Eva Lea с ново леко скандално парче (ВИДЕО)

31 Януари, 2026 07:52 545 4

  • eva lea-
  • ева пармакова-
  • нова песен-
  • сингъл-
  • v kluba

Песента е озаглавена „V Kluba“ и носи самоувереност и закачлива провокация

Eva Lea с ново леко скандално парче (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Като Еva Lea няма друга“, беше написал някой за нея в социалните медии. Така е, Eva Lea внимателно и инатливо гради своята артистична идентичност на база различност на всички нива - звук, визия, симпатична крайност и автосарказъм (погледнете и чуйте предишните ѝ два проекта „Prestupnica“ и „TEMPERATURA“).

Поредното ѝ леко скандално парче, което излиза и с видео, е озаглавено „V Kluba“ и носи самоувереност и закачлива провокация. Eva Lea пише песента заедно с Dara Ekimova, Thanks Teddy и любимия ѝ продуцент KayBe, а клипа създава с Боян и Ангел Захаринови с фокус върху свободата и удоволствието да бъдеш себе си.

Официалната премиера на песента беше на 30 януари, във всички дигитални платформи, в българския радио- и ТВ ефир и в YouTube канала на Eva Lea.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коя е

    6 0 Отговор
    тази?

    Коментиран от #3

    07:53 31.01.2026

  • 2 Мъж

    0 0 Отговор
    На ПП ДБ официалния им парамон е млекопреработвателите 🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭

    07:56 31.01.2026

  • 3 Мутата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коя е":

    Някакъвебалник

    08:11 31.01.2026

  • 4 Анализът

    0 0 Отговор
    Думата "скандално" вече не продава кликове...
    А тази субектка дали знае какво е петолиние,че и песни пишела...кажете "съчинявала",по достоверно ще е.

    08:17 31.01.2026