аз вече съм копейка от на чорапчо.
10:00 08.03.2026
10 нннн
10:01 08.03.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЗА ДА БЪДЕШ ИЗБРАН ЗА ДЕПУТАТ И ПАРТИЯТА ТИ ДА НАПРАВИ ПРАВИТЕЛСТВО ,
ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕШ И ГЛАСОВЕТЕ НА МЮСЮЛМАНИТЕ - НАЙ-ВЕЧЕ РАДИКАЛНИ ИСЛЯМИСТИ - ТЕ ОПРЕДЕЛЯТ КОЙ КАРА ВЛАКА
. .....
ВЪПРОСА Е
" ДАЛИ ТАКИВА ДЪРЖАВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЕРНИ СЪМЗНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ - КОЯТО ГРАНИЧИ С ОСМАНСКА ТУРЦИЯ ?"
И ТОВА Е ВЪПРОС НА НАЦИОНСЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.
10:01 08.03.2026
12 Емигрант
Всички други имитират опозиция, но са продажни паразити и нагаждачи.
Дори Румен Радев не допускайки легитимен Референдум показа, че не може да взема независими решениа и е пешка в играта.
Време е за Възраждане!
Коментиран от #21
10:01 08.03.2026
13 Хахахах
Тръмп е фактор.
Копейкин е на хранилка.
10:01 08.03.2026
14 Дзак
10:01 08.03.2026
15 Дик диверсанта
10:02 08.03.2026
16 Време е
Коментиран от #25, #30
10:02 08.03.2026
17 Ганчев
10:02 08.03.2026
18 Костадинов
10:02 08.03.2026
19 Гост
10:02 08.03.2026
21 Дик диверсанта
До коментар #12 от "Емигрант":Новото ви име е алтернативно родени.
10:03 08.03.2026
22 Добре
10:04 08.03.2026
25 Кольо
До коментар #16 от "Време е":Не, не е!
Времето на зелените чорапи дано е останало в миналото.
10:06 08.03.2026
26 Милен
10:06 08.03.2026
27 Да обобщим
За седмица Израел така удари аятоласите,че завинаги забравиха за ядрено оръжие и балистични ракети.
Коментиран от #47, #85
10:06 08.03.2026
28 Връщай
10:07 08.03.2026
29 Слагам плюс или минус.
10:07 08.03.2026
До коментар #16 от "Време е":Време ти е за теслата.
10:09 08.03.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "!!!?":Що бе, толкова много американци ли живеят в Иран и са тормозени от персите? Да ви имам логиката. Според американската доктрина , те защитават всеки американски гражданин в чужбина и са готови за един човек да изпратят самолетоносач. Видиш ли Русия няма право да защити от геноцид руското настъпление в Донбас, Луганск и Одеса.
Коментиран от #46, #57
10:09 08.03.2026
32 Те казаха че няма да удрят повече и
Коментиран от #91
10:10 08.03.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОНТРОЛИРАТ ИЗБОРИТЕ
.....
ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРИЯ Е
" ДАЛИ ТЕЗИ МЮСЮЛМАНИ ЩЕ БЪДАТ ПРОТИВ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОСМАНСКА ТУРЦИЯ ?" .
СЪДБОВЕН ВЪПРОС ..
10:11 08.03.2026
34 Стара чанта
10:11 08.03.2026
35 Стенли
10:12 08.03.2026
36 Край
До коментар #3 от "!!!?":Демек смяташ че в Иран има огромно американско малцинство което е подложено на насилствена иранизация и Тръмп прави същото като Путин в Украйна… ясно.
10:14 08.03.2026
37 Българин
Коментиран от #43, #55
10:15 08.03.2026
38 Абсурдистан
10:16 08.03.2026
39 ЕДГАР КЕЙСИ
10:16 08.03.2026
40 Дзак
10:16 08.03.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЩЕ ПОЧНАТ ПРОТЕСТИ В ГЕРМАНСКИТЕ ГРАДОВЕ И ЩЕ ИСКАТ ГЕРМАНИЯ ДА ЗАЩИТИ БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКА ТУРЦИЯ
.......
НАУЧНА ФАНТАСТИКА :)
10:17 08.03.2026
42 Хаха
До коментар #3 от "!!!?":С тази разлика само, че Украйна никога не е заплашвала Русия с пълно унищожение и не е развивала ядрена програма.
Коментиран от #45, #101
10:17 08.03.2026
43 Стенли
До коментар #37 от "Българин":Тъй тъй те щото Мирчев Божанков и тем подобни индивиди пращят от ум айде нема нужда аман от такива демократи
10:18 08.03.2026
45 Стенли
До коментар #42 от "Хаха":Тя може и да не е заплашвала с ядрено оръжие но за за алеята на ангелите да си чувал ами за едни изгорени хора в Одеса в дома на профсъюзите сред които и една бременна жена да си чувал не казвам че това което става в Украйна е хубаво но всяка крушка си има опашка
10:21 08.03.2026
46 Реалност
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":А как се нарича другарю когато си тръгнал да защитаваш от геноцид и предизвикаш многократно по-голям геноцид??
Коментиран от #68, #78
10:23 08.03.2026
47 Брикс мрикс
До коментар #27 от "Да обобщим":Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂
10:24 08.03.2026
48 Ционист
10:25 08.03.2026
49 Наглост Копейкина
Коментиран от #51
10:27 08.03.2026
50 ужас
10:28 08.03.2026
51 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #49 от "Наглост Копейкина":Чшш не ми обиждай коцето чште 💦 💦
10:29 08.03.2026
52 Майора
10:31 08.03.2026
53 АГАТ а Кристи
10:31 08.03.2026
54 Дръта чанта
10:32 08.03.2026
56 К00ПЕЙКИте
Коментиран от #59
10:35 08.03.2026
57 !!!?
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":А ти да си чувал за алеята на Голодомора - тя е безкрайна, един геноцид над украинската нация от страна на кремълския фашизъм !
Коментиран от #61
10:37 08.03.2026
58 Не е грешка, а престъпление срещу
Фашисткото правителство на Тръмп е способно на всякакви престъпления. То провежда външна политика точно по начина, по който го е водил Третият райх на Хитлер.
10:38 08.03.2026
59 Ха ХаХа
До коментар #56 от "К00ПЕЙКИте":Изплюй полюциите на Костадинов бе разчепатен
10:38 08.03.2026
60 Киркилез
Коментиран от #71
10:39 08.03.2026
62 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #69
10:42 08.03.2026
63 САЩ и Израел
Доналд Тръмп обяви наскоро, седнал до главния геноциден маниак Бенямин Нетаняху в Белия дом, че следващият бюджет на САЩ ще отпусне рекорден трилион долара за военните. Това е повече от три пъти военните разходи на Китай и приблизително десет пъти повече от тези на Русия. Междувременно САЩ имат над 800 чуждестранни военни бази, запас от около 5500 ядрени бойни глави и огромно разполагане на войски и оръжия по целия свят, все по-концентрирани в съседните на Китай райони.Военните приготовления, включително AUKUS, превъоръжаването на Япония и новите американски бази във Филипините, отразяват нарастващия двупартиен консенсус във Вашингтон в полза на планирането на войната....война след война, геноцид след геноцид
10:42 08.03.2026
64 Ваксиниран антиваксър
10:42 08.03.2026
65 Тръмп е край
10:42 08.03.2026
66 Киркилез
10:42 08.03.2026
67 Тодор
10:43 08.03.2026
68 РЕАЛИСТ
До коментар #46 от "Реалност":Русия води в Украина господине, освободителна война. Изясни си първо понятието "геноцид" Геноцид беше това , което украинците правеха с руското население. Убиване на жени и деца, забрана да използват майчиния си език. Терористични атаки над журналисти и политически лица Тези гадини са го правели още при Солунското клане над поляците. Извършвали са гнусни зверства , за да всеят страх и ужас в населението. Целта е била прочистване. Същото правеха и сега.
Коментиран от #74
10:43 08.03.2026
69 Гепи бастун
До коментар #62 от "К ПЕЙКИ с чалми":А аз си ги представям в 7/8тв да връткат гюбеци в балет Магаданс 🤣
10:44 08.03.2026
70 Израелските терористични сили
Поредното. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода. Хитлер пасти да яде. Но иначе врякахме за Украйна нали? Но сега си налягаме парцалите и политиците ни мълчат като риби. И тези атлантически продажници и нищожества, ампутирани от морал и достойнство доверие от народа щели да търсят видиш ли....
10:44 08.03.2026
71 Ха ХаХа
До коментар #60 от "Киркилез":Тези поробители ги докара САЩ.
ЦРУ махна Моамар Пахлави и докара от Париж Аятолах Хомейни.
Сега махатфаятоласите и слагат сина му Реза Пахлави.
Какво да се очаква от наследниците на англокаторжниците унищожили коренния народ на Америка и обрали богатствата му
Анексирали 5 щата от Мексико и Испания
10:45 08.03.2026
73 Ивайло
До коментар #4 от "Нели":Нели, Честит Празник !
Коментиран от #79
10:46 08.03.2026
74 ру БЛАТА
До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":Ти го наричаш освободителна война Аз пък го наричам безсмислени разрушения и хилядократно по-големи жертви от двете страни ако Подлер не се беше опитвал да гаси пожар с бензин!
нека си я води тая освободителна война още пет години да видим какви ще се резултатите защото досегашните ги видяхме: нищо не се е променило даже двата народа се мразят още повече и е в пъти по зле от преди 2022
10:47 08.03.2026
75 Вашингтон твърди само лъжи !
Иран е демокрация с партии, президент, парламент, МС... В парламента им има дори служебно запазени места. За малцинствата и за евреите дори в парламента има служебно запазени депутатски бройки. Демокрацията в Иран е десетки пъти по реална от тази в Запада и САЩ и с факти това съждение може категорично да се докаже. Относно званието
"Аятолах" то е абсолюто същото като Патриарх в Светият синод ! Впрочем патриарха и същият този Светият синод и неговите подопечни служители ако сте забравили колеги също са на държавни заплати и осигуровки като в Иран! Разлика със Иран почити няма. Че утре Тръмп и Натаняху могат да решат че и на нас трябва Патриарх да ни назначават. Мислете логично и не се подавайте на атлатическата пропаганда, ционистки и нацистки наративи. Бъдете разумни хора. Обръщам се даже и към смоотаните атлантенца с надежда че поне малко мозък, достойнство, разум и морал им е останал в кратуните кухи. Замислете се !
Коментиран от #83
10:48 08.03.2026
76 Киркилез
Коментиран от #86
10:48 08.03.2026
77 А за чий чеп
10:48 08.03.2026
78 Гост
До коментар #46 от "Реалност":Отговор: Газа се нарича!
10:54 08.03.2026
79 Нели
До коментар #73 от "Ивайло":Благодаря ! :)
10:55 08.03.2026
80 Тигърът на седемте морета
До коментар #4 от "Нели":Да.Не само тази непредизвикана война е заплаха за България.И СВО-на Русия,ако излезе от територията на Укрия е сериозна заплаха,щом присъстват в страната ни чужди бази и техника.По добре за България е да бъде засилена отбраната и от колкото други държави да и гарантират такава.Не става дума за ядрено оръжие а за изключителна сигурност от ракетни нападения или сухопътна инвазия на територията ни.Политиците се сменят а с тях и политиките.Доверие никому.
10:55 08.03.2026
81 Ха ХаХа
България е събирала помощи за голодомора по Поволжието.
Прочети бе тюфлек бандеровски
Глад е имало в целия СССР.
Коментиран от #92
10:55 08.03.2026
82 ООН трябва да обяви САЩ и Израел
10:56 08.03.2026
83 Киркилез
До коментар #75 от "Вашингтон твърди само лъжи !":Израелския информационен и тв канал -К9 съобщи ,че ирански ракети са ударили и повредили самолетоносача Абрахам Линкълн.
В същото време в социалните мрежи -фейсбук,ЮТуб и тик-ток е пълно с видея от разрушителни удари с ирански ракети и дронове по големите градове на Израел.
Италианската телевизия РАЙ дуе съобщава,че Тръмп е поискал италианското посолство в Иран да посредничът италианските дипломати в Техеран за спиране на огъня и възобновяване на преговорите.
Това обаче преьложение е било отхвърлено от иранските власти.
10:56 08.03.2026
84 Костадин
И най хубавото от всичко е че вече ще са по бедни от всякога.
Честито на новите гладуващи.
10:57 08.03.2026
85 Хаха
До коментар #27 от "Да обобщим":Мноооого бързо "капитулира" Иран и аятоласите бе, епщайнецо!?
Да не стане така, че да гледаме как останките от реднеци и евреи се изнасят на колестници и кой както намери от Близкия изток, подгонени не само от аятоласите, а от всички араби....
10:57 08.03.2026
86 То щото
До коментар #76 от "Киркилез":сега сме много свободни - никакъв нормативен акт, да не говорим за закон не може да се приеме без външно одобрение.
10:58 08.03.2026
87 Неприятно
11:04 08.03.2026
88 Аз съм
Коментиран от #95, #96
11:05 08.03.2026
89 Трябва да признаем че
11:05 08.03.2026
91 Ударът от небето
До коментар #32 от "Те казаха че няма да удрят повече и":Пезешкиан им каза че ако не пречат на ударите по американските бази няма да има удари срещу тях.Но ........явно не са разбрали какво им е казал и няма да им се размине.Особено на робите на дългоносите и Клепоухия им господар.Важното е ние да сме схванали намека и да си запазим неутралитета и в тази касапница.Ама ...........едва ли.
11:06 08.03.2026
92 Как
До коментар #81 от "Ха ХаХа":глад бе - нали на времето сме хранили целия СССР.
11:06 08.03.2026
93 Българин
След всички песни накрая преди да напуснеш Слънцето заставаш бос с лице към него и правиш следното:
1) Издигаш ръцете нагоре и казваш:
Да пребъде Божият мир.
2) Смъкващ ръцете надоло покрай лицето и казваш:
И да изгрее Божията Радост.
3) Продължаваш да смъкваш ръцете надолу минавайки покрай сърцето и казваш:
И Божието веселие в нашите сърца.
3 пъти – обливане.
11:08 08.03.2026
94 Българин
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.
11:10 08.03.2026
95 Не се излагай бре човек
До коментар #88 от "Аз съм":(реч на омразата викаш срещу депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Даниел Лорер)... не реч а реална омраза българите към ционистите изпитват. Логична и обоснована. Но июа друга тема важна ! На всички до един служили в израелската нацистка армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ей! Тези хора не са българи! Те са геноцидна нацистка сган. Те са се самоопределили и като НЕбългари още в момента в който в армията на Израел са се записали. . И на тея 95 % които не знаят български език и на другите 5% които уж го знаели, и на тези в България които живеят с двойно гражданство но в израелската нацистка армия са служили през годините трябва и е правилно спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ! И конституцията дори го налага! Спешно трябва този въпрос в Парламента да се постави и пред КС
Коментиран от #99
11:10 08.03.2026
96 Пак аз
До коментар #88 от "Аз съм":Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е окончателно осъден за клевета - това става ясно от определение на Върховния касационен съд (ВКС). Костадинов ще трябва да плати над 8000 лева обезщетение (главница от 5000 лева и лихви) съгласно определението.Случаят е още от 2020 година и касае журналистически материал на известния репортер Васил Иванов -
11:10 08.03.2026
97 Пробита копейка
Коментиран от #100
11:13 08.03.2026
98 имам въпрос към г-н Костадинов
11:15 08.03.2026
99 Българин
До коментар #95 от "Не се излагай бре човек":Какво е това нещо? Циганите и българите с мюзюлманско съзнание, като са в чужбина се представят за Българи, а като се върнат в България се представят за Цигани и Турци. Единствено на обратно е в Македония. Македонците като идват в България се представят за Българи, а като се върнат обратно в чужбина - в Македония се представят за Македонци, понеже се боят да не ги изколят, ако се нарекат потомци на Българите! Единствено истинските Българи, нямат за кого да гласуват, понеже, всички управляващи в така наречените партии - потомци на БКП са с кръгли шапчици на главата и се кланят на сатаната!
Коментиран от #103
11:17 08.03.2026
100 Тодор
До коментар #97 от "Пробита копейка":"няма баслословно увеличение на цените"
А ти си един пробит центаджия със замъглен мозък, къде живееш бе, на Марс ли? Колко хора едва свързват двата края и живеят от заплата и пенсия до следващата, а в последните дни купуват храна на вересия...всичко е по 100% нагоре след приемане на еврото
11:20 08.03.2026
102 Аз съм
11:24 08.03.2026
103 И закона, и морала го налага
До коментар #99 от "Българин":На всички до един служили в израелската нацистка армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ей! Тези хора не са българи! Те са геноцидна нацистка сган. Те и са се самоопределили и като НЕбългари още в момента в който в армията на Израел са се записали да служат !
11:25 08.03.2026
104 До кога ще чакаме
11:27 08.03.2026