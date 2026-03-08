Костадинов: Това, което се случва в Близкия изток, е една огромна капитална грешка на Тръмп

След изявлението на иранския посланик, че България не представлява цел за тях, напрежението за рисковете за страната се успокои. Това коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в „Денят започва с Георги Любенов“. Костадинов поясни, че присъствието на американски самолети-цистерни на летище София е предизвикало обществено напрежение.

Лидерът на "Възраждане" коментира призива на партията му за разговор с иранското посолство, след като дипломатическата мисия заяви, че България не е мишена. Той обясни, че позицията на „Възраждане“ е от по-рано.

„Към момента, в който го казахме, имаше недвусмислено изявление от иранския щаб, че всяка една база, която се използва за атака срещу Иран ще бъде легитимна цел, както в момента виждаме, че се случва с американските бази в Близкия изток, които виждаме, че са 100% унищожени. След като иранският посланик казва, че за тях България не представлява цел, следователно не би следвало да има проблеми.“

Според него напрежението у нас е възникнало заради американските самолети-цистерни на летище София. Костадинов заяви още, че ситуацията е довела до тревога сред хората.

„Създаде се много сериозно напрежение в обществото, надявам се сега с изказването на иранския посланик да има успокоение.“

По думите му дори преместването на самолетите на военно летище не решава проблема.

„Защо да са въобще в България. Това, че са съюзници не значи, че на всяка цена трябва да даваме територията си. НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз.“

Костадинов определи като безпрецедентно използването на гражданско летище за военни цели.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и идеята България да попадне под ядрения чадър на Франция, като посочи, че Консултативният съвет за национална сигурност няма правомощия да взема подобни решения.

„В НАТО има три ядрени държави – САЩ, Франция и Великобритания. САЩ са с най-много сили. Доколкото знам французите нямат потенциална да покрият цялата територия на Европа и това желание на Макрон показва един много жалък наполеоновски комплекс. Франция отдавна не е велика сила и се е превърнала в притурка на взимане на решения извън нейната територия. Самият Макрон не се ползва с одобрение от своята собствена страна.“

По отношение на конфликта в Близкия изток Костадинов заяви, че действията на Съединените щати са грешка.

„Това, което се случва в Близкия изток, е една огромна капитална грешка на Тръмп, аз симпатизирам много на вътрешната му политика , защото се опитва да засили консервативните устои в обществото, което е може би глътка здрав разум, след десетилетия неолиберални експерименти срещу основите на човека. Но това, което се случи, е огромна негова грешка, която ще му коства много сериозни вътрешнополитически загуби.“

Той допълни, че според него не е реалистично да се очаква бързо падане на властта в Иран.