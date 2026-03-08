Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Костадинов: Това, което се случва в Близкия изток, е една огромна капитална грешка на Тръмп

Костадинов: Това, което се случва в Близкия изток, е една огромна капитална грешка на Тръмп

8 Март, 2026 09:46 1 558 104

  • костадин костадинов-
  • близък изток-
  • доналд тръмп-
  • грешка

След изявлението на иранския посланик, че България не представлява цел за тях, напрежението за рисковете за страната се успокои, коментира още лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Това, което се случва в Близкия изток, е една огромна капитална грешка на Тръмп - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След изявлението на иранския посланик, че България не представлява цел за тях, напрежението за рисковете за страната се успокои. Това коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Денят започва с Георги Любенов“. Костадинов поясни, че присъствието на американски самолети-цистерни на летище София е предизвикало обществено напрежение.

Лидерът на "Възраждане" коментира призива на партията му за разговор с иранското посолство, след като дипломатическата мисия заяви, че България не е мишена. Той обясни, че позицията на „Възраждане“ е от по-рано.

„Към момента, в който го казахме, имаше недвусмислено изявление от иранския щаб, че всяка една база, която се използва за атака срещу Иран ще бъде легитимна цел, както в момента виждаме, че се случва с американските бази в Близкия изток, които виждаме, че са 100% унищожени. След като иранският посланик казва, че за тях България не представлява цел, следователно не би следвало да има проблеми.“

Според него напрежението у нас е възникнало заради американските самолети-цистерни на летище София. Костадинов заяви още, че ситуацията е довела до тревога сред хората.

Създаде се много сериозно напрежение в обществото, надявам се сега с изказването на иранския посланик да има успокоение.“

По думите му дори преместването на самолетите на военно летище не решава проблема.

„Защо да са въобще в България. Това, че са съюзници не значи, че на всяка цена трябва да даваме територията си. НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз.“

Костадинов определи като безпрецедентно използването на гражданско летище за военни цели.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и идеята България да попадне под ядрения чадър на Франция, като посочи, че Консултативният съвет за национална сигурност няма правомощия да взема подобни решения.

„В НАТО има три ядрени държави – САЩ, Франция и Великобритания. САЩ са с най-много сили. Доколкото знам французите нямат потенциална да покрият цялата територия на Европа и това желание на Макрон показва един много жалък наполеоновски комплекс. Франция отдавна не е велика сила и се е превърнала в притурка на взимане на решения извън нейната територия. Самият Макрон не се ползва с одобрение от своята собствена страна.“

По отношение на конфликта в Близкия изток Костадинов заяви, че действията на Съединените щати са грешка.

„Това, което се случва в Близкия изток, е една огромна капитална грешка на Тръмп, аз симпатизирам много на вътрешната му политика , защото се опитва да засили консервативните устои в обществото, което е може би глътка здрав разум, след десетилетия неолиберални експерименти срещу основите на човека. Но това, което се случи, е огромна негова грешка, която ще му коства много сериозни вътрешнополитически загуби.“

Той допълни, че според него не е реалистично да се очаква бързо падане на властта в Иран.


Оценка 3.7 от 30 гласа.
  • 1 Историк

    47 29 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    09:56 08.03.2026

  • 2 евраците

    29 38 Отговор
    Джобовете на Костадинов се напълниха с евраци,като чекмеджето на Бойко

    09:57 08.03.2026

  • 3 !!!?

    23 48 Отговор
    За сведение на Копейкин Тръмп в близкия изток прави това което прави Путлер в още по-близкия изток, а именно в Украйна !

    Коментиран от #31, #36, #42

    09:58 08.03.2026

  • 4 Нели

    40 17 Отговор
    Нищо не може да успокои българите при тези условия. Тези самолети и отделно американските бази у нас, докато са на наша територия представляват огромен риск.

    Коментиран от #73, #80

    09:59 08.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даниел

    22 44 Отговор
    Копейка,довиждане си,народа няма с нищо добро да те запомни!

    10:00 08.03.2026

  • 7 Този е за политик на БГ

    27 13 Отговор
    Каквото е казал все е ставало. Сега щем нещем ще внасяме евтини руски горива, иначе стват размирици.

    10:00 08.03.2026

  • 8 Те казаха че няма да удрят повече и

    10 6 Отговор
    Съседите си в Залива но нощеска са ги ударили има и жертви. Президента им вчера каза че дори се извинява на съседните страни но днес са ги ударили.

    10:00 08.03.2026

  • 9 Копейка от на чорапчо

    8 26 Отговор
    Търси ново сиренце за ловилките за дебили.
    Но няма да намери, аз вече съм копейка от на чорапчо.

    10:00 08.03.2026

  • 10 нннн

    12 8 Отговор
    Няма страшно. НИЕ ще платим грешката на Тръмп.

    10:01 08.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 5 Отговор
    ВЪВ ОСНОВНИТЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ
    .... ЗА ДА БЪДЕШ ИЗБРАН ЗА ДЕПУТАТ И ПАРТИЯТА ТИ ДА НАПРАВИ ПРАВИТЕЛСТВО ,
    ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕШ И ГЛАСОВЕТЕ НА МЮСЮЛМАНИТЕ - НАЙ-ВЕЧЕ РАДИКАЛНИ ИСЛЯМИСТИ - ТЕ ОПРЕДЕЛЯТ КОЙ КАРА ВЛАКА
    . .....
    ВЪПРОСА Е
    " ДАЛИ ТАКИВА ДЪРЖАВИ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЕРНИ СЪМЗНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ - КОЯТО ГРАНИЧИ С ОСМАНСКА ТУРЦИЯ ?"

    И ТОВА Е ВЪПРОС НА НАЦИОНСЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.

    10:01 08.03.2026

  • 12 Емигрант

    28 12 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане!

    Всички други имитират опозиция, но са продажни паразити и нагаждачи.

    Дори Румен Радев не допускайки легитимен Референдум показа, че не може да взема независими решениа и е пешка в играта.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #21

    10:01 08.03.2026

  • 13 Хахахах

    13 26 Отговор
    Тоя тъп@к къде е тръгнал?
    Тръмп е фактор.
    Копейкин е на хранилка.

    10:01 08.03.2026

  • 14 Дзак

    11 3 Отговор
    Напълно вярно! Конструкцията на Близкия Изток е проектирана нестабилна. Държавите са конституирани да бъдат под опека. Това изкривява двустранните отношения.

    10:01 08.03.2026

  • 15 Дик диверсанта

    4 15 Отговор
    Нкмой знае ли защо този преди близо 3 години преброи дебилите?

    10:02 08.03.2026

  • 16 Време е

    21 12 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !!!!

    Коментиран от #25, #30

    10:02 08.03.2026

  • 17 Ганчев

    12 26 Отговор
    Тоя искаше да ни вкарва в БРИКС.Сега американски ракети щяха да ни падат по главите.Тоеа е за отбелязване.

    10:02 08.03.2026

  • 18 Костадинов

    11 8 Отговор
    Ами нормално е притеснен съм за дачата на Тюленово ,ами ако падне някой фишек и я събори ,а аз съм дал толкова евраци до сега а още не съм живял там

    10:02 08.03.2026

  • 19 Гост

    12 16 Отговор
    Тоя е такъв нарцис и толкова обсебващ, че не знам нито едно друго име от неговата партия ...

    10:02 08.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дик диверсанта

    5 12 Отговор

    До коментар #12 от "Емигрант":

    Новото ви име е алтернативно родени.

    10:03 08.03.2026

  • 22 Добре

    7 8 Отговор
    ни натресоха с това левро в тая международна каша !

    10:04 08.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кольо

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Време е":

    Не, не е!
    Времето на зелените чорапи дано е останало в миналото.

    10:06 08.03.2026

  • 26 Милен

    5 2 Отговор
    Не давай акъл на много по големи от теб, че виж ти свърщил

    10:06 08.03.2026

  • 27 Да обобщим

    11 11 Отговор
    За няколко месеца Тръмп така удари по БРИКС,че той престана да съществува.
    За седмица Израел така удари аятоласите,че завинаги забравиха за ядрено оръжие и балистични ракети.

    Коментиран от #47, #85

    10:06 08.03.2026

  • 28 Връщай

    4 11 Отговор
    Парите бе!

    10:07 08.03.2026

  • 29 Слагам плюс или минус.

    2 0 Отговор
    Не стига че не се хващат ами излиза и надпис че вече сме били гласували. Наглост.

    10:07 08.03.2026

  • 30 Копейкотрошач

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "Време е":

    Време ти е за теслата.

    10:09 08.03.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    11 8 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    Що бе, толкова много американци ли живеят в Иран и са тормозени от персите? Да ви имам логиката. Според американската доктрина , те защитават всеки американски гражданин в чужбина и са готови за един човек да изпратят самолетоносач. Видиш ли Русия няма право да защити от геноцид руското настъпление в Донбас, Луганск и Одеса.

    Коментиран от #46, #57

    10:09 08.03.2026

  • 32 Те казаха че няма да удрят повече и

    6 0 Отговор
    Съседите си в Залива но нощеска са ги ударили има и жертви. Президента им вчера каза че дори се извинява на съседните страни но днес са ги ударили.

    Коментиран от #91

    10:10 08.03.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    В ЗАПАДНА ЕВРОПА ГЛАСОВЕТЕ НА МЮСЮЛМАНИТЕ
    КОНТРОЛИРАТ ИЗБОРИТЕ
    .....
    ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРИЯ Е
    " ДАЛИ ТЕЗИ МЮСЮЛМАНИ ЩЕ БЪДАТ ПРОТИВ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОСМАНСКА ТУРЦИЯ ?" .
    СЪДБОВЕН ВЪПРОС ..

    10:11 08.03.2026

  • 34 Стара чанта

    2 6 Отговор
    Батька, надявам се, че си му писал за направената огромна грешка. Може да те покани и за специален съветник..! А ?!

    10:11 08.03.2026

  • 35 Стенли

    11 4 Отговор
    Много истина има в това което казва Костадинов наистина тези така наречени неолиберални индивиди солиха с две ръце манджата и я пресолиха, но и това че Тръмп уж действа да спира войната в Украйна а разпалва нова това съвсем не е добре

    10:12 08.03.2026

  • 36 Край

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    Демек смяташ че в Иран има огромно американско малцинство което е подложено на насилствена иранизация и Тръмп прави същото като Путин в Украйна… ясно.

    10:14 08.03.2026

  • 37 Българин

    5 12 Отговор
    Кой си ти бе Копейкин, една продажна руска прислужнуца, че да ни занимавсш с твойте мисли. Жалък охлюв.

    Коментиран от #43, #55

    10:15 08.03.2026

  • 38 Абсурдистан

    6 8 Отговор
    Този безродник какво ще каже за фаталната грешка на Путлер?

    10:16 08.03.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 5 Отговор
    ТОВА КОЕТО СЕ СЛУЧВА С АЯТОЛАСИТЕ ...................... Е МНОГО ПРАВИЛНО И ДОБРО ЗА ЦЕЛИЯ СВЯТ .......................... ФАКТ !

    10:16 08.03.2026

  • 40 Дзак

    1 4 Отговор
    Трябва да се отбележи, че Родител 1 и 2 са преди всичко променливи в дигиталното сортиране на информация. Либералните формации нямат нищо общо с налагането на тези понятия, но някои се възползваха от това за заличаване на половете чрез тяхното размножаване.

    10:16 08.03.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    20 МИЛИОНА МЮСЮЛМАНИ - ГРАЖДАНИ НА ГЕРМАНИЯ
    ......
    ЩЕ ПОЧНАТ ПРОТЕСТИ В ГЕРМАНСКИТЕ ГРАДОВЕ И ЩЕ ИСКАТ ГЕРМАНИЯ ДА ЗАЩИТИ БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКА ТУРЦИЯ
    .......
    НАУЧНА ФАНТАСТИКА :)

    10:17 08.03.2026

  • 42 Хаха

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    С тази разлика само, че Украйна никога не е заплашвала Русия с пълно унищожение и не е развивала ядрена програма.

    Коментиран от #45, #101

    10:17 08.03.2026

  • 43 Стенли

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Тъй тъй те щото Мирчев Божанков и тем подобни индивиди пращят от ум айде нема нужда аман от такива демократи

    10:18 08.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Стенли

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "Хаха":

    Тя може и да не е заплашвала с ядрено оръжие но за за алеята на ангелите да си чувал ами за едни изгорени хора в Одеса в дома на профсъюзите сред които и една бременна жена да си чувал не казвам че това което става в Украйна е хубаво но всяка крушка си има опашка

    10:21 08.03.2026

  • 46 Реалност

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    А как се нарича другарю когато си тръгнал да защитаваш от геноцид и предизвикаш многократно по-голям геноцид??

    Коментиран от #68, #78

    10:23 08.03.2026

  • 47 Брикс мрикс

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Да обобщим":

    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂

    10:24 08.03.2026

  • 48 Ционист

    3 8 Отговор
    Тоя как лъже,базите на САЩ ,и Израел си работят нормално.

    10:25 08.03.2026

  • 49 Наглост Копейкина

    3 9 Отговор
    А ти, долно нищоежство, нагъл кремълски лакей и подлога на кремълския злодей, ти си много голяма грешка на природата!

    Коментиран от #51

    10:27 08.03.2026

  • 50 ужас

    3 6 Отговор
    МНОГО Е ГНУСЕН ТОЯ БЕ

    10:28 08.03.2026

  • 51 Цончо плюнката 💦☔

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Наглост Копейкина":

    Чшш не ми обиждай коцето чште 💦 💦

    10:29 08.03.2026

  • 52 Майора

    2 6 Отговор
    Ало Копейкин, сми не е ли грешка нападението нс твоя любим Путин срещу суверенна държава!Като там ти харесва отивай при него и се скрий в Сибир! Копейки на нас не ни трябват!

    10:31 08.03.2026

  • 53 АГАТ а Кристи

    2 8 Отговор
    .... "една огромна грешка" Е, че дъртия сиган /тейко ти/ не се е дръпнал с 10 санта назад. За вашият род и това е дълга величина !

    10:31 08.03.2026

  • 54 Дръта чанта

    5 7 Отговор
    Коцее и ти си една капитална грешка в БГ политиката

    10:32 08.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 К00ПЕЙКИте

    2 5 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #59

    10:35 08.03.2026

  • 57 !!!?

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    А ти да си чувал за алеята на Голодомора - тя е безкрайна, един геноцид над украинската нация от страна на кремълския фашизъм !

    Коментиран от #61

    10:37 08.03.2026

  • 58 Не е грешка, а престъпление срещу

    4 1 Отговор
    ЧОВЕЧЕСТВОТО ! Американско-израелската "офанзива" срещу суверенните демократични държави Иран и Ливан е категорично военнопрестъпление! И не е "офанзива" а брутално и открито нарушение на международното право. Попада в категорията „престъпление срещу мира“, което е и основното обвинение, повдигнато срещу нацистките лидери в процесите в Нюрнберг от 1945-46 г.
    Фашисткото правителство на Тръмп е способно на всякакви престъпления. То провежда външна политика точно по начина, по който го е водил Третият райх на Хитлер.

    10:38 08.03.2026

  • 59 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "К00ПЕЙКИте":

    Изплюй полюциите на Костадинов бе разчепатен

    10:38 08.03.2026

  • 60 Киркилез

    2 4 Отговор
    Костадинов: Ахмак Акбар, каза Костадинов и се влюби в Аятоласите - поробителите на Иранския Народ!

    Коментиран от #71

    10:39 08.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 К ПЕЙКИ с чалми

    1 4 Отговор
    Цончо и Коце си ги представям на камили пасат стадо кози а край тях цъкат харем от женски нинджи

    Коментиран от #69

    10:42 08.03.2026

  • 63 САЩ и Израел

    6 1 Отговор
    Са окупатори и терористи естествено и на черното бяло не трябва да се казва. Трябва доблест, достойнство и морал да имаме и точно на това да учим децата си а не да са подлоги и колониални васали като атлантенцата сбъркани. САЩ и бясното им куче Израел са паразити, вируси, разруха и смърт....
    Доналд Тръмп обяви наскоро, седнал до главния геноциден маниак Бенямин Нетаняху в Белия дом, че следващият бюджет на САЩ ще отпусне рекорден трилион долара за военните. Това е повече от три пъти военните разходи на Китай и приблизително десет пъти повече от тези на Русия. Междувременно САЩ имат над 800 чуждестранни военни бази, запас от около 5500 ядрени бойни глави и огромно разполагане на войски и оръжия по целия свят, все по-концентрирани в съседните на Китай райони.Военните приготовления, включително AUKUS, превъоръжаването на Япония и новите американски бази във Филипините, отразяват нарастващия двупартиен консенсус във Вашингтон в полза на планирането на войната....война след война, геноцид след геноцид

    10:42 08.03.2026

  • 64 Ваксиниран антиваксър

    1 4 Отговор
    Голем лалажия тоз ве

    10:42 08.03.2026

  • 65 Тръмп е край

    3 0 Отговор
    Някои хора го държат с ПДФ компроматите от Джеф Епщайн, и той изпълнява каквото му се нареди. Иначе целия свят ще види снимки и видео на Тръмп с малолетни момичета.

    10:42 08.03.2026

  • 66 Киркилез

    1 0 Отговор
    Мюсюлманите имат 3 свещени книги Sira, Hadith i Koran, не е само коран. Те трябва да следват и трите книги. Мюсюлманството представлява 2 неща - да правят това, което е правил мохамед и да следват корана. В 70 % от книгите се описва как да се убиват неверниците. Описва се живота на мохамед, които в последните си години само е убивал. Само 16 % описват как да се служи на алах. Книгите описват много подробно как е живял мохамед. Оженил се е за първата си братовчедка, затова има много бракове между братовчеди там ... . После се за някакво 6 годишно дете и след като правил секс с него, когато станало на 8 години, наредил да бъдат убити 700 души. През последните си години избива хиляди неверници. Разрушени са 30 000 църкви. Исляма учи само на убийства. Не учи на любов, мир. Всъщност е едно учение на сатаната. По всички правила на нашата религия те отиват директно в ада.

    10:42 08.03.2026

  • 67 Тодор

    2 0 Отговор
    Коментарите на Стенли са винаги много точни и правилни, браво !

    10:43 08.03.2026

  • 68 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Реалност":

    Русия води в Украина господине, освободителна война. Изясни си първо понятието "геноцид" Геноцид беше това , което украинците правеха с руското население. Убиване на жени и деца, забрана да използват майчиния си език. Терористични атаки над журналисти и политически лица Тези гадини са го правели още при Солунското клане над поляците. Извършвали са гнусни зверства , за да всеят страх и ужас в населението. Целта е била прочистване. Същото правеха и сега.

    Коментиран от #74

    10:43 08.03.2026

  • 69 Гепи бастун

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    А аз си ги представям в 7/8тв да връткат гюбеци в балет Магаданс 🤣

    10:44 08.03.2026

  • 70 Израелските терористични сили

    2 0 Отговор
    Кога ще бъдат обявени от ЕК и ЕС за терористична организация? А? Какво се случва с "Две държави" къде се крие сега атлантическата сган? Ауууу нацистиии, съд заслужават. И вчера и още едно военнопрестъпление
    Поредното. САЩ атакували съоръжение за обезсоляване на вода. Хитлер пасти да яде. Но иначе врякахме за Украйна нали? Но сега си налягаме парцалите и политиците ни мълчат като риби. И тези атлантически продажници и нищожества, ампутирани от морал и достойнство доверие от народа щели да търсят видиш ли....

    10:44 08.03.2026

  • 71 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Киркилез":

    Тези поробители ги докара САЩ.
    ЦРУ махна Моамар Пахлави и докара от Париж Аятолах Хомейни.
    Сега махатфаятоласите и слагат сина му Реза Пахлави.
    Какво да се очаква от наследниците на англокаторжниците унищожили коренния народ на Америка и обрали богатствата му
    Анексирали 5 щата от Мексико и Испания

    10:45 08.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ивайло

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нели":

    Нели, Честит Празник !

    Коментиран от #79

    10:46 08.03.2026

  • 74 ру БЛАТА

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "РЕАЛИСТ":

    Ти го наричаш освободителна война Аз пък го наричам безсмислени разрушения и хилядократно по-големи жертви от двете страни ако Подлер не се беше опитвал да гаси пожар с бензин!

    нека си я води тая освободителна война още пет години да видим какви ще се резултатите защото досегашните ги видяхме: нищо не се е променило даже двата народа се мразят още повече и е в пъти по зле от преди 2022

    10:47 08.03.2026

  • 75 Вашингтон твърди само лъжи !

    4 2 Отговор
    Вижте колеги !
    Иран е демокрация с партии, президент, парламент, МС... В парламента им има дори служебно запазени места. За малцинствата и за евреите дори в парламента има служебно запазени депутатски бройки. Демокрацията в Иран е десетки пъти по реална от тази в Запада и САЩ и с факти това съждение може категорично да се докаже. Относно званието
    "Аятолах" то е абсолюто същото като Патриарх в Светият синод ! Впрочем патриарха и същият този Светият синод и неговите подопечни служители ако сте забравили колеги също са на държавни заплати и осигуровки като в Иран! Разлика със Иран почити няма. Че утре Тръмп и Натаняху могат да решат че и на нас трябва Патриарх да ни назначават. Мислете логично и не се подавайте на атлатическата пропаганда, ционистки и нацистки наративи. Бъдете разумни хора. Обръщам се даже и към смоотаните атлантенца с надежда че поне малко мозък, достойнство, разум и морал им е останал в кратуните кухи. Замислете се !

    Коментиран от #83

    10:48 08.03.2026

  • 76 Киркилез

    0 1 Отговор
    Костадинчо, ти знаеш ли че Българският народ е бил 500 години, също под робство на Аятоласите?

    Коментиран от #86

    10:48 08.03.2026

  • 77 А за чий чеп

    1 0 Отговор
    са ни тези самолети цистерни? Те нашите ефки така и не летят, а те домъкнали 10 цистерни да ги зареждат - малоумно ми се вижда.

    10:48 08.03.2026

  • 78 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Реалност":

    Отговор: Газа се нарича!

    10:54 08.03.2026

  • 79 Нели

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ивайло":

    Благодаря ! :)

    10:55 08.03.2026

  • 80 Тигърът на седемте морета

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нели":

    Да.Не само тази непредизвикана война е заплаха за България.И СВО-на Русия,ако излезе от територията на Укрия е сериозна заплаха,щом присъстват в страната ни чужди бази и техника.По добре за България е да бъде засилена отбраната и от колкото други държави да и гарантират такава.Не става дума за ядрено оръжие а за изключителна сигурност от ракетни нападения или сухопътна инвазия на територията ни.Политиците се сменят а с тях и политиките.Доверие никому.

    10:55 08.03.2026

  • 81 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    И
    България е събирала помощи за голодомора по Поволжието.
    Прочети бе тюфлек бандеровски
    Глад е имало в целия СССР.

    Коментиран от #92

    10:55 08.03.2026

  • 82 ООН трябва да обяви САЩ и Израел

    2 0 Отговор
    За Терористични държави а не с глупости да се занимава. Да обяви САЩ и Израел като основна заплаха за човечеството и мира ! Държавният секретар Марко Рубио изложи брутална реакционна програма миналата седмица. Говорейки на Мюнхенската конференция по сигурност, той заяви, че от края на Втората световна война – тоест от поражението на нацистите – „великите западни империи“ са навлезли в „терминален упадък, ускорен от безбожни комунистически революции и антиколониални въстания“. Империалистическите сили, оплака се той, са били „оковани от вина и срам“ и чрез премахване на тези ограничения, „ерата на господство на Запада“ може да бъде възкресена. На пресконференцията си в сряда Хегсет разпали тиради за „47 години“ – препратка към Иранската революция от 1979 г., която свали подкрепяната от САЩ диктатура и разруши прекия контрол на Вашингтон над Персийския залив. Американският империализъм сега е решен да си „отмъсти“ на Иран, като възстанови империалистическото си господство над един от най-стратегическите региони в света.... ООН трябва да обяви САЩ и Израел за терористични държави

    10:56 08.03.2026

  • 83 Киркилез

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Вашингтон твърди само лъжи !":

    Израелския информационен и тв канал -К9 съобщи ,че ирански ракети са ударили и повредили самолетоносача Абрахам Линкълн.
    В същото време в социалните мрежи -фейсбук,ЮТуб и тик-ток е пълно с видея от разрушителни удари с ирански ракети и дронове по големите градове на Израел.
    Италианската телевизия РАЙ дуе съобщава,че Тръмп е поискал италианското посолство в Иран да посредничът италианските дипломати в Техеран за спиране на огъня и възобновяване на преговорите.
    Това обаче преьложение е било отхвърлено от иранските власти.

    10:56 08.03.2026

  • 84 Костадин

    2 0 Отговор
    Иран няма да пдне скоро,но дори и да се случи ще потроши зъбите на америка евреите и англия взети заедно!!!
    И най хубавото от всичко е че вече ще са по бедни от всякога.
    Честито на новите гладуващи.

    10:57 08.03.2026

  • 85 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да обобщим":

    Мноооого бързо "капитулира" Иран и аятоласите бе, епщайнецо!?
    Да не стане така, че да гледаме как останките от реднеци и евреи се изнасят на колестници и кой както намери от Близкия изток, подгонени не само от аятоласите, а от всички араби....

    10:57 08.03.2026

  • 86 То щото

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Киркилез":

    сега сме много свободни - никакъв нормативен акт, да не говорим за закон не може да се приеме без външно одобрение.

    10:58 08.03.2026

  • 87 Неприятно

    0 0 Отговор
    Грешката е на путин

    11:04 08.03.2026

  • 88 Аз съм

    1 5 Отговор
    Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов е окончателно признат за виновен за реч на омразата срещу депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Даниел Лорер

    Коментиран от #95, #96

    11:05 08.03.2026

  • 89 Трябва да признаем че

    3 0 Отговор
    въпреки дефицита на осъждащ престъпленията на САЩ и нацистки Израел изказ, Костадинов е най близко до обективност и морал. За разлика от атлантическата нацистка сган, част от която е и Радев впрочем поне повдига темата човека, адмирации за което.Ами агресори, военнопрестъпници и окупатори са САЩ естествено, и на черното бяло не трябва да се казва. Трябва доблест, достойнство и морал да имаме и точно на това да учим децата си а не да са подлоги с робска психика и колониални васали като атлантенцата .....така мисля. Има общочовешки ценности които са над целесъобразността и това трябва да е най важното. Достойни и честни хора да сме.

    11:05 08.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ударът от небето

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Те казаха че няма да удрят повече и":

    Пезешкиан им каза че ако не пречат на ударите по американските бази няма да има удари срещу тях.Но ........явно не са разбрали какво им е казал и няма да им се размине.Особено на робите на дългоносите и Клепоухия им господар.Важното е ние да сме схванали намека и да си запазим неутралитета и в тази касапница.Ама ...........едва ли.

    11:06 08.03.2026

  • 92 Как

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Ха ХаХа":

    глад бе - нали на времето сме хранили целия СССР.

    11:06 08.03.2026

  • 93 Българин

    0 1 Отговор
    А аятоласите, като дойдоха на власт, защо избиха толкова народ в Иран, през 90 те години на миналия век и прокудиха родата на Шаха на Иран в чужбина и толкова много иранци за да се спасят от тая пагубна за народа на Иран Аятоласка Мюслю религия? Истинската религия на Иранския народа е "Зороастризъм" - вяра в Космоса и Звездите. Така както и нашата Истинска Българска религия на нас ХОРАТА е вяра в "Загрея" - "Слънцето" - "Исус" като играеме Рано сутрин ХОРО и пееме заедно в ХОР:
    След всички песни накрая преди да напуснеш Слънцето заставаш бос с лице към него и правиш следното:
    1) Издигаш ръцете нагоре и казваш:
    Да пребъде Божият мир.
    2) Смъкващ ръцете надоло покрай лицето и казваш:
    И да изгрее Божията Радост.
    3) Продължаваш да смъкваш ръцете надолу минавайки покрай сърцето и казваш:
    И Божието веселие в нашите сърца.

    3 пъти – обливане.

    11:08 08.03.2026

  • 94 Българин

    0 0 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.
    Бялото Брадство на нашето Българско Внуче Америка - Бди над нас Българите:
    Браво на Тръмп – Ас съм си чист тракиец - БЪЛГАРИН.

    11:10 08.03.2026

  • 95 Не се излагай бре човек

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Аз съм":

    (реч на омразата викаш срещу депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Даниел Лорер)... не реч а реална омраза българите към ционистите изпитват. Логична и обоснована. Но июа друга тема важна ! На всички до един служили в израелската нацистка армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ей! Тези хора не са българи! Те са геноцидна нацистка сган. Те са се самоопределили и като НЕбългари още в момента в който в армията на Израел са се записали. . И на тея 95 % които не знаят български език и на другите 5% които уж го знаели, и на тези в България които живеят с двойно гражданство но в израелската нацистка армия са служили през годините трябва и е правилно спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ! И конституцията дори го налага! Спешно трябва този въпрос в Парламента да се постави и пред КС

    Коментиран от #99

    11:10 08.03.2026

  • 96 Пак аз

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Аз съм":

    Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е окончателно осъден за клевета - това става ясно от определение на Върховния касационен съд (ВКС). Костадинов ще трябва да плати над 8000 лева обезщетение (главница от 5000 лева и лихви) съгласно определението.Случаят е още от 2020 година и касае журналистически материал на известния репортер Васил Иванов -

    11:10 08.03.2026

  • 97 Пробита копейка

    3 1 Отговор
    О.... е как няма да сргеши Тръмп , ще сгреши разбира се като не е извикал Коцето да го посъветва. При това щеше да му излезе евтино, само някакви копейки. Чудно ми е колко дебилен трябва да си да се доверяваш на този тип. Рива срещу ваксините, докато половината му група се ваксинира. Рива срещу НПО-тата докаго женичката му получаваше парички от НПО. Обясняваше ни как без руска газ , а после и петрол ще замръзнем и измрем до крак. Плашешени че като влезем в Шенген Европа ще ни наводни със самолети пълни с емигранти..... е де ги. Плашеше ни и с Еврото докато сам държеше спестяванията си в същото това евро. И ни обещаваше че като го примем ще изчезнем като нация, е и какво стана - еврото трети месец е националната ни валута и за нашите стандарти въвеждането му мина учудващо гладко, няма баслословно увеличение на цените и ни сме си тук а какви само ги вещаеше Коцето. Сега ни плаши с ирански ракети. Дебила му с дебил на разбра , че те повече от 20 години са в състояние да ни ударят и е хиляди пъти по-добре САЩ и Израел да ги унищожат докато още нямат ядрени бойни части. И стински конник на апокалипсиса... без глава, или по0 точно без мозък и чувство за срам

    Коментиран от #100

    11:13 08.03.2026

  • 98 имам въпрос към г-н Костадинов

    1 1 Отговор
    До кога ДАНС и МС ще си затварят очите? До кога терористи-ционисти като някакво си там нищожество Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" ще бъдат търпяни в България ? До кога бре ей? А федерация на нацистите, а федерация на терористите ....а федерации на педофилите? Че въпроса ми към г-н Костадинов е ще повдигнат ли въпроса в парламентарният контрол до министъра на вътрешните работи относно тази и подобни организации.

    11:15 08.03.2026

  • 99 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Не се излагай бре човек":

    Какво е това нещо? Циганите и българите с мюзюлманско съзнание, като са в чужбина се представят за Българи, а като се върнат в България се представят за Цигани и Турци. Единствено на обратно е в Македония. Македонците като идват в България се представят за Българи, а като се върнат обратно в чужбина - в Македония се представят за Македонци, понеже се боят да не ги изколят, ако се нарекат потомци на Българите! Единствено истинските Българи, нямат за кого да гласуват, понеже, всички управляващи в така наречените партии - потомци на БКП са с кръгли шапчици на главата и се кланят на сатаната!

    Коментиран от #103

    11:17 08.03.2026

  • 100 Тодор

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Пробита копейка":

    "няма баслословно увеличение на цените"

    А ти си един пробит центаджия със замъглен мозък, къде живееш бе, на Марс ли? Колко хора едва свързват двата края и живеят от заплата и пенсия до следващата, а в последните дни купуват храна на вересия...всичко е по 100% нагоре след приемане на еврото

    11:20 08.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Аз съм

    1 0 Отговор
    "Започваме кампания за разрушаване на еврозоната": Костадинов ще говори с Тръмп да вържем лева към долара . Това от лятото.

    11:24 08.03.2026

  • 103 И закона, и морала го налага

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Българин":

    На всички до един служили в израелската нацистка армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин "българското гражданство" ей! Тези хора не са българи! Те са геноцидна нацистка сган. Те и са се самоопределили и като НЕбългари още в момента в който в армията на Израел са се записали да служат !

    11:25 08.03.2026

  • 104 До кога ще чакаме

    1 0 Отговор
    Господа и дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно?

    11:27 08.03.2026

