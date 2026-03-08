Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Мерцедес с бляскава победа в Австралия

Мерцедес с бляскава победа в Австралия

8 Март, 2026 09:54 884 1

  • формула 1-
  • мелбърн-
  • мерцедес-
  • мелбърн парк-
  • джордж ръсел-
  • андреа кими антонели

Джордж Ръсел и Антонели доминират на старта на сезона във Формула 1

Мерцедес с бляскава победа в Австралия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващото начало на новия сезон във Формула 1 донесе истински фурор на феновете в Мелбърн, където отборът на Мерцедес демонстрира безапелационно превъзходство. На легендарната писта „Мелбърн парк“ британецът Джордж Ръсел се окичи с победата, оставяйки зад себе си своя съотборник Андреа Кими Антонели на повече от три секунди разлика. Така „Сребърните стрели“ записаха впечатляващ двоен успех още в първия кръг на шампионата.

Третото място на подиума заслужено зае Шарл Льоклер с болида на Ферари, който се бори до последно за по-предна позиция. Неговият съотборник Люис Хамилтън финишира четвърти, а световният шампион Ландо Норис (Макларън) остана пети. Шестата позиция бе за Макс Верстапен от Ред Бул, който този път не успя да се намеси в битката за челните места.

В топ 10 се наредиха още Оливър Беърман (Хаас), Арвид Линдблат (Рейсинг Булс), Габриел Бортолето (Ауди) и Пиер Гасли (Алпин), които също впечатлиха с постоянство и борбен дух.

Още преди началото на сезона експертите предричаха, че Мерцедес ще разполага с технологично предимство, благодарение на новите си двигатели. По време на тестовете в Барселона и Бахрейн се заговори, че тимът умишлено прикрива истинското си темпо, за да изненада конкурентите си – и ето, че стратегията им даде резултат.

Следващият кръг от световния шампионат ще се проведе между 13 и 15 март в Шанхай, Китай.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    0 1 Отговор
    С тия чудесии огън ли ще си палят или сателитна телевизия ще приемат?? :)

    11:14 08.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове