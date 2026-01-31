Eva Lea с ново леко скандално парче (ВИДЕО)

„Като Еva Lea няма друга“, беше написал някой за нея в социалните медии. Така е, Eva Lea внимателно и инатливо гради своята артистична идентичност на база различност на всички нива - звук, визия, симпатична крайност и автосарказъм (погледнете и чуйте предишните ѝ два проекта „Prestupnica“ и „TEMPERATURA“).

Поредното ѝ леко скандално парче, което излиза и с видео, е озаглавено „V Kluba“ и носи самоувереност и закачлива провокация. Eva Lea пише песента заедно с Dara Ekimova, Thanks Teddy и любимия ѝ продуцент KayBe, а клипа създава с Боян и Ангел Захаринови с фокус върху свободата и удоволствието да бъдеш себе си.

Официалната премиера на песента беше на 30 януари, във всички дигитални платформи, в българския радио- и ТВ ефир и в YouTube канала на Eva Lea.