Мерцедес с бляскава победа в Австралия

Вълнуващото начало на новия сезон във Формула 1 донесе истински фурор на феновете в Мелбърн, където отборът на Мерцедес демонстрира безапелационно превъзходство. На легендарната писта „Мелбърн парк“ британецът Джордж Ръсел се окичи с победата, оставяйки зад себе си своя съотборник Андреа Кими Антонели на повече от три секунди разлика. Така „Сребърните стрели“ записаха впечатляващ двоен успех още в първия кръг на шампионата.

Третото място на подиума заслужено зае Шарл Льоклер с болида на Ферари, който се бори до последно за по-предна позиция. Неговият съотборник Люис Хамилтън финишира четвърти, а световният шампион Ландо Норис (Макларън) остана пети. Шестата позиция бе за Макс Верстапен от Ред Бул, който този път не успя да се намеси в битката за челните места.

В топ 10 се наредиха още Оливър Беърман (Хаас), Арвид Линдблат (Рейсинг Булс), Габриел Бортолето (Ауди) и Пиер Гасли (Алпин), които също впечатлиха с постоянство и борбен дух.

Още преди началото на сезона експертите предричаха, че Мерцедес ще разполага с технологично предимство, благодарение на новите си двигатели. По време на тестовете в Барселона и Бахрейн се заговори, че тимът умишлено прикрива истинското си темпо, за да изненада конкурентите си – и ето, че стратегията им даде резултат.

Следващият кръг от световния шампионат ще се проведе между 13 и 15 март в Шанхай, Китай.