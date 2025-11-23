Новини
Любопитно »
Най-младата легенда на Дисни: Майли Сайръс навършва 33 г. днес

Най-младата легенда на Дисни: Майли Сайръс навършва 33 г. днес

23 Ноември, 2025 09:17 533 5

  • майли сайръс-
  • дисни-
  • хана монтана-
  • рожден ден

От дете-звезда до една от най-успешните изпълнителки на нашето време

Най-младата легенда на Дисни: Майли Сайръс навършва 33 г. днес - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 23 ноември 1992 г. в град Франклин, щата Тенеси, се ражда Дестини Хоуп Сайръс, по-късно позната по целия свят като Майли Сайръс. Днес тя навършва 33 години, а зад гърба си вече има кариера, която рядко се среща в съвременната музикална индустрия. Сайръс е преминала през няколко напълно различни етапа, но общото между тях е едно: контролът винаги остава в нейните ръце.

Майли израства в семейство с дълбоки музикални корени. Баща ѝ е кънтри изпълнителят Били Рей Сайръс. Семейната среда я въвлича рано в света на сцената и още в детството тя започва да участва в телевизионни продукции. Истинският пробив идва през 2006 г. със сериала “Хана Монтана", в който тя съчетава актьорството и музиката за пръв път. Продукцията се превръща във феномен, а младата актриса в глобална тийн сензация.

Пътят от тийн идол до самостоятелен артист

Най-младата легенда на Дисни: Майли Сайръс навършва 33 г. днес

След края на сериала Майли Сайръс постепенно се дистанцира от детския имидж. Промяната е видима още в албума “Bangerz”, където тя тества границите на публичния образ и музикалните стилове. По-късно, с албуми като “Younger Now” и “Plastic Hearts”, Сайръс се насочва към по-зрял звук, вдъхновен от рок, поп и ретро естетика. Тази линия продължава да я отдалечава от миналото и да я позиционира като изпълнителка с ясно изразена индивидуалност.

През март 2023 г. Майли издава „Endless Summer Vacation“, албумът който включва глобалния хит „Flowers“. Песента оглави класации в десетки страни и отбеляза един от най-силните комерсиални моменти в кариерата ѝ, включително и първата ѝ награда "Грами".

През май 2025 г. тя представи „Something Beautiful“, придружен от визуален филм. Новият проект показва артист, който предпочита концептуални решения вместо традиционни турнета. През този период Сайръс открито говори и за здравословни предизвикателства, свързани със състоянието „Рейнков оток“, което влияе на гласа ѝ и на бъдещите ѝ сценични участия.

В наши дни Майли Сайръс подготвя изненади за феновете си, свързани с предстоящата двадесетгодишнина на „Хана Монтана“, като вече намекна за идеи, които смята за „емоционално значими“.

В интервюта певицата посочи, че в следващите години иска да се отдаде на по-лични музикални проекти, които не следват масовите тенденции. Тя не изключва работа по нови филмови и телевизионни формати, но подчертава, че музиката остава неин основен приоритет.

На 33 години Майли Сайръс е артист, който не просто преживя ранната слава, а успя да я трансформира. Тя се откъсна от етикета на детска звезда, изгради зрелия си музикален образ и продължава да влияе на поп културата. Днес тя е изпълнител с ясно съзнание за собствената си сила и артистична идентичност, а предстоящите ѝ проекти подсказват, че тепърва ще затвърждава мястото си сред най-значимите имена на съвременната музика.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    1 0 Отговор
    На 33 години Майли Сайръс е артистКА, койЯто не просто преживя ранната СИ слава, а успя И да я трансформира. Днес тя е изпълнителКА...

    09:26 23.11.2025

  • 2 Флауърс и шауърс

    2 0 Отговор
    От световното турне вече са обявени дати за Враца, Монтана и Мездра.

    Коментиран от #4

    09:30 23.11.2025

  • 3 Ганьо

    1 0 Отговор
    Аз не съм света, хич не я знам. Ама не ми и трябва.

    09:39 23.11.2025

  • 4 Пеню

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Флауърс и шауърс":

    До Горно Нанадолнище няма ли да дойде? Ще и приготвя кисело зелце. Ще ми види обора. Ще и дам да си полегне у сламата.

    09:42 23.11.2025

  • 5 ИВАН

    0 0 Отговор
    Има мъжки черти, това лице е на мъж, вижте грубите кости.

    09:44 23.11.2025