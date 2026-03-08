Пролет 2026: Ароматите, които носят лекота и настроение

С настъпването на пролетта 2026 г. настъпва моментът за по-леки, игриви и сияйни аромати. След тежките и плътни зимни композиции, новият сезон ни кани към свежест и прозрачност.

Плодова салата

Сочните плодови акорди се завръщат, но в по-ефирна и прозрачна форма. Вместо класическите цитрусови нотки, все по-често се използват т.нар. "водни плодове" като диня, пъпеш и круша. Те носят усещане за свежест и чистота, без да натежават.

Парфюмеристите също отбелязват тенденцията към хиперреалистични плодови аромати – такива, които ухаят като току-що разрязан плод. За любителите на по-дълбоки плодови профили комбинации с горски плодове или ананас, подсилени с мускус, предлагат наситено, но все пак пролетно звучене.

Примери за парфюми: Sublime на Tory Burch, Ladybird на Fulton & Roark, Libre Berry Crush на YSL

Сладка носталгия

Гурме ароматите продължават да бъдат популярни, но тази пролет сладостта е по-игрива. Връщаме се към ранните 2000-те с аромати, вдъхновени от десерти – лимонови пайове, черешови сладки, ванилия и маршмелоу.

За по-сочни гурме композиции на пазара се появяват парфюми с ягодови бонбони, карамелизирано кокосово мляко и бял шоколад. Целта е чисто удоволствие без излишна сложност.

Примери за парфюми: Sweet Tooth на Sabrina Carpenter, Berry Cream на Phlur, Powder Love на Juliette Has a Gun

Ароматите като терапия

Една от водещите тенденции тази година е възприемането на парфюмите като част от личен ритуал – средство за успокоение и подобряване на настроението, а не просто за впечатление.

Слънчевите композиции, напомнящи топла кожа, плаж и светлина, се превръщат в ароматно бягство към лятото. Чаените нотки пък предлагат спокойствие и релакс в напрегнатите дни – ароматен еквивалент на дълбоко вдишване.

Примери за парфюми: Solar Drip на Boy Smells, Up at Dawn на Replica, Above the Waves на Etat Libre D'Orange

Кремообразни аромати

Идеални за преходното време, кремообразните композиции са меки, уютни и интимни, без тежестта на зимните парфюми. Те могат да се възприемат като леко яке – достатъчно топли, но ефирни и ненатрапчиви.

Млечни, ванилови и ядкови нотки, често комбинирани с нюанси на кафе или джинджифилови сладки, създават комфортни, но интригуващи аромати за близък контакт.

Примери за парфюми: Alto Astral на Byredo, Dreams Starlight на Coach, Athenais на Parfums de Marly

Източник: Lifestyle.bg.