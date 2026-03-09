30-годишна откри огън по дома на певицата Риана в Бевърли Хилс, докато звездата е вътре ВИДЕО

Полицията в Лос Анджелис арестува 30-годишна жена по подозрение в стрелба по дома на американската певица Риана в Бевърли Хилс, предаде Los Angeles Times, позовавайки се на свои източници.
Според съобщенията, жена, седяща в кола, е произвела приблизително 10 изстрела към дома на звездата, уцелвайки стената на имението на Риана.
Съобщава се, че певицата е била вкъщи по време на инцидента.
Според правоохранителните органи при инцидента няма пострадали и мотивът на нападателя не е разкрит.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
06:18 09.03.2026
2 тая измислена певица
Там има чудесен ром да си прекарва времето.
Да се маха от гнилото американско общество.
06:23 09.03.2026
3 Хи хи
06:47 09.03.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:50 09.03.2026